Якщо Путін продовжуватиме грати ігри, то Сенат вживе заходів, - Грем

Сенат США готовий рішуче діяти на небажання РФ припиняти вогонь. Наразі законопроєкт, який передбачає "драконівські" санкції проти Росії, вже має 82 співавтори.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у своїй колонці "Сенат США не потерпить ігор Путіна", опублікованій в газеті The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Грем пише, що "ганебне" виведення американських військ з Афганістану зашкодило репутації США та спричинило агресію в усьому світі. Він вважає, що це можна змінити, зберігши рішуче лідерство в питанні припинення війни Росії проти України.

"Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю. Але для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення, Росія вигадує більше виправдань, ніж може витримати ринок", - заявив сенатор.

Сенатор нагадав, що Трамп чекає від російського диктатора Путіна перелік умов, у яких буде викладено вимоги для припинення вогню. Від цієї відповіді буде залежати подальший курс Вашингтона.

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"Сенат готовий до будь-якого варіанту. Я координував з Білим домом роботу над законопроєктом про санкції проти Росії з моменту його прийняття. Законопроєкт поставить Росію на торговий острів, запроваджуючи 500% тарифи для будь-якої країни, яка купує енергоносії Москви. Наслідки варварського вторгнення мають бути доведені до відома тих, хто його підтримує", - йдеться у колонці Грема.

Республіканець вважає, що, якщо Індія чи Китай припинять купувати дешеву нафту, то військова машина Путіна зупиниться.

"Законопроєкт про санкції має 82 співавтори. Як сказав сенатор Тун минулого тижня, якщо пан Путін продовжуватиме грати в ігри, Сенат вживе заходів. Я сподіваюся на краще, але коли справа доходить до бандита в Москві, нам усім слід готуватися до того ж самого", - підсумував політик.

Нагадаємо, що раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що є двопартійний законопроєкт, який дасть можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.

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