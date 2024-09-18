Європейські країни вимагають від "Газпрому" $20 мільярдів за непоставлений газ

Щонайменше 19 компаній з понад десяти європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

Як пише Reuters, у такий спосіб невдала спроба заморозити Європу, щоб добитися поступок по Україні, для російської компанії обернулася рекордними збитками та судовими позовами, передає галузеве видання enkorr.

Найбільший із позовів, на 13 млрд євро, подав німецький концерн Uniper, колись головний клієнт "Газпрому" у Німеччині й співінвестор проєкту "Північний потік-2". Компанія, яка закуповувала в РФ 20 млрд кубометрів газу на рік, вимагала компенсації багатомільярдних збитків від припинення російських постачань. У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж задовольнив її позов у повному обсязі.

Ще близько $1 млрд від "Газпрому" вимагає RWE – інший німецький імпортер газу, який отримував 1 млрд кубометрів на рік.

Французька Engie подала позов до арбітражу, вимагаючи від "Газпрому" понад 300 млн євро. В Австрії, яка продовжує закуповувати російський газ, забезпечуючи ним близько 90% свого споживання, позов проти компанії подав найбільший енергоконцерн OMV, його сума становить 575,3 млн євро.

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Також у Фінляндії, де до початку повномасштабної війни в Україні російський газ займав 90% ринку, позов проти "Газпрому" подав концерн Gasum, в Італії – енергогігант Eni, який відмовився виконувати указ про оплату постачань "в рублях".

У Польщі позов проти "Газпрому" на 1,5 млрд євро подала Europol Gaz – компанія, яка керувала польською ділянкою трубопроводу "Ямал-Європа", що качав газ із західного Сибіру споживачам у Німеччині.

У Чехії претензії до Росії за непоставлений газ виставили Net4gas та Innogy Energie: перша вимагає 113 млн євро, друга – 78 млн євро. У Швейцарії позови подали газові трейдери DXT Commodities й Axpo Solutions, їхня загальна сума сягає майже 1 млрд євро.

У Нідерландах 275 млн євро від "Газпрому" вимагає газотранспортний оператор Gasunie Transport Services. Ще один позов за невикористання зарезервованих газових потужностей подала BBL Company V.O.F. У Словаччині до російської компанії вирішили позиватися ZSE Energia і Vychodoslovenska energetika, а в Болгарії – національний газовий оператор Bulgargaz. Останній вимагає 400 млн євро за розірвання контракту.

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Загальна сума претензій до "Газпрому" перевищила його чистий виторг від продажу газу на всі зовнішні ринки, разом узяті: $10 млрд на рік від постачань у Європу й Туреччину, $7 млрд від постачань у Китай і $2 млрд від експорту до країн СНД й Центральної Азії, згідно з оцінками БКС.

За словами аналітиків, багатомільярдні позови створюють ризики арешту платежів на адресу "Газпрому" в Європі. Компанії, які вимагають компенсацій, можуть спробувати перехопити гроші, які покупці російського газу, що залишилися, перераховують компанії. Це зокрема може статися в Австрії, де національний газовий оператор OMV наприкінці травня повідомив про спроби перехоплення платежів на адресу "Газпрому".

Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.