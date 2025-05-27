Уполномоченный президента Власюк опроверг "развал сотрудничества" между США и ЕС в санкционной политике: Абсолютно точно нет
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк опроверг утверждение о якобы "развале сотрудничества" между США и Европейским Союзом в сфере санкционной политики.
Об этом он заявил на своей фейсбук-странице, информирует Цензор.НЕТ.
Власюк отреагировал на новость о том, что, по данным немецких СМИ, произошел "крах сотрудничества" между ЕС и США в борьбе с уклонением России от санкций. Он подчеркнул, что общается с американскими представителями и дважды за последние три недели встречался с ними в Европе.
"Или тот самый "импульс", который был? Нет, но исключительно в силу политического контекста. Или "развал сотрудничества"? абсолютно точно нет", - подчеркнул он.
По словам Власюка, санкционная коалиция продолжает активный обмен информацией и идеями. Великобритания готовит новые санкции, ЕС работает над 18-м пакетом, а США - над мерами против "теневого флота" и схем обхода ограничений.
Он также отметил, что ЕС будет сложно принять новые решения по санкциям без поддержки США в вопросе позиции Венгрии.
Недавно сообщалось, что США и Евросоюз больше не сотрудничают в сфере противодействия уклонению от санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ссикунауповноваженного з санкційної "політики".
Вчергове показано - Україною "керують" інфантильні недотепи і самодури з "правом на
суцільнупомилку"
Жесть.
Із квітня 2022 року - секретарем санкційної групи Єрмака-Макфола.
Нє.
Ну анальна затичка Эрмака ж не стане брехати. Та і взагалі у компетентності таких "спеців" не може бути сумнівів.
Віктор Власюк, очолював Вінницьку медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) з 2002 по 2014 рік. За даними розслідувань, Віктор Власюк разом із дружиною володіє 13 квартирами (одна з них, шестикімнатна, площею 260 кв.м, може коштувати до 780 тисяч доларів) та трьома автомобілями Tesla. Є співвласником ТОВ «Сонячні фермери» разом із чинною головою Вінницької МСЕК Юлією Даниленко
Спочатку той Власюк, уповноважений аж самого Президента України ніби заявляє:
"Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні" Хтось щось зрозумів?
ІМПУЛЬС, але виключно в силу політичного контексту. А далі під знаком питання ... майже риторично: "Чи "розвал співпраці"? А потім ніби заспокійливе: "абсолютно точно ні".
Потім знову заспокійливе: "Санкційна коаліція продовжує активний обмін інформацією та ідеями. Велика Британія готує нові санкції, ЄС працює над 18-м пакетом, а США - над заходами проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.
А потім знову не так вже оптимістично: "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".
Ще раз "ЄС буде складно ухвалити нові рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини".
"Без підтримки США у питанні позиції Угорщини". Таке враження що той Власюк говорив НЕ по написаному , -
" Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"- і тому так багато... не зрозумілого