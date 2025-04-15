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Новини Торгові війни Трампа Відповідь Китаю на тарифи Трампа
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Торгова війна Трампа: Китай доручив зупинити закупівлю літаків Boeing, акції компанії падають

Китай доручив зупинити закупівлю літаків у американської Boeing

Китай наказав своїм авіакомпаніям відмовитися від подальших закупівель літаків у американської корпорації Boeing в рамках торгової війни, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Пекін також попросив китайських авіаперевізників припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та запчастин у американських компаній, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Цей наказ з’явився після того, як минулими вихідними Китай запровадив зустрічні мита на американські товари у розмірі 125%. Співрозмовники агентства зауважують, що самі по собі ці мита більш ніж подвоїли б вартість виготовлених у США літаків і запчастин, що зробило б закупівлю літаків Boeing невигідною для китайських авіакомпаній.

Джерела агентства стверджують, що уряд Китаю також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.

Після публікації цієї новини акції Boeing впали на 4,6% на премаркеті. Станом на понеділок акції Boeing від початку цього року впали на 10%.

За даними Aviation Flights Group, близько 10 літаків Boeing 737 Max готуються увійти до флоту китайських авіакомпаній, у тому числі по два для China Southern Airlines Co., Air China Ltd. і Xiamen Airlines Co. Деякі із цих літаків вже припарковані біля заводської бази Boeing у Сіетлі, а інші знаходяться в центрі обробки в Чжоушані на сході Китаю.

Оформлення документів на доставку та оплата деяких із цих літаків, можливо, були завершені до того, як взаємні мита, оголошені Китаєм 11 квітня, набули чинності 12 квітня. У такому випадку цим літакам дозволять приєднатися до флоту китайських авіаперевізників.

Втім, китайські авіакомпанії все ще мають сотні літаків Boeing у своїх флотах, які потребуватимуть технічного обслуговування, ремонту та заміни.

Що відомо про торгову війну США та Китаю

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа, поступово підвищивши мита на американські товари до 125%.

Крім запровадження мит, Китай також призупинив експорт широкого переліку рідкісноземельних мінералів і магнітів, які відіграють важливе в автомобільній та аерокосмічній промисловості, а також для виробництва напівпровідників та озброєнь, а також вирішив обмежити імпорт голлівудських кінофільмів

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар’єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.

Автор: 

Китай (2124) США (4871) торгівля (874) авіакосмічна галузь (148) авіасполучення (2494) Трамп Дональд (625)


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Топ коментарі
+9
Якби трумп був президентом, цієї торгової війни ніколи б не сталося.
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15.04.2025 14:01
+7
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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15.04.2025 13:39
+5
Я думаю розміри "Make America Great Again" обмежиться гольф клубом Трампа
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15.04.2025 13:49
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Показушник. В Китаї зараз повним ходом розробляється власний ВсуньМуйДжет як заміна Боїнга з Єйрбасом. І там навіть вже все літає.
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15.04.2025 13:38 Відповісти
Дарма Ви так. Ніколи не слід недооцінювати супротивника -- у бізнес-війні, чи у будь-якій іншій.

P.S. З китайських автомобілів 20 років тому теж сміялися. І з мікропроцесорів.
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15.04.2025 13:59 Відповісти
Так а що змінилося??
Сміття так і є
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15.04.2025 14:02 Відповісти
Я не сміюся. Навпаки, я думаю шо вони все одно б це зробили. В Китаї хоч і роблять вигляд, шо там капіталізм, але всім керують комуністи. Тож нафіга затарюватися боїнгами, коли ось-ось будуть свої літаки? І тут якрах Трамп виліз зі своїми тарифами. Дуже чудовий привід.
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15.04.2025 14:07 Відповісти
Саме так. COMAC на місці не сидить. (Я це знаю від європейських партнерів, дуже добре обізнаних з ситуацією. Вони тепер сидять і думають, чи варто було 10..15 років тому організовувати з китайцями науково-практичні конференції з приводу турбін, матеріалів etc.)
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15.04.2025 14:10 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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15.04.2025 13:39 Відповісти
Я думаю розміри "Make America Great Again" обмежиться гольф клубом Трампа
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15.04.2025 13:49 Відповісти
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15.04.2025 14:03 Відповісти
Ну туууупые американцы ну туууупые. Да?
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15.04.2025 14:07 Відповісти
Якби трумп був президентом, цієї торгової війни ніколи б не сталося.
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15.04.2025 14:01 Відповісти
Пішов "відкат" "божевільному гольфісту"...
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15.04.2025 14:34 Відповісти

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