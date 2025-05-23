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Трамп запропонував 50% мито на імпорт товарів з ЄС з 1 червня 2025 року

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй платформі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп запропонував 50% мито на імпорт з ЄС з червня 2025 року

Трамп звинуватив ЄС у несправедливій торговельній політиці, зокрема у запровадженні ПДВ, нетарифних обмежень, валютних маніпуляцій, штрафів для американських корпорацій та "необґрунтованих судових позовів". За його словами, це призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 мільярдів доларів.

"Я рекомендую запровадити пряме мито в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Це мито не стосуватиметься продукції, виготовленої або зібраної на території Сполучених Штатів", - зазначив Трамп.

Він також заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", і назвав поточну ситуацію "абсолютно неприйнятною".

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Автор: 

мито (1099) Євросоюз (13616) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+26
А з рашею ні-ні!
Бо «хороший хлопець»образиться і на перемовини не піде!
Дістав і мене вже.
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23.05.2025 15:15
+24
Цей пацієнт невиліковний.
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23.05.2025 15:17
+20
Ніяк рижий придурок не заспокоїться. Хоча його можна зрозуміти, в 79 років перед смертю так хочеться накуралєсити.
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23.05.2025 15:29
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А з рашею ні-ні!
Бо «хороший хлопець»образиться і на перемовини не піде!
Дістав і мене вже.
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23.05.2025 15:15 Відповісти
Ніяк рижий придурок не заспокоїться. Хоча його можна зрозуміти, в 79 років перед смертю так хочеться накуралєсити.
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23.05.2025 15:29 Відповісти
Як Суцкобеєва пише відоси про мальчікав в трусіках і без для Донні
"ШОУ" В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ ПІДРИВАЮТЬ ВПЛИВ АМЕРИКИ У СВІТІ - FT

Овальний кабінет. 21 травня президент Дональд Трамп був у "червоному куті рингу", протистоячи південноафриканському президенту Сирілу Рамафосі. Гість приїхав для обговорення торгівлі та інвестицій. Але натомість https://zn.ua/ukr/usa/cherhovij-prezident-krajini-stav-zhertvoju-trampa-v-ovalnomu-kabineti-cherez-fejkovi-zvinuvachennja.html Трамп накинувся на нього з давно спростованими твердженнями про те, що білих фермерів у ПАР масово вбивають і виганяють із землі - звинувачення, які Рамафоса відкинув.

Президент США навіть показав йому монтаж відео, яке начебто демонструє насильство проти білих

Згідно з останнім опитуванням Democracy Perception Index, проведеним у квітні, частка країн із позитивним уявленням про США становить лише 45%, тоді як торік вона була 76%. Водночас Дональда Трампа негативно сприймають у 82 зі 100 опитаних країн. Для порівняння, російського лідера Владіміра Путіна сприймають негативно в 61 країні, а китайського лідера Сі Цзіньпіна - лише в 44.

Ці шоу в Овальному кабінеті лише поглибить антипатію до США,Болтон також застеріг: якщо пропаганда проникає в уявлення Трампа, вона миттєво стає предметом публічних заяв навіть перед іноземними лідерами.
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23.05.2025 16:42 Відповісти
Америкою, приспіть вже нарешті невиліковного!
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23.05.2025 18:37 Відповісти
Загострення
Викликайте лікаря
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23.05.2025 15:16 Відповісти
Цей пацієнт невиліковний.
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23.05.2025 15:17 Відповісти
Евтаназія ....?
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23.05.2025 15:24 Відповісти
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23.05.2025 15:29 Відповісти
Куля.
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23.05.2025 17:42 Відповісти
Рудий ні як не заспокоіться, пристрельте вже його, воно ж мучається! Чи це мита за санкціі проти рф без згоди з сша?
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23.05.2025 15:16 Відповісти
Ізраїльський моссад вже мав би цим зайнятися
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23.05.2025 15:30 Відповісти
Ізраїльтяни твердо за Трампа з якогось переляку.
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23.05.2025 16:30 Відповісти
Були. Поки той не почав шашні з арабами
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23.05.2025 18:58 Відповісти
250 мульйонів Карл не мілярдів))) він ідіот і працює на всіх диктаторів світу як прастітутка хто ручку позолотить той його і штати танцює!!!!
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23.05.2025 15:17 Відповісти
Воно вже обісране з ног до голови, рамофоса знатно рудого в гімно мокав за його придьяви до шо робиться в пар з білими!
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23.05.2025 15:22 Відповісти
Воно в школі погано вчилося, недарма в першу каденцію заборонив будь-яку інформацію про свої "успіхи" у навчанні.
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23.05.2025 16:03 Відповісти
цікаво, усі ці європейські ультра-праві, що називають себе трампососами і підтримують "політику трампа" також виступають за накладання тарифів на ЄС, чи все-ж таки "ето другоє"?
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23.05.2025 15:19 Відповісти
Скажуть, що це все через лівих. От прийдуть вони до влади - миттю домовляться, щоб тарифи скасували.
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23.05.2025 15:24 Відповісти
In Estonia political party EKRE is pretty silent about trump for some reason.
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23.05.2025 15:42 Відповісти
Таваріщ майор, виконує всі накази керівника...
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23.05.2025 15:22 Відповісти
і хто тут майор..

