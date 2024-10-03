"Газпром" став найзбитковішою компанією Росії, – ЗМІ

Російська компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Про це свідчать дані рейтингу російського Forbes, передає zn.ua.

Зазначається, що в першому півріччі 2024 року "Газпром" вже вийшов на чистий прибуток у розмірі майже $12 млрд (1,1 трлн рублів). Утім, раніше російське пропагандистське видання ТАСС писало, що за шість місяців 2024 року компанія отримала збиток на суму $5,56 млрд (480 млрд рублів).

На другому місці антирейтингу Forbes – Амурський газохімічний комплекс – спільне підприємство російського "Сібур Холдинг" і китайського Sinopec. Старт виробництва на підприємстві перенесли на 2027 рік через запровадження санкцій на постачання обладнання.

Серед п’яти найзбитковіших російських компаній також Ozon ($450 млн чистих збитків), Об'єднана авіабудівна корпорація Ростеху ($360 млн) та соціальна мережа VK ($360 млн).

Загалом, за підсумками 2023 року сумарний збиток російських компаній, що потрапили до рейтингу, перевищив $9,4 млрд (900 млрд рублів).

Читайте також: "Газпром" вилетів із ТОП-100 найбільших компаній Росії за прибутками. Торік він очолював цей рейтинг

Проблеми "Газпрому"

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.