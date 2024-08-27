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Новини
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Договір про транзит газу з Росією ніхто продовжувати не буде, але готові розглянути запити з ЄС, – Зеленський

Зеленський

Україна не продовжуватиме договір на транзит газу з Росією, однак готова розглядати запити від європейських компаній.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлено крапку. Що стосується транзиту газу від інших компаній – якщо буде продовжуватися запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їхні прохання", – заявив президент.

У цьому контексті Зеленський зауважив, що йому невідомо, про що російський лідер Володимир Путін говорив із з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту до Баку.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

У серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

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У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника.

Уряд Німеччини і Єврокомісія вже ведуть відповідні переговори з країнами-членами ЄС, які можуть постраждати внаслідок припинення транзиту російського газу через Україну, повідомили виданню у Міністерстві економіки ФРН. Йдеться передусім, про Австрію, Угорщину, Словаччину та Чехію.

За даними видання, у зв'язку з цим Євросоюз розглядає можливість укладання нового контракту між "Газпромом" та європейською компанією, яка купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. Однак для цього потрібна згода української влади.

Автор: 

газ (7924) Газпром (2554) ГТС (414) Зеленський Володимир (2508) транзит газу (644) Оператор ГТС (453)


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Мабуть коли посадять вова дєрьмака, або розстрілюють, то повернуться.
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27.08.2024 15:04 Відповісти
Вову і дєрьмака
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27.08.2024 15:05 Відповісти
Це називається
Не влоб так по лобу
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27.08.2024 17:24 Відповісти
Частка російського газу в європейському імпорті у 2021 році становила 45%. У 2022 році він впав до 24%, а минулого року - до 15%, свідчать дані ЄС.

Лише частково скорочення цих поставок ЄС компенсував збільшенням закупівель скрапленого газу в США та трубопровідного газу в Норвегії, яка замінила Росію як основне джерело газу для Європи.

Європа в цілому скорочує закупівлі викопного палива не тільки з Росії.

За минулий рік імпорт природного газу до ЄС скоротився на 16% у кубометрах. ЄС навчився економити електроенергію, газ та гарячу воду.

У 2022 році попит на газ знизився на 13,3%, а минулого року не відновився, а знизився ще на 7,4%, повідомив Євростат. Причому всі три складові цього попиту показали спад: менше газу спалювало населення, промисловість та енергетика.
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27.08.2024 20:14 Відповісти
Прокачувати газ не будемо, але для ЄС будемо. Логіка?
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28.08.2024 10:26 Відповісти
В ОЧІ ПІСОК СИПЛЮТЬ... БУДЕ ІНШИЙ ГАЗ ...ОРКІВСЬКИЙ...ТІЛЬКИ НАЗВУ ЗМІНИТЬ ЕКСПОРТЕР...ЯК НАФТА З ЛУКОЙЛУ НА ТАТНЕФТЬ...
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28.08.2024 14:37 Відповісти

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