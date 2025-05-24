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Новини Мита США на товари із ЄС
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Єврокомісар Шефчович про наміри Трампа запровадити 50% мита для ЄС: Торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах

У Єврокомісії відреагували на наміри Трампа запровадити 50% мита для ЄС

Євросоюз прагне укласти угоду зі Сполученими Штатами, але торгівля між країнами має базуватися на повазі, а не погрозах.

Про це заявив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович після переговорів з американськими колегами, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС повністю залучений і прагне укласти угоду, яка задовольнить обидві сторони. Єврокомісія залишається готовою працювати в дусі доброї волі. Торгівля між ЄС та США не має аналогів і повинна керуватися взаємною повагою, а не погрозами. Ми готові захищати наші інтереси", - заявив єврокомісар.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

Читайте також: Переговори ЄС та США щодо мит досягли незначного прогресу, тарифи не скасують, - Bloomberg

Автор: 

мито (1099) США (23303) Євросоюз (13625) Шефчович Марош (183)


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Топ коментарі
+13
Та посилайте же Трампа *****! Китайці зуміли же, а ви чим гірші?
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24.05.2025 00:50
+12
Трамп і повага?) Це виродок, хамло і імбіцил - він розуміє лише силу
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24.05.2025 03:39
+7
Ясно, що якби Європа заявила б зараз, що наша війна їх не стосується- трамп тут же ж зняв всі тарифи. Європейці добре це розуміють.
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24.05.2025 01:18
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Повага від трампа до вас?? Ви ж не круті хлопці, ви шелуха яка має платити сша за неповагу у торгових відносинах, а от пу, сі, кім от це пацани шо нада!
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24.05.2025 00:49 Відповісти
Та посилайте же Трампа *****! Китайці зуміли же, а ви чим гірші?
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24.05.2025 00:50 Відповісти
Ясно, що якби Європа заявила б зараз, що наша війна їх не стосується- трамп тут же ж зняв всі тарифи. Європейці добре це розуміють.
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24.05.2025 01:18 Відповісти
До чого тут війна путіна в Україні?
Пограбувати Європу - це лебедина пісня відлітаючого у пекло Трампа - без варіантів і будь яких інших причин.
Саме тому він змовився з ліліпутіним та підігрує йому.
Що цінного ліліпутін може запропонувати Трампу за його лояльність окрім допомоги у Пограбуванні Європи? Нічого.
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24.05.2025 01:56 Відповісти
Трамп і повага?) Це виродок, хамло і імбіцил - він розуміє лише силу
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24.05.2025 03:39 Відповісти
"Торгівля між ЄС та США не має аналогів і повинна керуватися взаємною повагою, а не погрозами"

А торгівля між ЄС і Україною чим має керуватись? Чи заблокований кордон і висипане зерно - то і є повага?
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24.05.2025 04:55 Відповісти
Торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах.

Бізнес базується на вигоді, прибутках..., а не на "повазі" Ти диви яке хитрос*аке, бо це своєї кишені торкнулось.
Нехай скаже, скасування торговельного безвізу для України це повага чи "это другое"
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24.05.2025 06:29 Відповісти
ЄС пропонує 0% мито, вигідне для всіх,
як для сша так і для єс..
а от тільки трумп чомусь для рф ніяких мит не має..
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24.05.2025 09:40 Відповісти
Торгівля має базуватися на повазі
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24.05.2025 06:30 Відповісти
Это вы о ком?
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24.05.2025 09:47 Відповісти
Цікаво, а як шо дзеркальна відповідь? Наприклад я не купуюдряне віски з сша та і вважаю шо авто легкові у них гірше європєйських.
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24.05.2025 06:48 Відповісти
Trade is based on profit. Respect is optional.
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24.05.2025 06:51 Відповісти
***, трампіст виліз, один з тих, хто минулого року агітував за рудого клоуна, і зараз продовжує його піарити.
Щоб ти виродок *********!
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24.05.2025 07:40 Відповісти
тебе, придурка, також занести в магашисти?
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24.05.2025 08:25 Відповісти
Занеси у "батраки лахтинські"... Це буде точніше...
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24.05.2025 08:40 Відповісти
And idiocy is in the genes !!!
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24.05.2025 09:31 Відповісти
0% мита для торгівлі між ЄС та США - профіт для всіх..
окрім світових терористів рф,
для яких трумп мита не хоче накладати..
трумп та хло - партньори ?
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24.05.2025 09:43 Відповісти
хай запровадить
людина яка в штатах їздила на мерсі або бмв
на форд не пересяде
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24.05.2025 08:54 Відповісти
Да, Трамп "интеллигент" и "дипломат" ещё тот.. Наверное, диплом об окончании Гарварда купил в метро Нью - Йорка.. )
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24.05.2025 09:50 Відповісти
вам китай показав як можна змусити америку цілувати китайські сраки, то чого телитеся?
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24.05.2025 11:16 Відповісти
навіть не здатні відмовитися від російських енергоресурсів на користь інших, тих же американських, а хочуть поваги
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24.05.2025 11:18 Відповісти
 
 