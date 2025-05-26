Ціни на нафту зростають після продовження США терміну торговельних переговорів із ЄС

Ціни на нафту зросли 26 травня після того, як президент США Дональд Трамп продовжив термін торговельних переговорів з Євросоюзом. Це зменшило хвилювання навколо впливу американських тарифів на ЄС, які можуть зашкодити світовій економіці та попиту на паливо.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів, до $65,04 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки WTI зросла на 24 центи, до $61,77 за барель, передає Укрінформ.

Трамп заявив, що погодився продовжити термін торговельних переговорів з ЄС до 9 липня після того, як очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блоку потрібно більше часу для досягнення угоди.

За словами аналітиків, заголовки новин щодо торгівлі та тарифів, а також поточні фіскальні проблеми стануть основним фактором, що впливає на настрої щодо ризику та сирої нафти цього тижня.

Ціни на нафту Brent та WTI продовжили зростання після того, як у п'ятницю збільшилися на 0,5%, оскільки обмежений прогрес у переговорах між США та Іраном з ядерної програми зменшив побоювання щодо повернення більшої кількості іранської нафти на світові ринки, а також оскільки покупці зі США закрили позиції напередодні триденних вихідних на День пам'яті.

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Ціни також підтримали дані енергетичної компанії Baker Hughes, які показали, що американські фірми, під тиском нижчих цін на нафту, минулого тижня скоротили кількість діючих нафтових бурових установок на 8 до 465, що є найнижчим показником з листопада 2021 року.

Водночас зростання було обмежене очікуваннями, що Організація країн-експортерів нафти та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, можуть вирішити збільшити видобуток ще на 411 тис. барелів на добу (б/д) у липні на зустрічі наступного тижня.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 50% мита на товари з Європейського Союзу з 1 червня, заявивши, що "наші переговори з ними ні до чого не призводять".