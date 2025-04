Торгова війна Трампа: Китай доручив зупинити закупівлю літаків Boeing, акції компанії падають

Китай наказав своїм авіакомпаніям відмовитися від подальших закупівель літаків у американської корпорації Boeing в рамках торгової війни, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Пекін також попросив китайських авіаперевізників припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та запчастин у американських компаній, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Цей наказ з’явився після того, як минулими вихідними Китай запровадив зустрічні мита на американські товари у розмірі 125%. Співрозмовники агентства зауважують, що самі по собі ці мита більш ніж подвоїли б вартість виготовлених у США літаків і запчастин, що зробило б закупівлю літаків Boeing невигідною для китайських авіакомпаній.

Джерела агентства стверджують, що уряд Китаю також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.

Після публікації цієї новини акції Boeing впали на 4,6% на премаркеті. Станом на понеділок акції Boeing від початку цього року впали на 10%.

За даними Aviation Flights Group, близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до флоту китайських авіакомпаній, у тому числі по два для China Southern Airlines Co., Air China Ltd. і Xiamen Airlines Co. Деякі із цих літаків вже припарковані біля заводської бази Boeing у Сіетлі, а інші знаходяться в центрі обробки в Чжоушані на сході Китаю.

Оформлення документів на доставку та оплата деяких із цих літаків, можливо, були завершені до того, як взаємні мита, оголошені Китаєм 11 квітня, набули чинності 12 квітня. У такому випадку цим літакам дозволять приєднатися до флоту китайських авіаперевізників.

Втім, китайські авіакомпанії все ще мають сотні літаків Boeing у своїх флотах, які потребуватимуть технічного обслуговування, ремонту та заміни.

Що відомо про торгову війну США та Китаю

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа, поступово підвищивши мита на американські товари до 125%.

Крім запровадження мит, Китай також призупинив експорт широкого переліку рідкісноземельних мінералів і магнітів, які відіграють важливе в автомобільній та аерокосмічній промисловості, а також для виробництва напівпровідників та озброєнь, а також вирішив обмежити імпорт голлівудських кінофільмів.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар’єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.