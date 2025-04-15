Переговори ЄС та США щодо мит досягли незначного прогресу, тарифи не скасують, - Bloomberg

Цього тижня Європейський Союз і США досягли незначного прогресу в подоланні торговельних розбіжностей, оскільки представники адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що більшість американських тарифів, запроваджених проти блоку, не буде скасовано.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович покинув переговори, не маючи чіткого уявлення щодо позиції США в питанні тарифів.

У понеділок у Вашингтоні він близько двох годин зустрічався з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром.

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Американські чиновники дали зрозуміти, що 20% "взаємні" тарифи, які були знижені до 10% на 90 днів, а також інші тарифи, спрямовані на такі сектори, як автомобілі та алюміній, не будуть скасовані повністю, зазначають джерела агентства.

Також, стверджує Bloomberg, у США на переговорах воліли зосередитись на обговоренні нетарифних бар'єрів торгівлі – наприклад регулювання цифрових технологій і штучного інтелекту, а також стандартів харчових продуктів.

Дискусії між двома сторонами тепер продовжаться на технічному рівні.

Європейський Союз є одним з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів, двосторонній товарообіг з яким минулого року становив майже 1 трильйон доларів.

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