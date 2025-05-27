ЕС предлагает снизить цены на российскую нефть до $45, - FT

Еврокомиссия и влиятельные государства-члены ЕС настаивают на снижении верхнего предела цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель для усиления санкций против РФ.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из G7, говорится в материале.

Лица, знакомые с предварительными обсуждениями 18-го пакета санкций ЕС, рассказали, что Брюссель планирует принять более существенные меры против РФ, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с $60 до $45 за баррель.

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На прошлой неделе на встрече министров финансов G7 в Банффи Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.

Предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Однако оно не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Бессента, сообщили трое должностных лиц, знакомых с ходом встречи.

Так, в окончательном заявлении было решено включить формулировку, обязывающую страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций", в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

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