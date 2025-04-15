УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5661 відвідувач онлайн
Новини Торгові війни Трампа Тарифи Трампа
5 492 36

Торгова війна Трампа з Китаєм викликала "глибокий розкол" у Білому домі, - NYT

Тарифи Трампа проти Китаю: у Білому домі розкол

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа не сформували єдину позицію у питанні торговельної війни з Китаєм. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Кілька неназваних посадовців у Білому домі розповіли виданню, що "глибокий розкол" пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.

За їхніми словами, США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Торгова війна Трампа: Китай доручив зупинити закупівлю літаків Boeing, акції компанії падають

Результатом стала стратегічна неузгодженість. Деякі чиновники заявили, що тарифи Трампа щодо Пекіна мали на меті примусити другу за величиною економіку світу до угоди.

Інші ж посадовці наполягали на тому, що Трамп намагається створити самодостатню американську економіку, яка більше не залежатиме від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означало б відмову від двосторонньої торгівлі товарами й послугами на суму 640 мільярдів доларів.

"Ставки в цих протистояннях не були такими високими, як у торговельній війні, що розгортається, яка може підштовхнути обидві країни до межі рецесії - і, зрештою, може вилитися в силові ігри, що відбуваються щодня навколо Тайваню, в Південно-Китайському морі й просто біля берегів Філіппін", - додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підняв мита проти Китаю до 145%, - CNBC

Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

Також читайте: Сі Цзіньпін закликав ЄС об’єднати зусилля для протидії тарифам Трампа

Автор: 

Китай (4584) США (22778) тарифи (2030) Трамп Дональд (5610)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Уявляю, які зараз стурбовані республіканці! Вже зараз зрозуміло, що все посипеться, але визнати сцикотно, доводиться брехливо вдавати оптимізм.
показати весь коментар
15.04.2025 19:44
+11
Чим раніше рижа ****** начудить,обвалить економіку США,тим швидше самі ж республіканці винесуть його з Білого Дурдому,і можливо навіть винесуть в перед ногами
показати весь коментар
15.04.2025 19:32
+6
По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.

И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти -
Ты стоишь мне на пути".

Чёрный брат ответил: "Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!"

Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
показати весь коментар
15.04.2025 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це добра новина
показати весь коментар
15.04.2025 19:29 Відповісти
По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.

И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти -
Ты стоишь мне на пути".

Чёрный брат ответил: "Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!"

Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
показати весь коментар
15.04.2025 19:29 Відповісти
Чим раніше рижа ****** начудить,обвалить економіку США,тим швидше самі ж республіканці винесуть його з Білого Дурдому,і можливо навіть винесуть в перед ногами
показати весь коментар
15.04.2025 19:32 Відповісти
Уявляю, які зараз стурбовані республіканці! Вже зараз зрозуміло, що все посипеться, але визнати сцикотно, доводиться брехливо вдавати оптимізм.
показати весь коментар
15.04.2025 19:44 Відповісти
Все прораховано. Не потрібно думати, що Трампу дозволили стати президентом також як Зеленському, по приколу. Спрогнозовано глобальний песець, є антикризовий план, цей клоун його виконує.
показати весь коментар
15.04.2025 19:50 Відповісти
ну так, всім управляють масони. Або рептілоїди. Вони все і прорахували і спрогнозували глобальний пєсєц.
показати весь коментар
15.04.2025 19:54 Відповісти
тепер схиляюся до думки про цифрового оракула з П. Андерсена "Атака на Сатану". Звісно в ********* вигляді: ChatGP, Grok, чи ще щось
показати весь коментар
15.04.2025 20:45 Відповісти
впевнений що трамп має туманне уявлення про ChatGP. Зараз трамп керується порадами Рона Вари, який приходить до нього увісні щоночі.
показати весь коментар
15.04.2025 20:55 Відповісти
+++
показати весь коментар
15.04.2025 21:05 Відповісти
але рецесії у світовій економіці вже не уникнути.
показати весь коментар
15.04.2025 19:52 Відповісти
Китай відповів дзеркально і на цьому поставив крапку. Далі підвищувати тарифи не має жодного сенсу, вони і так заборонні (тобто настільки високі, що торгувати просто немає сенсу). Так відповіли китайці та ще раз повторили: ми готові до перемовин, але не під дулом пістолета.

Населення підтримує компартію і готове терпіти, а компартія обіцяє підтримувати і бізнес, і населення.

