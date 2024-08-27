Договір про транзит газу з Росією ніхто продовжувати не буде, але готові розглянути запити з ЄС, – Зеленський
Україна не продовжуватиме договір на транзит газу з Росією, однак готова розглядати запити від європейських компаній.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, передає Укрінформ.
"Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлено крапку. Що стосується транзиту газу від інших компаній – якщо буде продовжуватися запит деяких наших європейських колег, ми будемо розглядати їхні прохання", – заявив президент.
У цьому контексті Зеленський зауважив, що йому невідомо, про що російський лідер Володимир Путін говорив із з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час візиту до Баку.
Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.
Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.
У серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.
У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.
Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника.
Уряд Німеччини і Єврокомісія вже ведуть відповідні переговори з країнами-членами ЄС, які можуть постраждати внаслідок припинення транзиту російського газу через Україну, повідомили виданню у Міністерстві економіки ФРН. Йдеться передусім, про Австрію, Угорщину, Словаччину та Чехію.
За даними видання, у зв'язку з цим Євросоюз розглядає можливість укладання нового контракту між "Газпромом" та європейською компанією, яка купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну. Однак для цього потрібна згода української влади.
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