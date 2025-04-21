Росія погіршила прогноз експорту нафти та цін на неї, але грошей на війну вистачатиме, – Bloomberg

Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї. Таким чином це може змусити уряд Росії вкладати кошти у свій Фонд національного добробуду, щоб покрити витрати на війну проти України.

Про це пише Bloomberg.

Так, Міністерство економіки РФ прогнозує падіння експорту на 5,3%, зокрема через зниження ціни на нафту Urals до $56 за барель проти $69,7 за барель раніше.

Як зазначає видання, хоча переглянуті прогнози означають, що російський уряд отримуватиме менше доходів від продажу нафти, це не вплине на здатність Кремля фінансувати свою військову машину.

Зростання доходів від неенергетичних секторів і його значні резерви допоможуть компенсувати втрати.

Фонд національного добробуту Росії має достатньо ресурсів, щоб компенсувати будь-який дефіцит доходів від нафти протягом наступних 18-24 місяців, навіть якщо нафта в країні коштуватиме близько $50 за барель.

Нафта Urals, основна експортна суміш Росії, впала в ціні до $52,76 за барель на початку цього місяця, свідчать дані Argus Media. Востаннє він був нижче $50 у червні 2023 року.

Як повідомлялося, ціни на нафту знизилися 21 квітня, оскільки інвестори знову побоюються, що мита США проти торговельних партнерів створять економічні перешкоди, які зменшать зростання попиту на пальне.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.

Раніше повідомлялося, що Організація країн-експортерів нафти знизила цьогорічний прогноз зростання світового попиту на нафту, пославшись на дані за перший квартал і очікування впливу торгових мит, оголошених США.