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Новини Санкції проти Росії ціна на нафту Санкції ЄС
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ЄС пропонує знизити ціни на російську нафту до $45, - FT

Зниження цін на російську нафту. Що пропонує ЄС

Єврокомісія та найвпливовіші держави-члени ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту із $60 до $45 за барель для посилення санкцій проти РФ.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів із G7, йдеться в матеріалі.

Особи, обізнані з попередніми обговореннями 18-го пакету санкцій ЄС, розповіли, що Брюссель планує вжити суттєвіших заходів проти РФ, зокрема, знизити цінову межу на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель.

Читайте: США більше не співпрацює з ЄС у питаннях санкцій проти Росії, - ЗМІ

Минулого тижня на зустрічі міністрів фінансів G7 у Банффі Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.

Пропозицію підтримали ЄС та члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Проте її не було включено на прохання міністра фінансів США Скота Бессента, повідомили троє посадовців, знайомі з перебігом зустрічі.

Так, в остаточній заяві було вирішено включити формулювання, що зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Читайте: Ціни на нафту падають на тлі можливого зростання видобутку країнами ОПЕК+

Автор: 

нафта (5570) росія (65829) санкції (12043) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+6
Це дуже правильне рішення. Дай Боже щоб вони спромоглися знизити ціну російської нафти хочаби до 45 доларів США. Якщо будуть проти словаки і угорці - перекрити їм нафтопровід, який гонить російську нафту через Україну, хоча це мали зщробити урядовці давно, щоб не дати заробляти кацапам сотні мільйонів доларів США для витрат на ворожу армію.
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27.05.2025 12:37
+3
Ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів із G7, йдеться в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3554570

То в чому тоді пробелма, коли задоволеними будуть всі, крім раші? Не хочуть ображати бункерного лисого фюрера?
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27.05.2025 12:45
+3
От про що вище й була мова: "знижувалка не виросла".
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27.05.2025 12:47
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Не дзюрь, кацап, козацькому роду нема переводу.
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27.05.2025 12:51 Відповісти
Це дуже правильне рішення. Дай Боже щоб вони спромоглися знизити ціну російської нафти хочаби до 45 доларів США. Якщо будуть проти словаки і угорці - перекрити їм нафтопровід, який гонить російську нафту через Україну, хоча це мали зщробити урядовці давно, щоб не дати заробляти кацапам сотні мільйонів доларів США для витрат на ворожу армію.
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27.05.2025 12:37 Відповісти
Нічого не буде. Трампони знову вперлися рогом.
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27.05.2025 12:49 Відповісти
Ну так берете і знижуєте. В чому проблема? Знижувалка не виросла?
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27.05.2025 12:38 Відповісти
Можна і по собівартості за бочку ціну встановити, їм же дешевше буде куплять, прибутки будуть ще більші. А у раші не буде вибору як продавати по собівартосі, інакше ту нафту треба буде виливати в канаву. Я думаю при такому сценарії довольні будуть усі
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27.05.2025 12:41 Відповісти
Ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів із G7, йдеться в матеріалі. Джерело: https://censor.net/ua/n3554570

То в чому тоді пробелма, коли задоволеними будуть всі, крім раші? Не хочуть ображати бункерного лисого фюрера?
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27.05.2025 12:45 Відповісти
Так вони ж заявляють, що ***** нападьот через пару років на них, але чомусь не спішать наприклад зробити буферну зону від росії у вигляді білорусі. Посцикують вони коротше, бояться бункерного гопника
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27.05.2025 12:47 Відповісти
От про що вище й була мова: "знижувалка не виросла".
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27.05.2025 12:47 Відповісти
Поки кацапи завязли в Україні польська армія на марші могла б захопити Білорусь, але що потім з захопленими білорусами робить вони не знають, на відміну від москалів, тому і не нападають
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27.05.2025 12:49 Відповісти
Аби єс дуже хотів ***а присадити,можна взагалі від рашен нафта відмовитись.
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27.05.2025 12:51 Відповісти
Трампони знову все похерили. Адже валодья-друг.
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27.05.2025 12:51 Відповісти
Якщо Саудівська Аравія та США справді зіб'ють ціни на нафту нижче $50 за барель, то військова машина РФ може зупинитися вже до кінця цього року. Джерело: https://censor.net/ua/n3554557
- питання - чому за 3 роки цього не зроблено ?!
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27.05.2025 12:51 Відповісти
А не мог бы ЕС, заодно повысить удойность коров, урожайность плодов, толщину огурцов, шерстистость ослов, яйценоскость питухов, наличность мозгов и миролюбие <******** ???
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27.05.2025 12:54 Відповісти
Ліквідацію цапорилих підвищують потрошку.
А ти, лаптєноге, чому досі не на фронті? Житоньки хочеться?
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27.05.2025 13:52 Відповісти
Пуйловські друзі Орбан, Фіцо і Трампон будуть проти.
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27.05.2025 13:45 Відповісти
 
 