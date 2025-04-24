Нафтогазові доходи Росії в квітні впадуть на 22%, – Reuters

Доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують близько третини надходжень до державної скарбниці РФ, у квітні 2025 року становитимуть 0,96 трлн руб., що на 268 млрд руб. (22%) нижче за результат квітня 2024 року.

Про це свідчать розрахунки Reuters, передає enkorr.

Порівняно з березневими надходженнями збори нафтогазових податків у квітні, як очікується, знизяться на 120 млрд руб. (-11%) через зменшення суми податку на додатковий дохід за перший квартал 2025 року порівняно з податком за четвертий квартал, сплаченим у березні.

Зменшення податкових надходжень у квітні щодо зазначених минулих періодів спричинено падінням рублевої вартості російської нафти в останні місяці внаслідок одночасного зниження нафтових котирувань і зміцненням рубля.

У квітні розрахункова ціна на російську нафту, яка визначається для цілей оподаткування, виражена в рублях за барель, опустилася до 4 620 руб. проти 6 825 руб. у січні поточного року й 6 965 руб. за барель у квітні 2024 року.

Загалом за січень-квітень, з урахуванням прогнозованих квітневих зборів, нафтогазові доходи бюджету Росії можуть становити 3,6 трлн руб., що на 0,55 трлн (13%) нижче за підсумки січня-квітня 2024 року (4,2 трлн руб.).

Раніше повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.

Пізніше повідомлялося, що російський "Газпром" просить уряд РФ знизити податки після втрати ринку газу Європи та рекордних збитків компанії.

Також стало відомо, що чистий збиток російського концерну "Газпром" за підсумками 2024 року становив понад 1 трлн руб. ($11,98 млрд).