Наслідки втрати ринку ЄС: "Газпром" просить владу знизити податки

Російський "Газпром" просить уряд РФ знизити податки після втрати ринку газу Європи та рекордних збитків компанії.

У компанії вважають за необхідне спільно з російськими Міненерго та Мінфіном проаналізувати податкове навантаження для "Газпрому" і "провести певне коригування", пише The Moscow Times.

Так, "Газпром" бачить можливість "скоригувати" податок на видобуток корисних копалин на газ, який зараз приносить до скарбниці РФ близько 13% усіх нафтогазових зборів – 1,44 трлн руб. з 11,1 трлн руб.

Як зазначили в російській держкорпорації, динаміка зростання витрат на сплату цього податку для "Газпрому" з 2000 року виявилася вищою, ніж динаміка зміни цін на газ.

Як повідомлялося, валютні запаси російського "Газпрому" за підсумками 2024 року скоротилися більш ніж у 50 разів. Так, почавши рік з 77,37 млрд руб. на валютних рахунках, до його кінця "Газпром" мав лише 1,37 млрд. У перерахунку за курсом Центробанку РФ валютні запаси компанії скоротилися з $862 млн до $13,5 млн – тобто на 98,5%.

Раніше стало відомо, що чистий збиток російського концерну "Газпром" за підсумками 2024 року становив понад 1 трлн руб. ($11,98 млрд).

Також повідомялося, що "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та став найзбитковішою компанією РФ.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.