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Новости Тарифы Трампа
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Трамп предложил 50% пошлину на импорт товаров из ЕС с 1 июня 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Соответствующее заявление он обнародовал на своей платформе Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп предложил 50% пошлину на импорт из ЕС с июня 2025 года

Трамп обвинил ЕС в несправедливой торговой политике, в частности во введении НДС, нетарифных ограничений, валютных манипуляций, штрафов для американских корпораций и "необоснованных судебных исков". По его словам, это приводит к ежегодному торговому дефициту США с ЕС в более 250 миллиардов долларов.

"Я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Эта пошлина не будет касаться продукции, изготовленной или собранной на территории Соединенных Штатов", - отметил Трамп.

Он также заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", и назвал текущую ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп стремится сделать войну проблемой Европы, однако эта война будет его преследовать, - Bloomberg

Автор: 

пошлина (490) Евросоюз (17252) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+26
А з рашею ні-ні!
Бо «хороший хлопець»образиться і на перемовини не піде!
Дістав і мене вже.
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23.05.2025 15:15
+24
Цей пацієнт невиліковний.
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23.05.2025 15:17
+20
Ніяк рижий придурок не заспокоїться. Хоча його можна зрозуміти, в 79 років перед смертю так хочеться накуралєсити.
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23.05.2025 15:29
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А з рашею ні-ні!
Бо «хороший хлопець»образиться і на перемовини не піде!
Дістав і мене вже.
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23.05.2025 15:15 Ответить
Ніяк рижий придурок не заспокоїться. Хоча його можна зрозуміти, в 79 років перед смертю так хочеться накуралєсити.
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23.05.2025 15:29 Ответить
Як Суцкобеєва пише відоси про мальчікав в трусіках і без для Донні
"ШОУ" В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ ПІДРИВАЮТЬ ВПЛИВ АМЕРИКИ У СВІТІ - FT

Овальний кабінет. 21 травня президент Дональд Трамп був у "червоному куті рингу", протистоячи південноафриканському президенту Сирілу Рамафосі. Гість приїхав для обговорення торгівлі та інвестицій. Але натомість https://zn.ua/ukr/usa/cherhovij-prezident-krajini-stav-zhertvoju-trampa-v-ovalnomu-kabineti-cherez-fejkovi-zvinuvachennja.html Трамп накинувся на нього з давно спростованими твердженнями про те, що білих фермерів у ПАР масово вбивають і виганяють із землі - звинувачення, які Рамафоса відкинув.

Президент США навіть показав йому монтаж відео, яке начебто демонструє насильство проти білих

Згідно з останнім опитуванням Democracy Perception Index, проведеним у квітні, частка країн із позитивним уявленням про США становить лише 45%, тоді як торік вона була 76%. Водночас Дональда Трампа негативно сприймають у 82 зі 100 опитаних країн. Для порівняння, російського лідера Владіміра Путіна сприймають негативно в 61 країні, а китайського лідера Сі Цзіньпіна - лише в 44.

Ці шоу в Овальному кабінеті лише поглибить антипатію до США,Болтон також застеріг: якщо пропаганда проникає в уявлення Трампа, вона миттєво стає предметом публічних заяв навіть перед іноземними лідерами.
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23.05.2025 16:42 Ответить
Америкою, приспіть вже нарешті невиліковного!
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23.05.2025 18:37 Ответить
Загострення
Викликайте лікаря
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23.05.2025 15:16 Ответить
Цей пацієнт невиліковний.
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23.05.2025 15:17 Ответить
Евтаназія ....?
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23.05.2025 15:24 Ответить
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23.05.2025 15:29 Ответить
Куля.
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23.05.2025 17:42 Ответить
Рудий ні як не заспокоіться, пристрельте вже його, воно ж мучається! Чи це мита за санкціі проти рф без згоди з сша?
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23.05.2025 15:16 Ответить
Ізраїльський моссад вже мав би цим зайнятися
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23.05.2025 15:30 Ответить
Ізраїльтяни твердо за Трампа з якогось переляку.
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23.05.2025 16:30 Ответить
Були. Поки той не почав шашні з арабами
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23.05.2025 18:58 Ответить
250 мульйонів Карл не мілярдів))) він ідіот і працює на всіх диктаторів світу як прастітутка хто ручку позолотить той його і штати танцює!!!!
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23.05.2025 15:17 Ответить
Воно вже обісране з ног до голови, рамофоса знатно рудого в гімно мокав за його придьяви до шо робиться в пар з білими!
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23.05.2025 15:22 Ответить
Воно в школі погано вчилося, недарма в першу каденцію заборонив будь-яку інформацію про свої "успіхи" у навчанні.
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23.05.2025 16:03 Ответить
цікаво, усі ці європейські ультра-праві, що називають себе трампососами і підтримують "політику трампа" також виступають за накладання тарифів на ЄС, чи все-ж таки "ето другоє"?
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23.05.2025 15:19 Ответить
Скажуть, що це все через лівих. От прийдуть вони до влади - миттю домовляться, щоб тарифи скасували.
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23.05.2025 15:24 Ответить
In Estonia political party EKRE is pretty silent about trump for some reason.
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23.05.2025 15:42 Ответить
Таваріщ майор, виконує всі накази керівника...
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23.05.2025 15:22 Ответить
і хто тут майор..

