Торгова війна Трампа з Китаєм викликала "глибокий розкол" у Білому домі, - NYT

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа не сформували єдину позицію у питанні торговельної війни з Китаєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Кілька неназваних посадовців у Білому домі розповіли виданню, що "глибокий розкол" пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.

За їхніми словами, США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.

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Результатом стала стратегічна неузгодженість. Деякі чиновники заявили, що тарифи Трампа щодо Пекіна мали на меті примусити другу за величиною економіку світу до угоди.

Інші ж посадовці наполягали на тому, що Трамп намагається створити самодостатню американську економіку, яка більше не залежатиме від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означало б відмову від двосторонньої торгівлі товарами й послугами на суму 640 мільярдів доларів.

"Ставки в цих протистояннях не були такими високими, як у торговельній війні, що розгортається, яка може підштовхнути обидві країни до межі рецесії - і, зрештою, може вилитися в силові ігри, що відбуваються щодня навколо Тайваню, в Південно-Китайському морі й просто біля берегів Філіппін", - додає видання.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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