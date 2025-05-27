Уполномоченный президента Власюк опроверг "развал сотрудничества" между США и ЕС в санкционной политике: Абсолютно точно нет

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг утверждение о якобы "развале сотрудничества" между США и Европейским Союзом в сфере санкционной политики.

Об этом он заявил на своей фейсбук-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Власюк отреагировал на новость о том, что, по данным немецких СМИ, произошел "крах сотрудничества" между ЕС и США в борьбе с уклонением России от санкций. Он подчеркнул, что общается с американскими представителями и дважды за последние три недели встречался с ними в Европе.

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"Или тот самый "импульс", который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Или "развал сотрудничества"? абсолютно точно нет", - подчеркнул он.

По словам Власюка, санкционная коалиция продолжает активный обмен информацией и идеями. Великобритания готовит новые санкции, ЕС работает над 18-м пакетом, а США - над мерами против "теневого флота" и схем обхода ограничений.

Он также отметил, что ЕС будет сложно принять новые решения по санкциям без поддержки США в вопросе позиции Венгрии.

Недавно сообщалось, что США и Евросоюз больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению от санкций против России.

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