Еврокомиссар Шефчович о намерениях Трампа ввести 50% пошлины для ЕС: Торговля должна базироваться на уважении, а не на угрозах

Евросоюз стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами, но торговля между странами должна базироваться на уважении, а не угрозах.

Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович после переговоров с американскими коллегами, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС полностью вовлечен и стремится заключить соглашение, которое удовлетворит обе стороны. Еврокомиссия остается готовой работать в духе доброй воли. Торговля между ЕС и США не имеет аналогов и должна руководствоваться взаимным уважением, а не угрозами. Мы готовы защищать наши интересы", - заявил еврокомиссар.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Читайте также: Переговоры ЕС и США относительно пошлин достигли незначительного прогресса, тарифы не отменят, - Bloomberg