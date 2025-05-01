Наслідки падіння цін на нафту: Дефіцит бюджету Росії зросте до рекорду за роки великої війни

Російський уряд переглянув низку ключових показників федерального бюджету на 2025 рік через падіння світових цін на нафту.

Згідно із оновленим прогнозом Мінекономрозвитку РФ, середня експортна ціна російської нафти Urals становитиме $56 за барель, а не $69,70, як прогнозувалося наприкінці минулого року, пише The Moscow Times.

Через це Мінфін РФ вимушено переглянув основні параметри федерального бюджету на 2025 рік. Відповідний законопроєкт про внесення змін до затвердженого бюджету уряд РФ затвердив на засіданні напередодні у середу.

Зокрема, оновлені показники передбачають зменшення доходів російського бюджету у 2025 році: вони становитимуть 38,5 трильйона рублів, а не 40,3 трлн рублів, як передбачалося раніше. Водночас витрати російський уряд зменшувати не планує: вони зростуть із 41,5 трлн до 42,3 трлн рублів.

Відтак, дефіцит федерального бюджету РФ у 2025 році становитиме 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника ($1,2 трлн, або 0,5% ВВП).

В абсолютному значенні дефіцит бюджету РФ буде найбільшим від початку повномасштабної війни з Україною. Більшим він був лише під час пандемії (4,1 трильйона), минулого року дефіцит становив 3,5 трлн руб.

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Перегляд прогнозів дефіциту бюджету передусім обумовлений очікуваним падінням цін на нафту на тлі зміцнення рубля (прогнозний середній курс долара за рік знижений з 96,5 до 94,3 руб./$).

Це призведе до зменшення нафтогазових доходів федерального бюджету на 2,6 трлн рублів: замість 10,9 тлн руб. вони тепер заплановані у розмірі 8,3 трильйона.

Водночас план надходжень від ненафтогазових доходів збільшили на 0,8 трлн рублів. Це й дозволило Мінфіну збільшити видатки відповідно до бюджетного правила – на ті ж 0,8 трильйона, на які мають зрости нафтогазові доходи.

При цьому новий обсяг нафтогазових доходів нижче базових 9,1 трлн рублів. Відповідно до бюджетного правила, у такому разі різниця покривається з Фонду національного добробуту (ФНБ). Втім, міністр фінансів РФ Антон Сілуанов уже заявив про необхідність переглянути це правило відповідно до нових реалій.

Як повідомлялося, за даними Reuters, посадовці Саудівської Аравії у розмовах із союзниками та експертами стверджують, що країна більше не має наміру підтримувати світові ціни на нафту за рахунок подальшого обмеження видобутку, і зможе впоратися з тривалим періодом низьких цін.

Відтак, Саудівська Аравія підтримуватиме швидше скасування обмежень на видобуток нафти, ніж планувалося. Росія, другий за величиною експортер в ОПЕК+ після Саудівської Аравії, знає про ці плани, але воліла б, щоб ОПЕК+ дотримувалася повільнішого зростання видобутку.

Росія може зіткнутися з подальшим падінням доходів, оскільки ціни на її нафту зі знижкою, що підпадає під санкції, можуть впасти нижче $50 за барель в результаті зростання видобутку ОПЕК+, повідомило джерело агентства.