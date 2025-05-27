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Новости Санкции против России
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Уполномоченный президента Власюк опроверг "развал сотрудничества" между США и ЕС в санкционной политике: Абсолютно точно нет

Власюка назначен уполномоченным по вопросам санкционной политики

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг утверждение о якобы "развале сотрудничества" между США и Европейским Союзом в сфере санкционной политики.

Об этом он заявил на своей фейсбук-странице, информирует Цензор.НЕТ.

Власюк отреагировал на новость о том, что, по данным немецких СМИ, произошел "крах сотрудничества" между ЕС и США в борьбе с уклонением России от санкций. Он подчеркнул, что общается с американскими представителями и дважды за последние три недели встречался с ними в Европе.

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"Или тот самый "импульс", который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Или "развал сотрудничества"? абсолютно точно нет", - подчеркнул он.

По словам Власюка, санкционная коалиция продолжает активный обмен информацией и идеями. Великобритания готовит новые санкции, ЕС работает над 18-м пакетом, а США - над мерами против "теневого флота" и схем обхода ограничений.

Он также отметил, что ЕС будет сложно принять новые решения по санкциям без поддержки США в вопросе позиции Венгрии.

Недавно сообщалось, что США и Евросоюз больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению от санкций против России.

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Автор: 

россия (96018) санкции (11422) США (27043) Евросоюз (17252) Власюк (8)


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Подивіться на цього ссикунауповноваженного з санкційної "політики".
Вчергове показано - Україною "керують" інфантильні недотепи і самодури з "правом на суцільну помилку"

Жесть.
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27.05.2025 14:16 Ответить
з 2020 року був позаштатним радником Офісу Президента.
Із квітня 2022 року - секретарем санкційної групи Єрмака-Макфола.

Нє.
Ну анальна затичка Эрмака ж не стане брехати. Та і взагалі у компетентності таких "спеців" не може бути сумнівів.
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27.05.2025 14:17 Ответить
🤮🤮🤮
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27.05.2025 14:19 Ответить
Оптимізм не втрачаємо навіть якщо все швах!
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27.05.2025 14:48 Ответить
Ну канешна ничего не произошло. Также как и в 2022 во всех СМИ нашему лоху уши прожужжали про нападение а оно шашлыки жарило. Зеленое шапито, бери своих клоунови вали в отставку пока еще страна не рухнула окончательно
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27.05.2025 14:49 Ответить
Сопляки від ЗЄлі великі фахівці світової політики? Політика саботажу?
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27.05.2025 14:49 Ответить
в "зе" докуя уповноважених вішати "зелені водорослі" "мудрому наріду" на вуха .Цей не виключення...
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27.05.2025 15:57 Ответить
Батько:
Віктор Власюк, очолював Вінницьку медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) з 2002 по 2014 рік. За даними розслідувань, Віктор Власюк разом із дружиною володіє 13 квартирами (одна з них, шестикімнатна, площею 260 кв.м, може коштувати до 780 тисяч доларів) та трьома автомобілями Tesla. Є співвласником ТОВ «Сонячні фермери» разом із чинною головою Вінницької МСЕК Юлією Даниленко
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27.05.2025 16:38 Ответить
Уповноважений президента Власюк спростував "розвал співпраці" між США та ЄС у санкційній політиці: Абсолютно точно ні.

Спочатку той Власюк, уповноважений аж самого Президента України ніби заявляє:

"Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні" Хтось щось зрозумів?

ІМПУЛЬС, але виключно в силу політичного контексту. А далі під знаком питання ... майже риторично: "Чи "розвал співпраці"? А потім ніби заспокійливе: "абсолютно точно ні".

 Потім знову заспокійливе: "Санкційна коаліція продовжує активний обмін інформацією та ідеями. Велика Британія готує нові санкції, ЄС працює над 18-м пакетом, а США - над заходами проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.

А потім знову не так вже оптимістично: "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".

Ще раз "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".

"Без підтримки США у питанні позиції Угорщини". Таке враження що той Власюк говорив НЕ по написаному , -" Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была" - і тому так багато... не зрозумілого
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27.05.2025 17:00 Ответить
 
 