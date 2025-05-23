Трамп стремится сделать войну проблемой Европы, однако эта война будет преследовать его, - Bloomberg

Для президента США Дональда Трампа наступил момент, когда он понял, что завершить войну в Украине нелегкое дело. И он оказался перед выбором: выполнить тяжелую, опасную работу по поиску устойчивого урегулирования или просто отступить и позволить войне идти своим ужасным путем. И похоже - он выбирает бегство вместо борьбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет колумнист Bloomberg Opinion Хэл Брэндс.

Автор отмечает, что Украина еще долго будет иметь дело с президентом США, который больше всего хочет только одного - чтобы с Украиной было покончено.

Выбор Трампа стал очевидным после последних безрезультатных переговоров

В начале мая Зеленский и европейские лидеры предложили немедленное прекращение огня и пыталась заручиться поддержкой Трампа, который бы в случае отказа Путина ввел мощные санкции.

Однако, когда Путин взамен призвал к прямым мирным переговорам, Трамп поспешно поддержал эту идею, даже после того, как российский лидер отказался участвовать в тех же переговорах в Турции, которые он предложил.

Результатом двухчасового телефонного разговора Трампа с Путиным 19 мая стало бессмысленное согласие о поиске договоренностей, а также подтверждение жесткой российской позиции, которая гарантирует, что никакой сделки не будет.

"Трамп вступил в должность, пообещав прекратить эту войну в течение 24 часов. Он постоянно терпит неудачу из-за двух фундаментальных и все более очевидных фактов", - пишет Брэндс.

По его мнению, во-первых, президент США неправильно определил суть проблемы - считая, что ее причина якобы в неуступчивости Украины, а не в нежелании Путина позволить этой стране оставаться территориально целостной и независимой в геополитическом смысле. А во-вторых, на этом этапе не может быть никакого компромисса.

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"Война будет продолжаться либо до полной капитуляции Украины и ее превращения в расчлененную, разоруженную российскую колонию, либо же до того момента, когда Путин решит, что цена победы слишком высока", - считает Брэндс.

У Путина есть стратегия для достижения своей цели

Российская армия будет постепенно уничтожать устойчивые, но численно более слабые силы Украины, чтобы истощить их и в конце концов сломать их боевой дух. Тем временем Путин будет продолжать поддакивать Трампу, никогда не ведя серьезных переговоров, но и никогда не отказываясь от них. Таким образом, он сможет дотянуть до окончания срока военной помощи США Украине, вероятно, этим летом, избегая при этом гнева, который может вызвать откровенный отказ от предложений Трампа.

При этом Брэндс отмечает, что стратегия Запада для срыва планов Путина - не секрет. Она предусматривает продолжение поставок оружия со стороны США и Европы, чтобы Путин не мог продолжать наступление. Также эта стратегия включает "разрушительные санкции" - вроде тех, которые предлагает сенатор-республиканец Линдси Грэм, союзник Трампа, - чтобы снизить продажи российской нефти и ускорить экономический кризис в РФ.

"Кроме того, Запад одновременно должен усилить украинскую программу ударов по глубокому тылу врага, финансово поддержать военные усилия Киева - путем конфискации замороженных российских государственных активов и передачи их Украине. И, наконец, следует разработать серьезные гарантии европейской безопасности, подкрепленные американской силой, чтобы удержать любое перемирие.

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Эта стратегия не гарантирует успеха, учитывая высокую способность Путина терпеть боль. Однако это - лучший, а возможно, и единственный путь убедить Путина, что он не сможет просто пересидеть своих врагов. К сожалению, даже при обычных условиях эта стратегия была бы сложной - а Трамп еще больше усложнил ее реализацию", - утверждает колумнист.

На этот раз побег не спасет Трампа

"Отношение Трампа к НАТО и его неприязнь к Украине делают вопрос гарантий безопасности почти неразрешимым. Но главное - Трамп не может перейти к более решительной стратегии, потому что для этого ему пришлось бы сделать войну в Украине, которую он неустанно называет "войной Джо Байдена", своей собственной", - добавляет Брэндс.

Трамп с самого начала жестко критиковал участие Америки в войне в Украине, утверждая, что Вашингтон тратит деньги и рискует спровоцировать Третью мировую войну. Поэтому изменение курса и настоящее наказание Путина потребовали бы от Трампа поддержать дело, в которое он никогда не верил.

Это также означало бы преодолеть его привычку просто отступать перед сложными вызовами - как это уже было с ядерной программой Северной Кореи во время первого срока или с войной в Украине во время второго - которые он не может быстро решить.

Однако на этот раз бегство не спасет Трампа. Он расхваливает мнимые перспективы экономических соглашений с Путиным, но если США отступят от Украины, лучшее, на что можно надеяться - это затяжной конфликт с милитаризованной Россией под санкциями и постоянно становящимися объектами атак нефтеперерабатывающими заводами, что вряд ли привлечет американский бизнес.

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В худшем случае позиции Украины начнут постепенно ослабляться, а затем ситуация стремительно ухудшится, завершившись либо полным поражением, либо навязанным "миром" под дулами автоматов.

"Американцам не понравилось сочетание человеческой трагедии и стратегического унижения в Афганистане - и им вряд ли больше понравится, если нечто подобное произойдет в Украине. Эта война может преследовать Трампа, даже если он настаивает, что она его не касается", - подытожил колумнист.