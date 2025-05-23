Трамп предложил 50% пошлину на импорт товаров из ЕС с 1 июня 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Соответствующее заявление он обнародовал на своей платформе Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп обвинил ЕС в несправедливой торговой политике, в частности во введении НДС, нетарифных ограничений, валютных манипуляций, штрафов для американских корпораций и "необоснованных судебных исков". По его словам, это приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более 250 миллиардов долларов.

"Я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Эта пошлина не будет касаться продукции, изготовленной или собранной на территории Соединенных Штатов", - отметил Трамп.

Он также заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", и назвал текущую ситуацию "абсолютно неприемлемой".

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