ЕС предлагает снизить цены на российскую нефть до $45, - FT
Еврокомиссия и влиятельные государства-члены ЕС настаивают на снижении верхнего предела цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель для усиления санкций против РФ.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из G7, говорится в материале.
Лица, знакомые с предварительными обсуждениями 18-го пакета санкций ЕС, рассказали, что Брюссель планирует принять более существенные меры против РФ, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с $60 до $45 за баррель.
На прошлой неделе на встрече министров финансов G7 в Банффи Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.
Предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Однако оно не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Бессента, сообщили трое должностных лиц, знакомых с ходом встречи.
Так, в окончательном заявлении было решено включить формулировку, обязывающую страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций", в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
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То в чому тоді пробелма, коли задоволеними будуть всі, крім раші? Не хочуть ображати бункерного лисого фюрера?
- питання - чому за 3 роки цього не зроблено ?!
А ти, лаптєноге, чому досі не на фронті? Житоньки хочеться?