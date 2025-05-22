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Нафтогазові доходи Росії впали у квітні на 12%. Вплинуло падіння світових цін на нафту

Нафтогазові доходи Росії за рік скоротилися на 12%

Доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну РФ, передає enkorr. 

У російському відомстві пояснили це різким падінням цін на нафту.

Як зазначається, доходи від продажу нафти й газу були найважливішим джерелом коштів для Росії, складаючи приблизно від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету за останнє десятиліття.

Минулого місяця дохди сягнули 1,09 трлн руб. ($13,49 млрд), що менше, ніж 1,23 трлн руб. у квітні 2024 року, але незначно більше, ніж 1,08 трлн руб. у березні.

Водночас, як свідчили прогнози Reuters, російські нафтогазові доходи в квітні мали скласти 0,96 трлн руб.

Доходи знизилися на 10,3% у річному обчисленні за січень-квітень – до 3,73 трлн руб.

Раніше повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.

Окрім того, Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ.

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газ (7967) доходи (471) нафта (4830) росія (14360)


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22.05.2025 18:48 Відповісти
Зеленський просить у європейців зробити стелю для російського Газа у 30 доларів, точніше у 30 євро, але я думаю, вони на це не підуть.
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22.05.2025 18:50 Відповісти
а, у нас полуниця подешевшала, але все одно дорожче у два рази ніж минула.
мін економ про це, переможно повідомляє.
про капусту мовчу.
от, не повезло веганам....
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22.05.2025 18:53 Відповісти
Руда потвора щось "відчебучить і ціни на нафту рвануть вгору..
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22.05.2025 20:00 Відповісти
Мало, треба ще. Сподіваємось.
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22.05.2025 22:34 Відповісти

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