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23.05.2025 15:35 Відповісти
Про рашу і гадки нема,і не було з його другого приденства.
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23.05.2025 15:23 Відповісти
А на росію мит не накладено ніяких, бо економічні зв'язки налогоджувати збирається.
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23.05.2025 15:23 Відповісти
Схоже , по ітогах правління Тромба , всі світові диктатури , будуть користуватися Америкою , як брудною ганчіркою ...
Зробив він great again Америку ... нічого не скажеш
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23.05.2025 15:26 Відповісти
І ще кричав "намі всє пользовалісь, а тєпєрь нє будут!"
Суворо навпаки. Раніше вас якось поважали, а тепер - кому не ліньки мають як дешеву повію.
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23.05.2025 15:34 Відповісти
Про такого горе президента як трамп рашисти тільки мріяли ,хто ще міг розсварити США з своїми союзниками ?
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23.05.2025 15:25 Відповісти
Пішов міняти долари на євро... З такими керманичами ворогів не потрібно.
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23.05.2025 15:26 Відповісти
Обережно з тими Євро. Якщо Тампакс почне шатати весь світ а особливо Європу з допомогою своїх орбанів, фіців і остальних гнид яких вони з ****** пропихують в керівництво европейських країн, то Євро може перетворитись на нікому не потрібні папірці особливо якщо ще декілька країн захоче вийти з ЄС
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23.05.2025 15:37 Відповісти
Фсбшний філіал в США працює як годинник
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23.05.2025 15:28 Відповісти
санкції проти мого друга куйла не вводити.зброїУкраїні не давати і в НАТО ЇЇ НЕ БРАТИ.Я АМЕРИКАНСЬКИЙ ПІДКУЙЛОВНИК "ТРАМБОН"
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23.05.2025 15:30 Відповісти
тампон
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23.05.2025 15:38 Відповісти
таке назвисько теж має місце "олвейс куйла" .Чому "трамбон"???Так тому,що перед виборами "трамбонив" про закінчення війни за 24 години....Тепер може бути і "трага..ндон"
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23.05.2025 15:43 Відповісти
магашисти та рашисти..
деалєри смерті..
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23.05.2025 15:31 Відповісти
Знову носом в те ж лайно. Замітьте, проти Сосії Тампакс не вводить ні міт і даже більше хоче розвивати торгівлю з Сосією і засипати її багатствами. Робіть висновки хто для Тампакса ворог
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23.05.2025 15:35 Відповісти
Трамп не приховував ще за першої каденції своєї нелюбові до ЄС, та намагався виставити рахунок за безпеку. Тепер він знайшов того, хто на його думку допоможе виконати його вимоги.

вторник, 28 марта 2017, 10:00

Британская газета The Sunday Times опубликовала материал, который иначе как медиабомбой назвать нельзя. Издание со ссылкой на свои источники написало о встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась на позапрошлой неделе в Вашингтоне. Все эти истории с рукопожатиями и прочими проявлениями языка тела взбудоражили охочих до мелкокалиберных сенсаций, а спустя полторы недели британские журналисты подлили масла в огонь.

Так, газета http://www.thetimes.co.uk/article/germany-dismisses-white-houses-intimidating-300bn-bill-for-defence-dl7dk629k пишет, что Трамп предъявил канцлеру счет на $374 млрд - дескать, это долг Берлина НАТО за защиту. Подобные претензии в адрес союзников со стороны президента США звучали и ранее, но без конкретики, не облеченные в цифры в "счете".
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23.05.2025 16:34 Відповісти
Генератор случайных безумных идей
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23.05.2025 15:35 Відповісти
Трамп вб'є Америку и долар і так вже ніхто не хоче купувати їх облігації, кожне його висловлювання це цвях у гроб Великої Америки
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23.05.2025 15:41 Відповісти
Трампон хоче відчайдужно від'язати пуповину, якою Європа вважає себе зв'язаною з США, невже і цього разу вона не відв'яжеться, попри такі неоднозначні двосторонні зв'язки між США і Європою після II WW.
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23.05.2025 15:47 Відповісти
Рудий клоун - дебіл.
Пора сміятися з нього.
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23.05.2025 15:51 Відповісти
Я так розумію - після введеня 17 пакету, пуйло заставив Трампа, не чекаючи, залякати Європу, ослабити її економічно, не дати підніматись їй у воєнному розвитку. Трампище навіть павзу не взяло! Воно тут таки оголосило Європі економічну війну.
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23.05.2025 16:06 Відповісти
Ось вам система стримувань і противаг. Такого накуролесив за 4 міс, а що далі буде? І всі мовчать. Респи 80% підтримки....
Навіть у нас при янику такого не було. Опозиція чортів давала. А тут тиша....
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23.05.2025 16:28 Відповісти
Трамп відриває на клапті та гробе всю амерську економіку. Головне не зупиняйся товарищ
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23.05.2025 16:31 Відповісти
Тромб ще не здогадався, що можна просто відібрати щось у сусідів.
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23.05.2025 16:38 Відповісти
РЫЖИЙ ПРОСТО ГААВНО !!!!!
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23.05.2025 16:53 Відповісти
Звідки ви взяли 250 млрд? В його пості написано 250 млн (250 000 000)
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23.05.2025 18:50 Відповісти
до )(уйла додалося ще й трампло.
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23.05.2025 19:58 Відповісти
 
 