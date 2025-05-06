Влада Росії готується урізати видатки держбюджету через обвал цін на нафту, – Bloomberg

Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

Обговорення перебувають на ранній стадії, і ключовим викликом для російської влади є те, що це вимагатиме скорочення державних витрат, поки розв'язана Росією повномасштабна війна проти України продовжує поглинати ресурси, пише Bloomberg.

Зокрема, уряд РФ із наступного року може знизити поріг свого так званого "бюджетного правила" – механізму, в межах якого витрачаються гроші Фонду національного добробуту. Наразі у російському уряді пропонують знизити цей поріг із $60 приблизно до $50 за барель, якщо ціни на нафту залишаться низькими.

Росія вже давно використовує бюджетне правило як своєрідну страховку від падіння цін на нафту. Цей механізм дозволяє державі перераховувати надлишки енергетичних доходів до свого Фонду національного добробуту, коли російська нафта коштує більше $60 за барель. Накопичені резерви потім допомагають компенсувати падіння цін на нафту.

Росія залежить від доходів від продажу нафти та газу, які забезпечують 30% доходів держави. Дебати щодо зниження порогу згідно з бюджетним правилом свідчать про те, що російський уряд дедалі більше впевнений, що падіння світових цін на нафту продовжиться, і що він не може очікувати значного відновлення цін найближчим часом. Це змусить Кремль шукати інші способи поповнення своєї військової скарбниці на тлі рекордних рівнів витрат на військові потреби.

Фонд національного добробуту Росії вже значно виснажений через фінансування Кремлем повномасштабної війни роти України. Ліквідні кошти, доступні для витрат, впали до 3,3 трлн руб. ($41 млрд) у квітні порівняно з 8,4 трлн руб. на початку 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення.

Поточний поріг у $60 за барель для спрямування надлишкових доходів до Фонду стає неприйнятним, оскільки експортні ціни на російську нафту впали нижче цього рівня, а Міністерство фінансів РФ продовжувало залучати резерви для підтримки бюджету, прискорюючи їх виснаження.

Як повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 20% від початку квітня. На це вплинула непередбачувана тарифна політика президента США Дональда Трампа, яка посилила побоювання щодо уповільнення світової економіки.

На зниження цін також вплинуло рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією (ОПЕК+) прискорити відновлення видобутку нафти.

Як падання цін на нафту позначиться на доходах Росії?

Падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, спонукало російський уряд підвищити прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трлн руб. ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн руб., або 0,5% ВВП).

Цей крок відбувся після того, як уряд знизив прогноз доходів від нафти та газу на 24% через очікування тривалого періоду низьких цін на нафту.

При цьому Росія вже збільшила державні витрати на національну оборону на чверть у 2025 році до 6,3% валового внутрішнього продукту, що є найвищим рівнем з часів Холодної війни.

На початку травня російський уряд переглянув низку ключових показників федерального бюджету на 2025 рік через падіння світових цін на нафту. Згідно із оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна російської нафти Urals становитиме $56 за барель, а не $69,70, як прогнозувалося наприкінці минулого року.