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23.05.2025 15:35 Ответить
Про рашу і гадки нема,і не було з його другого приденства.
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23.05.2025 15:23 Ответить
А на росію мит не накладено ніяких, бо економічні зв'язки налогоджувати збирається.
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23.05.2025 15:23 Ответить
Схоже , по ітогах правління Тромба , всі світові диктатури , будуть користуватися Америкою , як брудною ганчіркою ...
Зробив він great again Америку ... нічого не скажеш
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23.05.2025 15:26 Ответить
І ще кричав "намі всє пользовалісь, а тєпєрь нє будут!"
Суворо навпаки. Раніше вас якось поважали, а тепер - кому не ліньки мають як дешеву повію.
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23.05.2025 15:34 Ответить
Про такого горе президента як трамп рашисти тільки мріяли ,хто ще міг розсварити США з своїми союзниками ?
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23.05.2025 15:25 Ответить
Пішов міняти долари на євро... З такими керманичами ворогів не потрібно.
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23.05.2025 15:26 Ответить
Обережно з тими Євро. Якщо Тампакс почне шатати весь світ а особливо Європу з допомогою своїх орбанів, фіців і остальних гнид яких вони з ****** пропихують в керівництво европейських країн, то Євро може перетворитись на нікому не потрібні папірці особливо якщо ще декілька країн захоче вийти з ЄС
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23.05.2025 15:37 Ответить
Фсбшний філіал в США працює як годинник
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23.05.2025 15:28 Ответить
санкції проти мого друга куйла не вводити.зброїУкраїні не давати і в НАТО ЇЇ НЕ БРАТИ.Я АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІДКУЙЛОВНИК "ТРАМБОН"
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23.05.2025 15:30 Ответить
тампон
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23.05.2025 15:38 Ответить
таке назвисько теж має місце "олвейс куйла" .Чому "трамбон"???Так тому,що перед виборами "трамбонив" про закінчення війни за 24 години....Тепер може бути і "трага..ндон"
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23.05.2025 15:43 Ответить
магашисти та рашисти..
деалєри смерті..
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23.05.2025 15:31 Ответить
Знову носом в те ж лайно. Замітьте, проти Сосії Тампакс не вводить ні міт і даже більше хоче розвивати торгівлю з Сосією і засипати її багатствами. Робіть висновки хто для Тампакса ворог
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23.05.2025 15:35 Ответить
Трамп не приховував ще за першої каденції своєї нелюбові до ЄС, та намагався виставити рахунок за безпеку. Тепер він знайшов того, хто на його думку допоможе виконати його вимоги.

вторник, 28 марта 2017, 10:00

Британская газета The Sunday Times опубликовала материал, который иначе как медиабомбой назвать нельзя. Издание со ссылкой на свои источники написало о встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась на позапрошлой неделе в Вашингтоне. Все эти истории с рукопожатиями и прочими проявлениями языка тела взбудоражили охочих до мелкокалиберных сенсаций, а спустя полторы недели британские журналисты подлили масла в огонь.

Так, газета http://www.thetimes.co.uk/article/germany-dismisses-white-houses-intimidating-300bn-bill-for-defence-dl7dk629k пишет, что Трамп предъявил канцлеру счет на $374 млрд - дескать, это долг Берлина НАТО за защиту. Подобные претензии в адрес союзников со стороны президента США звучали и ранее, но без конкретики, не облеченные в цифры в "счете".
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23.05.2025 16:34 Ответить
Генератор случайных безумных идей
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23.05.2025 15:35 Ответить
Трамп вб'є Америку и долар і так вже ніхто не хоче купувати їх облігації, кожне його висловлювання це цвях у гроб Великої Америки
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23.05.2025 15:41 Ответить
Трампон хоче відчайдужно від'язати пуповину, якою Європа вважає себе зв'язаною з США, невже і цього разу вона не відв'яжеться, попри такі неоднозначні двосторонні зв'язки між США і Європою після II WW.
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23.05.2025 15:47 Ответить
Рудий клоун - дебіл.
Пора сміятися з нього.
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23.05.2025 15:51 Ответить
Я так розумію - після введеня 17 пакету, пуйло заставив Трампа, не чекаючи, залякати Європу, ослабити її економічно, не дати підніматись їй у воєнному розвитку. Трампище навіть павзу не взяло! Воно тут таки оголосило Європі економічну війну.
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23.05.2025 16:06 Ответить
Ось вам система стримувань і противаг. Такого накуролесив за 4 міс, а що далі буде? І всі мовчать. Респи 80% підтримки....
Навіть у нас при янику такого не було. Опозиція чортів давала. А тут тиша....
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23.05.2025 16:28 Ответить
Трамп відриває на клапті та гробе всю амерську економіку. Головне не зупиняйся товарищ
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23.05.2025 16:31 Ответить
Тромб ще не здогадався, що можна просто відібрати щось у сусідів.
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23.05.2025 16:38 Ответить
РЫЖИЙ ПРОСТО ГААВНО !!!!!
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23.05.2025 16:53 Ответить
Звідки ви взяли 250 млрд? В його пості написано 250 млн (250 000 000)
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23.05.2025 18:50 Ответить
до )(уйла додалося ще й трампло.
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23.05.2025 19:58 Ответить
 
 