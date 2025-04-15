УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5706 відвідувачів онлайн
Новини Мита США на товари із ЄС Тарифи Трампа
1 958 7

Переговори ЄС та США щодо мит досягли незначного прогресу, тарифи не скасують, - Bloomberg

ЄС і США провели переговори щодо тарифів

Цього тижня Європейський Союз і США досягли незначного прогресу в подоланні торговельних розбіжностей, оскільки представники адміністрації президента Дональда Трампа заявили, що більшість американських тарифів, запроваджених проти блоку, не буде скасовано.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, європейський комісар з питань торгівлі Марош Шефчович покинув переговори, не маючи чіткого уявлення щодо позиції США в питанні тарифів.

У понеділок у Вашингтоні він близько двох годин зустрічався з міністром торгівлі США Говардом Лутніком і торговим представником Джеймісоном Гріром.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає екстрені заходи для захисту економіки від тарифів Трампа, - Bloomberg

Американські чиновники дали зрозуміти, що 20% "взаємні" тарифи, які були знижені до 10% на 90 днів, а також інші тарифи, спрямовані на такі сектори, як автомобілі та алюміній, не будуть скасовані повністю, зазначають джерела агентства.

Також, стверджує Bloomberg, у США на переговорах воліли зосередитись на обговоренні нетарифних бар'єрів торгівлі – наприклад регулювання цифрових технологій і штучного інтелекту, а також стандартів харчових продуктів.

Дискусії між двома сторонами тепер продовжаться на технічному рівні.

Європейський Союз є одним з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів, двосторонній товарообіг з яким минулого року становив майже 1 трильйон доларів.

Читайте також: Торгова війна Трампа з Китаєм викликала "глибокий розкол" у Білому домі, - NYT

Автор: 

США (22778) тарифи (2030) Євросоюз (13399) Шефчович Марош (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейський комісар покинув переговори ********
показати весь коментар
15.04.2025 22:51 Відповісти
Як вести переговори з рижим придурком,в якого манія величі і який сам не знає чого ж він хоче.
показати весь коментар
15.04.2025 23:03 Відповісти
А що скажуть американські чиновники, якщо міністри дізнаються про нові і нові тарифні вигадки Трампа з телеефіру? Про що вони домовлятимуться?
Усі фінансисти сходять з розумі не від тарифів - від того, що Донні сам не знає, що він вигадає через годину.
показати весь коментар
15.04.2025 22:59 Відповісти
Невже трумплєр теж *****???
показати весь коментар
15.04.2025 23:07 Відповісти
100 доба правління "рудої" команди на чолі з Тромбом завершується у Ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року - "Вальпургієву" .
Чи хтось здивований?
показати весь коментар
15.04.2025 23:09 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2025 00:26 Відповісти
Руде опудало ефективно розганяє своїх союзників та цілується з ворогами США. Що буде далі? Величний шухер в економіці, велична світова війна і величний занепад людства як величний спадок дурнів при владі.
показати весь коментар
16.04.2025 08:39 Відповісти
 
 