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Новости Пошлины США на алкоголь
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Еврокомиссар Шефчович о намерениях Трампа ввести 50% пошлины для ЕС: Торговля должна базироваться на уважении, а не на угрозах

В Еврокомиссии отреагировали на намерения Трампа ввести 50% пошлины для ЕС

Евросоюз стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, но торговля между странами должна базироваться на уважении, а не угрозах.

Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович после переговоров с американскими коллегами, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС полностью вовлечен и стремится заключить соглашение, которое удовлетворит обе стороны. Еврокомиссия остается готовой работать в духе доброй воли. Торговля между ЕС и США не имеет аналогов и должна руководствоваться взаимным уважением, а не угрозами. Мы готовы защищать наши интересы", - заявил еврокомиссар.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Читайте также: Переговоры ЕС и США относительно пошлин достигли незначительного прогресса, тарифы не отменят, - Bloomberg

Автор: 

пошлина (490) США (27055) Евросоюз (17258) Шефчович Марош (108)


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Топ комментарии
+13
Та посилайте же Трампа *****! Китайці зуміли же, а ви чим гірші?
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24.05.2025 00:50
+12
Трамп і повага?) Це виродок, хамло і імбіцил - він розуміє лише силу
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24.05.2025 03:39
+7
Ясно, що якби Європа заявила б зараз, що наша війна їх не стосується- трамп тут же ж зняв всі тарифи. Європейці добре це розуміють.
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24.05.2025 01:18
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Повага від трампа до вас?? Ви ж не круті хлопці, ви шелуха яка має платити сша за неповагу у торгових відносинах, а от пу, сі, кім от це пацани шо нада!
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24.05.2025 00:49 Ответить
Та посилайте же Трампа *****! Китайці зуміли же, а ви чим гірші?
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24.05.2025 00:50 Ответить
Ясно, що якби Європа заявила б зараз, що наша війна їх не стосується- трамп тут же ж зняв всі тарифи. Європейці добре це розуміють.
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24.05.2025 01:18 Ответить
До чого тут війна путіна в Україні?
Пограбувати Європу - це лебедина пісня відлітаючого у пекло Трампа - без варіантів і будь яких інших причин.
Саме тому він змовився з ліліпутіним та підігрує йому.
Що цінного ліліпутін може запропонувати Трампу за його лояльність окрім допомоги у Пограбуванні Європи? Нічого.
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24.05.2025 01:56 Ответить
Трамп і повага?) Це виродок, хамло і імбіцил - він розуміє лише силу
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24.05.2025 03:39 Ответить
"Торгівля між ЄС та США не має аналогів і повинна керуватися взаємною повагою, а не погрозами"

А торгівля між ЄС і Україною чим має керуватись? Чи заблокований кордон і висипане зерно - то і є повага?
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24.05.2025 04:55 Ответить
Торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах.

Бізнес базується на вигоді, прибутках..., а не на "повазі" Ти диви яке хитрос*аке, бо це своєї кишені торкнулось.
Нехай скаже, скасування торговельного безвізу для України це повага чи "это другое"
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24.05.2025 06:29 Ответить
ЄС пропонує 0% мито, вигідне для всіх,
як для сша так і для єс..
а от тільки трумп чомусь для рф ніяких мит не має..
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24.05.2025 09:40 Ответить
Торгівля має базуватися на повазі
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24.05.2025 06:30 Ответить
Это вы о ком?
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24.05.2025 09:47 Ответить
Цікаво, а як шо дзеркальна відповідь? Наприклад я не купуюдряне віски з сша та і вважаю шо авто легкові у них гірше європєйських.
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24.05.2025 06:48 Ответить
Trade is based on profit. Respect is optional.
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24.05.2025 06:51 Ответить
***, трампіст виліз, один з тих, хто минулого року агітував за рудого клоуна, і зараз продовжує його піарити.
Щоб ти виродок *********!
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24.05.2025 07:40 Ответить
тебе, придурка, також занести в магашисти?
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24.05.2025 08:25 Ответить
Занеси у "батраки лахтинські"... Це буде точніше...
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24.05.2025 08:40 Ответить
And idiocy is in the genes !!!
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24.05.2025 09:31 Ответить
0% мита для торгівлі між ЄС та США - профіт для всіх..
окрім світових терористів рф,
для яких трумп мита не хоче накладати..
трумп та хло - партньори ?
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24.05.2025 09:43 Ответить
хай запровадить
людина яка в штатах їздила на мерсі або бмв
на форд не пересяде
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24.05.2025 08:54 Ответить
Да, Трамп "интеллигент" и "дипломат" ещё тот.. Наверное, диплом об окончании Гарварда купил в метро Нью - Йорка.. )
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24.05.2025 09:50 Ответить
вам китай показав як можна змусити америку цілувати китайські сраки, то чого телитеся?
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24.05.2025 11:16 Ответить
навіть не здатні відмовитися від російських енергоресурсів на користь інших, тих же американських, а хочуть поваги
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24.05.2025 11:18 Ответить
 
 