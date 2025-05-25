Міністр фінансів ФРН Клінгбаль закликав до діалогу між США та ЄС щодо тарифів: Нам потрібні серйозні переговори
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбаль закликав до "серйозних переговорів" із США після того, як американський лідер Дональд Трамп пригрозив ввести 50 % мита на товари Європейського Союзу з 1 червня.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Bild, інформує Цензор.НЕТ.
За словами німецького міністра, "зараз нам потрібні не подальші провокації, а потрібні серйозні переговори".
"Саме про це я говорив з міністром фінансів США (Скоттом Бессентом, - ред.). Американські мита становлять загрозу для американської економіки настільки ж, як і для німецької та європейської економік", - сказав Клінгбаль.
Він додав, що наявний торговельний конфлікт шкодить усім і повинен бути швидко припинений.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.
У відповідь єврокомісар Шефчович заявив, що торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах.
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Звичайно ЄС .як і Китай спочатку намагаються домовитись
Потім , як Китай - заб'є
А потім почнеться найцікавіше
"США в односторонньому порядку і без жодних поступок з боку Китая знизили мита з 145% до 34%" (с) Chat GPT