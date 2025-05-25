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Новини Мита США на товари із ЄС
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Міністр фінансів ФРН Клінгбаль закликав до діалогу між США та ЄС щодо тарифів: Нам потрібні серйозні переговори

Ларс Клінгбайль

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбаль закликав до "серйозних переговорів" із США після того, як американський лідер Дональд Трамп пригрозив ввести 50 % мита на товари Європейського Союзу з 1 червня.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild, інформує Цензор.НЕТ.

За словами німецького міністра, "зараз нам потрібні не подальші провокації, а потрібні серйозні переговори".

"Саме про це я говорив з міністром фінансів США (Скоттом Бессентом, - ред.). Американські мита становлять загрозу для американської економіки настільки ж, як і для німецької та європейської економік", - сказав Клінгбаль.

Він додав, що наявний торговельний конфлікт шкодить усім і повинен бути швидко припинений.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

У відповідь єврокомісар Шефчович заявив, що торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах.

Читайте також: Трамп про 50% мита на товари з ЄС: "Я більше не шукаю угоди"

Автор: 

Німеччина (7441) Європа (1872) мито (1099) США (23303)


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Топ коментарі
+1
До якого діалогу і переговорів? Потрібно посилити тиск на США для досягнення справедливого торговельного балансу. І в майбутній торговельній угоді мають бути враховані інтереси України.
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25.05.2025 22:20
+1
Серйозні шо?) Ви що не бачите що там придурки? Просто ведіть себе як Китай - ігнорте імбіцилів і самі прибіжать. Це ж йолопи. А ще краще надавайте їм підсрачників
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25.05.2025 22:40
+1
Влупіть їм 100500% на все і скажіть що нема про що балакать - руде прискаче через тиждень цілуватись в десни.
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26.05.2025 00:41
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До якого діалогу і переговорів? Потрібно посилити тиск на США для досягнення справедливого торговельного балансу. І в майбутній торговельній угоді мають бути враховані інтереси України.
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25.05.2025 22:20 Відповісти
А як ти вже україну сюди притягнув ? ФШАст.
Звичайно ЄС .як і Китай спочатку намагаються домовитись
Потім , як Китай - заб'є
А потім почнеться найцікавіше
"США в односторонньому порядку і без жодних поступок з боку Китая знизили мита з 145% до 34%" (с) Chat GPT
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25.05.2025 22:29 Відповісти
для серйозних перемовин придеться зачекати три з половиною роки.
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25.05.2025 22:22 Відповісти
Венса, чи що?
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25.05.2025 22:24 Відповісти
через три роки у венса будуть такі ж самі перспективи, як у гегсета зараз.
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26.05.2025 00:48 Відповісти
вам потрібне неупереджене серйозне медичне обстеження трампона.
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25.05.2025 22:32 Відповісти
Серйозні шо?) Ви що не бачите що там придурки? Просто ведіть себе як Китай - ігнорте імбіцилів і самі прибіжать. Це ж йолопи. А ще краще надавайте їм підсрачників
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25.05.2025 22:40 Відповісти
Переговори вже закінчились...до роботи, геноссе
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25.05.2025 22:43 Відповісти
Влупіть їм 100500% на все і скажіть що нема про що балакать - руде прискаче через тиждень цілуватись в десни.
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26.05.2025 00:41 Відповісти
Слабаки
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26.05.2025 10:24 Відповісти
 
 