Торгова війна Трампа з Китаєм викликала "глибокий розкол" у Білому домі, - NYT
Представники адміністрації президента США Дональда Трампа не сформували єдину позицію у питанні торговельної війни з Китаєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Кілька неназваних посадовців у Білому домі розповіли виданню, що "глибокий розкол" пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.
За їхніми словами, США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.
Результатом стала стратегічна неузгодженість. Деякі чиновники заявили, що тарифи Трампа щодо Пекіна мали на меті примусити другу за величиною економіку світу до угоди.
Інші ж посадовці наполягали на тому, що Трамп намагається створити самодостатню американську економіку, яка більше не залежатиме від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означало б відмову від двосторонньої торгівлі товарами й послугами на суму 640 мільярдів доларів.
"Ставки в цих протистояннях не були такими високими, як у торговельній війні, що розгортається, яка може підштовхнути обидві країни до межі рецесії - і, зрештою, може вилитися в силові ігри, що відбуваються щодня навколо Тайваню, в Південно-Китайському морі й просто біля берегів Філіппін", - додає видання.
Мита США проти Китаю
Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.
Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.
Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.
Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.
Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.
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Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти -
Ты стоишь мне на пути".
Чёрный брат ответил: "Ме-е,
Ты в своём, баран, уме-е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!"
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
Населення підтримує компартію і готове терпіти, а компартія обіцяє підтримувати і бізнес, і населення.
У Китаю в рукаві є козирі - від девальвації юаня і продажу держоблігацій США до тиску на американські компанії в Китаї. Але поки що він утримується від наступальних дій і тільки обороняється, закріплюючись на моральній висоті.
Китайське керівництво ствердить, що мита фактично збільшили вартість удвічі літаків і запчастин виробництва США. І через це їх закупівля недоцільна.
Компанії Боїнг рішення китайського уряду теж створило чимало проблем. Акції компанії впали на попередніх торгах на 4,6%.
ми б могли побачити по ситуації з хамас та іраном що найоптимальніше зробити заяву що ми повернемося до розмови з америкою наступного дня коли америка отримає гренландію.
як тільки так зразу.
Бариги торгуються. Якщо це станеться, раша залье кровью Европу.
рашу треба розвалити
Давно вже першу економіку світу.