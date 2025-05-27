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Новини Санкції проти Росії
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Якщо Путін продовжуватиме грати ігри, то Сенат вживе заходів, - Грем

Грем попередив рф про санкції

Сенат США готовий рішуче діяти на небажання РФ припиняти вогонь. Наразі законопроєкт, який передбачає "драконівські" санкції проти Росії, вже має 82 співавтори. 

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем у своїй колонці "Сенат США не потерпить ігор Путіна", опублікованій в газеті The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Грем пише, що "ганебне" виведення американських військ з Афганістану зашкодило репутації США та спричинило агресію в усьому світі. Він вважає, що це можна змінити, зберігши рішуче лідерство в питанні припинення війни Росії проти України.

"Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю. Але для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення, Росія вигадує більше виправдань, ніж може витримати ринок", - заявив сенатор.

Сенатор нагадав, що Трамп чекає від російського диктатора Путіна перелік умов, у яких буде викладено вимоги для припинення вогню. Від цієї відповіді буде залежати подальший курс Вашингтона.

Читайте також: США застосує санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни, - сенатори Грем та Блюменталь

"Сенат готовий до будь-якого варіанту. Я координував з Білим домом роботу над законопроєктом про санкції проти Росії з моменту його прийняття. Законопроєкт поставить Росію на торговий острів, запроваджуючи 500% тарифи для будь-якої країни, яка купує енергоносії Москви. Наслідки варварського вторгнення мають бути доведені до відома тих, хто його підтримує", - йдеться у колонці Грема.

Республіканець вважає, що, якщо Індія чи Китай припинять купувати дешеву нафту, то військова машина Путіна зупиниться.

"Законопроєкт про санкції має 82 співавтори. Як сказав сенатор Тун минулого тижня, якщо пан Путін продовжуватиме грати в ігри, Сенат вживе заходів. Я сподіваюся на краще, але коли справа доходить до бандита в Москві, нам усім слід готуватися до того ж самого", - підсумував політик.

Нагадаємо, що раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що є двопартійний законопроєкт, який дасть можливість застосувати додаткові санкції щодо Росії.

Читайте також: Рубіо виступає за санкції проти РФ, але Трамп проти, - New Lines

Автор: 

санкції (12032) США (23290) Ліндсі Грем (78)


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Топ коментарі
+6
Пусті погрози - це не те, що може налякати кацапів.
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27.05.2025 00:05
+5
Нагадаю, три дні тому Грем висував "ультиматум", мир або нові санкції, після цього почалися масовані обстріли, ну і що?
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27.05.2025 00:06
+3
Це треба було у 22 му році робити-сотні тисяч були б живі. Гаранти...прости Господі...
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27.05.2025 00:16
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Пусті погрози - це не те, що може налякати кацапів.
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27.05.2025 00:05 Відповісти
ліліпутін як ніхто послідовний - а ігри грає саме трамп та його сенат - ігри "надежду что мальчик изменится"
Складається інколи враження, що ліліпутін тупо їх загіпнотизував як пітон Каа бандердогів.
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27.05.2025 00:47 Відповісти
Нагадаю, три дні тому Грем висував "ультиматум", мир або нові санкції, після цього почалися масовані обстріли, ну і що?
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27.05.2025 00:06 Відповісти
То це останні 3 дні ігри були?

