"Газпром" втратить $6,5 мільярда на рік після припинення транзиту через Україну

Європейський експорт російського "Газпрому" уже впав більш ніж на 80% порівняно з довоєнним 2021 роком, а минулого року компанія зазнала рекордних збитків у своїй історії. Утім, наступного року показники стануть ще гіршими, адже Україна не планує продовжувати контракт із "Газпромом" на транзит.

За підрахунками Bloomberg, унаслідок втрати української труби "Газпром" втратить приблизно $6,5 млрд на рік, передає The Moscow Times.



В останні роки минулого десятиліття обсяги постачання російського газу до Європи через Україну трималися близько 90 млрд кубометрів на рік, потім стали падати і в 2021 році склали 42 млрд.

У перший рік війни один із двох газопроводів через Україну перестав працювати після того, як "Газпром" вимагав оплачувати експорт рублями, а багато покупців відмовилися. У 2023 році через Україну надійшло лише 15 млрд кубометрів.

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Отримують газ по трубі дві країни – Словаччина та Австрія. Обидві заявили, що готові до припинення імпорту, оскільки Україна не має наміру продовжувати з "Газпромом" контракт, що закінчується цього року.

Компанія SPP, найбільший постачальник газу в Словаччині, назвала ситуацію із забезпеченням газу напередодні зими комфортною. У Відні сподіваються, що зупинка постачання через Україну дозволить їй розірвати чинні контракти з "Газпромом" без виплати штрафів.

За даними Gas Infrastructure Europe, запаси в газосховищах Австрії зараз становлять 91,5%, Словаччини – 92%. Загалом європейські сховища заповнені на 93%.

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.