ЄС пропонує знизити ціни на російську нафту до $45, - FT
Єврокомісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту із $60 до $45 за барель для посилення санкцій проти РФ.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів із G7, йдеться в матеріалі.
Особи, обізнані з попередніми обговореннями 18-го пакету санкцій ЄС, розповіли, що Брюссель планує вжити суттєвіших заходів проти РФ, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель.
Минулого тижня на зустрічі міністрів фінансів G7 у Банффі Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.
Пропозицію підтримали ЄС та члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Проте її не було включено на прохання міністра фінансів США Скота Бессента, повідомили троє посадовців, знайомі з перебігом зустрічі.
Так, в остаточній заяві було вирішено включити формулювання, що зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То в чому тоді пробелма, коли задоволеними будуть всі, крім раші? Не хочуть ображати бункерного лисого фюрера?
- питання - чому за 3 роки цього не зроблено ?!
А ти, лаптєноге, чому досі не на фронті? Житоньки хочеться?