Вони там точно *******.
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27.05.2025 00:07 Відповісти
Лох лохом, як і трамп, як і всі республіканці, мага-дрочери і трампісти
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27.05.2025 00:08 Відповісти
Всем понятно что в меморандуме будет уже не 4 области а 6 областей
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27.05.2025 00:09 Відповісти
импотенты старперы не могут обозначит дату и начать действовать
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27.05.2025 00:10 Відповісти
And tomorrow never comes...
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27.05.2025 00:15 Відповісти
Це вже яке числом занепокоєння?
А, нє, соррі, не занепокоєння, а попередження... стоп, може, китайське?
А, нє, американське... але як схоже...
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27.05.2025 00:16 Відповісти
Це треба було у 22 му році робити-сотні тисяч були б живі. Гаранти...прости Господі...
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27.05.2025 00:16 Відповісти
Скоріше це зробити не можна ? Чи ви будете насолоджуватись як цей світовий злочинець путін чинить вбивства ? Настає час коли треба приймати рішення навіть в економічний ущерб собі, аби зупинити маніяка !
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27.05.2025 00:19 Відповісти
республіканці визнають що обдурили свого виборця якому обіцяли ізоляціонізм.
а виходить що америка продовжує по всьому світу влазити.
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27.05.2025 00:20 Відповісти
А не треба?
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27.05.2025 00:42 Відповісти
Куди "влазити"? Завдусіль тільки вилазить, або погрожує вилізти. Он з наших перемовин з #уйлом вже намилилась.
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27.05.2025 00:46 Відповісти
вилазіння америки це фейк.
щодо України то зрада а не вилазіння.
та і то - угода про надра це не про вилазіння а про навпаки.
по всьому світу продовжує пертися не в свої справи.
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27.05.2025 00:52 Відповісти
як шо ху* ло ...як шо ху* ло ..і т . п...як ви задовбали цим як шо !!! США йдіть нах...як шо не маїте совісті та сміливості ...захистити безвинних !!!
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27.05.2025 00:23 Відповісти
Наша пісня гарна й нова - починаймо її знову.
Вже нудить від цього пустозвонства.
Здається - сенат США вирішив перемогти )(уйла моржового заявами та погрозами, проте на весь світ цим демонструють свою нікчемність.
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27.05.2025 00:23 Відповісти
Грем пише, що "ганебне" виведення американських військ з Афганістану зашкодило репутації США та спричинило агресію в усьому світі

 Многие "офисные" ТГ каналы, тоже любят сравнивать событие Украине и вывод американских войск из Афгана. Но при этом забывают, что тогда "власть" Афганистана, первой убежала...
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27.05.2025 00:32 Відповісти
Влада Афганістана почала тікати після виведення з нього американських військових. У нас були чи є американські війська? І не читайте ви ті тг на ніч
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27.05.2025 00:41 Відповісти
як вже хочеться побачити дії, а не "може".
новина про зняття заборони на бити партнерською далекобійною зброєю
(на самому це ракети малої і середньої дальності) на куди вона в кацапію долітає - була чюдова, але це тей самий випадок коли все, що є треба застосовувати і без "може", а прямо зараз.
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27.05.2025 00:35 Відповісти
Конченая страна штаты. Не хотят победы Украины собаки!
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27.05.2025 00:35 Відповісти
Ніколи не хотіли, бо чорнопикі абізяни або пітекантропи в кращому випадку, але частіше звичайні пітеки.
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27.05.2025 01:02 Відповісти
Класні в вас "ігри". Люди гинуть. Щоб з вами та вашими сім'ями так грали.
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27.05.2025 00:41 Відповісти
Яке не чемне москальське ***** - постійно вбиває Українців.
Якщо ***** і надалі вбиватиме Українців - то американці йому по попі надають.
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27.05.2025 00:41 Відповісти
Грем, та не греми ти нам, набрид вже своїм гремом. Тільки і слухаємо як не трумп, то грем. Йди вже нах. З вас, тампонських покидьків нічого розумного і корисного. Підари ви всі там американські !
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27.05.2025 00:59 Відповісти
Підозрюю що через місяць Грем те ж саме казатиме.
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27.05.2025 01:06 Відповісти
Може досить цієї комедії? Небуде ніколи рашка дружити з вами проти КНР! Китайці великими обсягами постачають на рф хімічні речовини для виготовлення вибухових речовин, а також високоточні станки для вигнотовлення зброї.
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27.05.2025 01:38 Відповісти
 
 