У Китаю в рукаві є козирі - від девальвації юаня і продажу держоблігацій США до тиску на американські компанії в Китаї. Але поки що він утримується від наступальних дій і тільки обороняється, закріплюючись на моральній висоті.
показати весь коментар
15.04.2025 19:32 Відповісти
А тепер, запевняють у Bloomberg, Пекін дав розпорядження своїм авіакомпаніям не закуповувати в американців авіаобладнання та запчастини, а також не ввозити більше в країну борти виробництва компанії Боїнг.

Китайське керівництво ствердить, що мита фактично збільшили вартість удвічі літаків і запчастин виробництва США. І через це їх закупівля недоцільна.
показати весь коментар
15.04.2025 19:46 Відповісти
Китайські авіаперевізники очікують на близько десятка повітряних суден моделі «Boeing 737 Max». Зокрема, це China Southern Airlines, Air China і Xiamen Airlines. Проте зауважують, що деякі постачання можуть все ж бути дозволені, оскільки купівля була оформлена ще до введення дзеркальних мит.

Компанії Боїнг рішення китайського уряду теж створило чимало проблем. Акції компанії впали на попередніх торгах на 4,6%.
показати весь коментар
15.04.2025 19:49 Відповісти
Деякі китайські та американські товари тепер перенаправляються через треті країни, перш ніж потрапити до США чи Китаю відповідно.
показати весь коментар
15.04.2025 20:17 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 19:33 Відповісти
Не до всіх ще дійшло що трапон дурник і ************.
показати весь коментар
15.04.2025 19:33 Відповісти
Маховик торгової війни з Китаєм запущений - вже пізно колотися
показати весь коментар
15.04.2025 19:34 Відповісти
якби ж то тільки торгової - в 1941 році війна між США та Японією почалася з того, що американці всього-навсього перестали продавати японцям нафту…
показати весь коментар
15.04.2025 19:43 Відповісти
Когда-же они, в этом белом доме перестреляют друг-друга?
показати весь коментар
15.04.2025 19:38 Відповісти
трамп - найбільше розчарування року 2025. подаруйте йому резинову жопу в цій номінації.
показати весь коментар
15.04.2025 19:40 Відповісти
єдине що незрозуміло нащо ми пхаємося під гарячу руку трампа щоб він на нас зло зривав.
ми б могли побачити по ситуації з хамас та іраном що найоптимальніше зробити заяву що ми повернемося до розмови з америкою наступного дня коли америка отримає гренландію.
як тільки так зразу.
показати весь коментар
15.04.2025 19:40 Відповісти
Китай залежний від західних технологій.Америка в пройобі не буде.Китай просто відсосе в торговій війні
показати весь коментар
15.04.2025 19:41 Відповісти
Раша пропонує Трампу 4 своїх НПЗ у Німеччині ( роснафта віддасть американцям) і хоче разом з американцями запустити потоки у Балтиці і українську ГТС.
Бариги торгуються. Якщо це станеться, раша залье кровью Европу.

рашу треба розвалити
показати весь коментар
15.04.2025 19:43 Відповісти
Та похоже там полный похер или нахер! Кто колет, кто раскалывает, а кто и колется! Скоро нюхать волна пойдёт.
показати весь коментар
15.04.2025 19:44 Відповісти
... тарифи Трампа щодо Пекіна мали на меті примусити другу за величиною економіку світу до угоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3547000

Давно вже першу економіку світу.
показати весь коментар
15.04.2025 19:45 Відповісти
на товарі є напис бренд і країна виробник.Країну-вироьника можно змінити і ******* економіці країни виробика
показати весь коментар
15.04.2025 19:50 Відповісти
Простіше виробнику змінити бренд.
показати весь коментар
15.04.2025 20:20 Відповісти
скорее бы уже этого рыжего ублюдка вышвырнули пинком под сраку из белого дома!
показати весь коментар
15.04.2025 19:55 Відповісти
Ну, ви ж не виганяєте копняками свого прем'єра. Чи ви не згодні з рішенням МКС?
показати весь коментар
15.04.2025 20:56 Відповісти
Для Чубчика - он на 5000 рванул как на 500 и.....спекся.
показати весь коментар
15.04.2025 19:56 Відповісти
Гра називається: Хто перший моргне. Не схоже, що Сі можна на понт взяти.
показати весь коментар
15.04.2025 20:24 Відповісти
та шо ж це робиться !
показати весь коментар
15.04.2025 20:28 Відповісти
А шо сталося?
показати весь коментар
15.04.2025 20:58 Відповісти
та чи халепа насувається, чи холєра ясна !
показати весь коментар
15.04.2025 21:13 Відповісти
Это ложь - ******* и обман . Я нигде не читал такую чушь.
показати весь коментар
16.04.2025 06:01 Відповісти
 
 