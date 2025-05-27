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Новости Санкции против России Цена на нефть Санкции ЕС
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ЕС предлагает снизить цены на российскую нефть до $45, - FT

Снижение цен на российскую нефть. Что предлагает ЕС

Еврокомиссия и влиятельные государства-члены ЕС настаивают на снижении верхнего предела цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель для усиления санкций против РФ.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Идея еще не убедила все 27 государств-членов ЕС и их партнеров из G7, говорится в материале.

Лица, знакомые с предварительными обсуждениями 18-го пакета санкций ЕС, рассказали, что Брюссель планирует принять более существенные меры против РФ, в частности, снизить ценовой предел на экспорт сырой нефти с $60 до $45 за баррель.

Читайте: США больше не сотрудничает с ЕС в вопросах санкций против России, - СМИ

На прошлой неделе на встрече министров финансов G7 в Банффи Канада предложила включить в совместное заявление четкую формулировку об усилении ограничения цены на нефть.

Предложение поддержали ЕС и члены G7 Франция, Германия и Италия, а также Великобритания. Однако оно не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Бессента, сообщили трое должностных лиц, знакомых с ходом встречи.

Так, в окончательном заявлении было решено включить формулировку, обязывающую страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального усиления давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций", в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Читайте: Цены на нефть падают на фоне возможного роста добычи странами ОПЕК+

Автор: 

нефть (1929) россия (96018) санкции (11422) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+6
Це дуже правильне рішення. Дай Боже щоб вони спромоглися знизити ціну російської нафти хочаби до 45 доларів США. Якщо будуть проти словаки і угорці - перекрити їм нафтопровід, який гонить російську нафту через Україну, хоча це мали зщробити урядовці давно, щоб не дати заробляти кацапам сотні мільйонів доларів США для витрат на ворожу армію.
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27.05.2025 12:37
+3
Ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів із G7, йдеться в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3554570

То в чому тоді пробелма, коли задоволеними будуть всі, крім раші? Не хочуть ображати бункерного лисого фюрера?
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27.05.2025 12:45
+3
От про що вище й була мова: "знижувалка не виросла".
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27.05.2025 12:47
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Не дзюрь, кацап, козацькому роду нема переводу.
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27.05.2025 12:51 Ответить
Це дуже правильне рішення. Дай Боже щоб вони спромоглися знизити ціну російської нафти хочаби до 45 доларів США. Якщо будуть проти словаки і угорці - перекрити їм нафтопровід, який гонить російську нафту через Україну, хоча це мали зщробити урядовці давно, щоб не дати заробляти кацапам сотні мільйонів доларів США для витрат на ворожу армію.
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27.05.2025 12:37 Ответить
Нічого не буде. Трампони знову вперлися рогом.
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27.05.2025 12:49 Ответить
Ну так берете і знижуєте. В чому проблема? Знижувалка не виросла?
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27.05.2025 12:38 Ответить
Можна і по собівартості за бочку ціну встановити, їм же дешевше буде куплять, прибутки будуть ще більші. А у раші не буде вибору як продавати по собівартосі, інакше ту нафту треба буде виливати в канаву. Я думаю при такому сценарії довольні будуть усі
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27.05.2025 12:41 Ответить
Ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів із G7, йдеться в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3554570

То в чому тоді пробелма, коли задоволеними будуть всі, крім раші? Не хочуть ображати бункерного лисого фюрера?
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27.05.2025 12:45 Ответить
Так вони ж заявляють, що ***** нападьот через пару років на них, але чомусь не спішать наприклад зробити буферну зону від росії у вигляді білорусі. Посцикують вони коротше, бояться бункерного гопника
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27.05.2025 12:47 Ответить
От про що вище й була мова: "знижувалка не виросла".
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27.05.2025 12:47 Ответить
Поки кацапи завязли в Україні польська армія на марші могла б захопити Білорусь, але що потім з захопленими білорусами робить вони не знають, на відміну від москалів, тому і не нападають
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27.05.2025 12:49 Ответить
Аби єс дуже хотів ***а присадити,можна взагалі від рашен нафта відмовитись.
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27.05.2025 12:51 Ответить
Трампони знову все похерили. Адже валодья-друг.
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27.05.2025 12:51 Ответить
Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3554557
- питання - чому за 3 роки цього не зроблено ?!
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27.05.2025 12:51 Ответить
А не мог бы ЕС, заодно повысить удойность коров, урожайность плодов, толщину огурцов, шерстистость ослов, яйценоскость питухов, наличность мозгов и миролюбие <******** ???
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27.05.2025 12:54 Ответить
Ліквідацію цапорилих підвищують потрошку.
А ти, лаптєноге, чому досі не на фронті? Житоньки хочеться?
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27.05.2025 13:52 Ответить
Пуйловські друзі Орбан, Фіцо і Трампон будуть проти.
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27.05.2025 13:45 Ответить
 
 