Єврокомісар Шефчович про наміри Трампа запровадити 50% мита для ЄС: Торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах

Євросоюз прагне укласти угоду зі Сполученими Штатами, але торгівля між країнами має базуватися на повазі, а не погрозах.

Про це заявив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович після переговорів з американськими колегами, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС повністю залучений і прагне укласти угоду, яка задовольнить обидві сторони. Єврокомісія залишається готовою працювати в дусі доброї волі. Торгівля між ЄС та США не має аналогів і повинна керуватися взаємною повагою, а не погрозами. Ми готові захищати наші інтереси", - заявив єврокомісар.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

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