Еврокомиссар Шефчович о намерениях Трампа ввести 50% пошлины для ЕС: Торговля должна базироваться на уважении, а не на угрозах
Евросоюз стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, но торговля между странами должна базироваться на уважении, а не угрозах.
Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович после переговоров с американскими коллегами, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"ЕС полностью вовлечен и стремится заключить соглашение, которое удовлетворит обе стороны. Еврокомиссия остается готовой работать в духе доброй воли. Торговля между ЕС и США не имеет аналогов и должна руководствоваться взаимным уважением, а не угрозами. Мы готовы защищать наши интересы", - заявил еврокомиссар.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.
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Пограбувати Європу - це лебедина пісня відлітаючого у пекло Трампа - без варіантів і будь яких інших причин.
Саме тому він змовився з ліліпутіним та підігрує йому.
Що цінного ліліпутін може запропонувати Трампу за його лояльність окрім допомоги у Пограбуванні Європи? Нічого.
А торгівля між ЄС і Україною чим має керуватись? Чи заблокований кордон і висипане зерно - то і є повага?
Бізнес базується на вигоді, прибутках..., а не на "повазі" Ти диви яке хитрос*аке, бо це своєї кишені торкнулось.
Нехай скаже, скасування торговельного безвізу для України це повага чи "это другое"
як для сша так і для єс..
а от тільки трумп чомусь для рф ніяких мит не має..
Щоб ти виродок *********!
окрім світових терористів рф,
для яких трумп мита не хоче накладати..
трумп та хло - партньори ?
людина яка в штатах їздила на мерсі або бмв
на форд не пересяде