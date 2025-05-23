Трамп предложил 50% пошлину на импорт товаров из ЕС с 1 июня 2025 года
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.
Соответствующее заявление он обнародовал на своей платформе Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп обвинил ЕС в несправедливой торговой политике, в частности во введении НДС, нетарифных ограничений, валютных манипуляций, штрафов для американских корпораций и "необоснованных судебных исков". По его словам, это приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более 250 миллиардов долларов.
"Я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Эта пошлина не будет касаться продукции, изготовленной или собранной на территории Соединенных Штатов", - отметил Трамп.
Он также заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", и назвал текущую ситуацию "абсолютно неприемлемой".
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Бо «хороший хлопець»образиться і на перемовини не піде!
Дістав і мене вже.
"ШОУ" В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ ПІДРИВАЮТЬ ВПЛИВ АМЕРИКИ У СВІТІ - FT
Овальний кабінет. 21 травня президент Дональд Трамп був у "червоному куті рингу", протистоячи південноафриканському президенту Сирілу Рамафосі. Гість приїхав для обговорення торгівлі та інвестицій. Але натомість https://zn.ua/ukr/usa/cherhovij-prezident-krajini-stav-zhertvoju-trampa-v-ovalnomu-kabineti-cherez-fejkovi-zvinuvachennja.html Трамп накинувся на нього з давно спростованими твердженнями про те, що білих фермерів у ПАР масово вбивають і виганяють із землі - звинувачення, які Рамафоса відкинув.
Президент США навіть показав йому монтаж відео, яке начебто демонструє насильство проти білих
Згідно з останнім опитуванням Democracy Perception Index, проведеним у квітні, частка країн із позитивним уявленням про США становить лише 45%, тоді як торік вона була 76%. Водночас Дональда Трампа негативно сприймають у 82 зі 100 опитаних країн. Для порівняння, російського лідера Владіміра Путіна сприймають негативно в 61 країні, а китайського лідера Сі Цзіньпіна - лише в 44.
Ці шоу в Овальному кабінеті лише поглибить антипатію до США,Болтон також застеріг: якщо пропаганда проникає в уявлення Трампа, вона миттєво стає предметом публічних заяв навіть перед іноземними лідерами.
Викликайте лікаря
Зробив він great again Америку ... нічого не скажеш
Суворо навпаки. Раніше вас якось поважали, а тепер - кому не ліньки мають як дешеву повію.
деалєри смерті..
вторник, 28 марта 2017, 10:00
Британская газета The Sunday Times опубликовала материал, который иначе как медиабомбой назвать нельзя. Издание со ссылкой на свои источники написало о встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась на позапрошлой неделе в Вашингтоне. Все эти истории с рукопожатиями и прочими проявлениями языка тела взбудоражили охочих до мелкокалиберных сенсаций, а спустя полторы недели британские журналисты подлили масла в огонь.
Так, газета http://www.thetimes.co.uk/article/germany-dismisses-white-houses-intimidating-300bn-bill-for-defence-dl7dk629k пишет, что Трамп предъявил канцлеру счет на $374 млрд - дескать, это долг Берлина НАТО за защиту. Подобные претензии в адрес союзников со стороны президента США звучали и ранее, но без конкретики, не облеченные в цифры в "счете".
случайныхбезумных идей
Пора сміятися з нього.
Навіть у нас при янику такого не було. Опозиція чортів давала. А тут тиша....