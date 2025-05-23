Трамп запропонував 50% мито на імпорт товарів з ЄС з 1 червня 2025 року

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй платформі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп звинуватив ЄС у несправедливій торговельній політиці, зокрема у запровадженні ПДВ, нетарифних обмежень, валютних маніпуляцій, штрафів для американських корпорацій та "необґрунтованих судових позовів". За його словами, це призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 мільярдів доларів.

"Я рекомендую запровадити пряме мито в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Це мито не стосуватиметься продукції, виготовленої або зібраної на території Сполучених Штатів", - зазначив Трамп.

Він також заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", і назвав поточну ситуацію "абсолютно неприйнятною".

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