Фон дер Ляєн після розмови з Трампом: ЄС готовий розпочати торговельні переговори зі США з 9 липня

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про підсумки розмови вона розповіла в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Розмову з очільником США голова ЄК назвала "гарною".

"ЄС та США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня", - заявила вона.

Нагадаємо, що на початку квітня президент США Дональд Трамп тимчасово зупинив - на 90 днів - реалізацію рішень про збільшення мит на імпорт щодо більш ніж 75 країн, в тому числі членів ЄС. Своєю чергою Євросоюз призупинив на такий же термін застосування контрзаходів, водночас заявивши, що "якщо переговори не будуть задовільними, набудуть чинності наші контрзаходи".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

У відповідь єврокомісар Шефчович заявив, що торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах.

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