Єврокомісар Шефчович про наміри Трампа запровадити 50% мита для ЄС: Торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах
Євросоюз прагне укласти угоду зі Сполученими Штатами, але торгівля між країнами має базуватися на повазі, а не погрозах.
Про це заявив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович після переговорів з американськими колегами, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"ЄС повністю залучений і прагне укласти угоду, яка задовольнить обидві сторони. Єврокомісія залишається готовою працювати в дусі доброї волі. Торгівля між ЄС та США не має аналогів і повинна керуватися взаємною повагою, а не погрозами. Ми готові захищати наші інтереси", - заявив єврокомісар.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.
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Пограбувати Європу - це лебедина пісня відлітаючого у пекло Трампа - без варіантів і будь яких інших причин.
Саме тому він змовився з ліліпутіним та підігрує йому.
Що цінного ліліпутін може запропонувати Трампу за його лояльність окрім допомоги у Пограбуванні Європи? Нічого.
А торгівля між ЄС і Україною чим має керуватись? Чи заблокований кордон і висипане зерно - то і є повага?
Бізнес базується на вигоді, прибутках..., а не на "повазі" Ти диви яке хитрос*аке, бо це своєї кишені торкнулось.
Нехай скаже, скасування торговельного безвізу для України це повага чи "это другое"
як для сша так і для єс..
а от тільки трумп чомусь для рф ніяких мит не має..
Щоб ти виродок *********!
окрім світових терористів рф,
для яких трумп мита не хоче накладати..
трумп та хло - партньори ?
людина яка в штатах їздила на мерсі або бмв
на форд не пересяде