Якщо Путін продовжуватиме грати ігри, то Сенат вживе заходів, - Грем
Сенат США готовий рішуче діяти на небажання РФ припиняти вогонь. Наразі законопроєкт, який передбачає "драконівські" санкції проти Росії, вже має 82 співавтори.
Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у своїй колонці "Сенат США не потерпить ігор Путіна", опублікованій в газеті The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Грем пише, що "ганебне" виведення американських військ з Афганістану зашкодило репутації США та спричинило агресію в усьому світі. Він вважає, що це можна змінити, зберігши рішуче лідерство в питанні припинення війни Росії проти України.
"Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю. Але для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення, Росія вигадує більше виправдань, ніж може витримати ринок", - заявив сенатор.
Сенатор нагадав, що Трамп чекає від російського диктатора Путіна перелік умов, у яких буде викладено вимоги для припинення вогню. Від цієї відповіді буде залежати подальший курс Вашингтона.
"Сенат готовий до будь-якого варіанту. Я координував з Білим домом роботу над законопроєктом про санкції проти Росії з моменту його прийняття. Законопроєкт поставить Росію на торговий острів, запроваджуючи 500% тарифи для будь-якої країни, яка купує енергоносії Москви. Наслідки варварського вторгнення мають бути доведені до відома тих, хто його підтримує", - йдеться у колонці Грема.
Республіканець вважає, що, якщо Індія чи Китай припинять купувати дешеву нафту, то військова машина Путіна зупиниться.
"Законопроєкт про санкції має 82 співавтори. Як сказав сенатор Тун минулого тижня, якщо пан Путін продовжуватиме грати в ігри, Сенат вживе заходів. Я сподіваюся на краще, але коли справа доходить до бандита в Москві, нам усім слід готуватися до того ж самого", - підсумував політик.
Нагадаємо, що раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що є двопартійний законопроєкт, який дасть можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Складається інколи враження, що ліліпутін тупо їх загіпнотизував як пітон Каа бандердогів.
Вони там точно *******.
А, нє, соррі, не занепокоєння, а попередження... стоп, може, китайське?
А, нє, американське... але як схоже...
а виходить що америка продовжує по всьому світу влазити.
щодо України то зрада а не вилазіння.
та і то - угода про надра це не про вилазіння а про навпаки.
по всьому світу продовжує пертися не в свої справи.
Вже нудить від цього пустозвонства.
Здається - сенат США вирішив перемогти )(уйла моржового заявами та погрозами, проте на весь світ цим демонструють свою нікчемність.
Многие "офисные" ТГ каналы, тоже любят сравнивать событие Украине и вывод американских войск из Афгана. Но при этом забывают, что тогда "власть" Афганистана, первой убежала...
новина про зняття заборони на бити партнерською далекобійною зброєю
(на самому це ракети малої і середньої дальності) на куди вона в кацапію долітає - була чюдова, але це тей самий випадок коли все, що є треба застосовувати і без "може", а прямо зараз.
Якщо ***** і надалі вбиватиме Українців - то американці йому по попі надають.