Ціни на нафту падають на тлі можливого зростання видобутку країнами ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися 27 травня на тлі зростання очікувань, що члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники вирішать збільшити видобуток.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 24 центи, до $64,5 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 29 центів, до $61,24 за барель, передає Укрінформ.

"Ціна на сиру нафту дещо знизилася, оскільки ринок розглядав перспективи зростання пропозиції ОПЕК", – сказав у записці Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів ANZ.

ОПЕК+, ймовірно, остаточно визначиться з липневим обсягом видобутку на своїй зустрічі міністрів 28 травня, яка передбачатиме збільшення виробництва на 411 тис. барелів на добу.

Очікується, що вісім членів ОПЕК+, які пообіцяли додаткові добровільні скорочення, зустрінуться 31 травня, на день раніше, ніж було заплановано раніше, повідомили Reuters у понеділок три джерела в групі.

Члени ОПЕК+ вже у червні домовилися прискорити зростання видобутку нафти другий місяць поспіль.

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Однак рішення президента США Дональда Трампа продовжити торговельні переговори з Євросоюзом до 9 липня зменшило безпосередні побоювання щодо тарифів, які можуть пригальмувати попит на паливо, обмеживши втрати.

Іран встановив офіційну ціну продажу своєї легкої сирої нафти для азійських покупців на рівні $1,80 за барель вище середньої ціни по Оману/Дубаю на червень, повідомила державна Національна іранська нафтова компанія (NIOC). Ціна, встановлена на травень, була з премією в $1,65.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у понеділок, що Іран зможе вижити, якщо переговори зі США щодо його ядерної програми не приведуть до угоди.

Якщо ядерні переговори між США та Іраном проваляться, це може означати продовження санкцій проти Ірану, що обмежить постачання з Ірану та підтримає ціни на нафту.

Як повідомлялося, ціни на нафту зросли 26 травня після того, як президент США Дональд Трамп продовжив термін торговельних переговорів з Євросоюзом.