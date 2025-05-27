ЄС пропонує знизити ціни на російську нафту до $45, - FT

Єврокомісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту із $60 до $45 за барель для посилення санкцій проти РФ.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів із G7, йдеться в матеріалі.

Особи, обізнані з попередніми обговореннями 18-го пакету санкцій ЄС, розповіли, що Брюссель планує вжити суттєвіших заходів проти РФ, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель.

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Минулого тижня на зустрічі міністрів фінансів G7 у Банффі Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.

Пропозицію підтримали ЄС та члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Проте її не було включено на прохання міністра фінансів США Скота Бессента, повідомили троє посадовців, знайомі з перебігом зустрічі.

Так, в остаточній заяві було вирішено включити формулювання, що зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.

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