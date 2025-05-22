Нафтогазові доходи Росії впали у квітні на 12%. Вплинуло падіння світових цін на нафту

Доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну РФ, передає enkorr.

У російському відомстві пояснили це різким падінням цін на нафту.

Як зазначається, доходи від продажу нафти й газу були найважливішим джерелом коштів для Росії, складаючи приблизно від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету за останнє десятиліття.

Минулого місяця дохди сягнули 1,09 трлн руб. ($13,49 млрд), що менше, ніж 1,23 трлн руб. у квітні 2024 року, але незначно більше, ніж 1,08 трлн руб. у березні.

Водночас, як свідчили прогнози Reuters, російські нафтогазові доходи в квітні мали скласти 0,96 трлн руб.

Доходи знизилися на 10,3% у річному обчисленні за січень-квітень – до 3,73 трлн руб.

Раніше повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.

Окрім того, Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ.