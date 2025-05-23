Трамп запропонував 50% мито на імпорт товарів з ЄС з 1 червня 2025 року
Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.
Відповідну заяву він оприлюднив на своїй платформі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп звинуватив ЄС у несправедливій торговельній політиці, зокрема у запровадженні ПДВ, нетарифних обмежень, валютних маніпуляцій, штрафів для американських корпорацій та "необґрунтованих судових позовів". За його словами, це призводить до щорічного торговельного дефіциту США з ЄС у понад 250 мільярдів доларів.
"Я рекомендую запровадити пряме мито в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Це мито не стосуватиметься продукції, виготовленої або зібраної на території Сполучених Штатів", - зазначив Трамп.
Він також заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", і назвав поточну ситуацію "абсолютно неприйнятною".
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Бо «хороший хлопець»образиться і на перемовини не піде!
Дістав і мене вже.
"ШОУ" В ОВАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ ПІДРИВАЮТЬ ВПЛИВ АМЕРИКИ У СВІТІ - FT
Овальний кабінет. 21 травня президент Дональд Трамп був у "червоному куті рингу", протистоячи південноафриканському президенту Сирілу Рамафосі. Гість приїхав для обговорення торгівлі та інвестицій. Але натомість https://zn.ua/ukr/usa/cherhovij-prezident-krajini-stav-zhertvoju-trampa-v-ovalnomu-kabineti-cherez-fejkovi-zvinuvachennja.html Трамп накинувся на нього з давно спростованими твердженнями про те, що білих фермерів у ПАР масово вбивають і виганяють із землі - звинувачення, які Рамафоса відкинув.
Президент США навіть показав йому монтаж відео, яке начебто демонструє насильство проти білих
Згідно з останнім опитуванням Democracy Perception Index, проведеним у квітні, частка країн із позитивним уявленням про США становить лише 45%, тоді як торік вона була 76%. Водночас Дональда Трампа негативно сприймають у 82 зі 100 опитаних країн. Для порівняння, російського лідера Владіміра Путіна сприймають негативно в 61 країні, а китайського лідера Сі Цзіньпіна - лише в 44.
Ці шоу в Овальному кабінеті лише поглибить антипатію до США,Болтон також застеріг: якщо пропаганда проникає в уявлення Трампа, вона миттєво стає предметом публічних заяв навіть перед іноземними лідерами.
Викликайте лікаря
Зробив він great again Америку ... нічого не скажеш
Суворо навпаки. Раніше вас якось поважали, а тепер - кому не ліньки мають як дешеву повію.
деалєри смерті..
вторник, 28 марта 2017, 10:00
Британская газета The Sunday Times опубликовала материал, который иначе как медиабомбой назвать нельзя. Издание со ссылкой на свои источники написало о встрече президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась на позапрошлой неделе в Вашингтоне. Все эти истории с рукопожатиями и прочими проявлениями языка тела взбудоражили охочих до мелкокалиберных сенсаций, а спустя полторы недели британские журналисты подлили масла в огонь.
Так, газета http://www.thetimes.co.uk/article/germany-dismisses-white-houses-intimidating-300bn-bill-for-defence-dl7dk629k пишет, что Трамп предъявил канцлеру счет на $374 млрд - дескать, это долг Берлина НАТО за защиту. Подобные претензии в адрес союзников со стороны президента США звучали и ранее, но без конкретики, не облеченные в цифры в "счете".
случайныхбезумных идей
Пора сміятися з нього.
Навіть у нас при янику такого не було. Опозиція чортів давала. А тут тиша....