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Новости Пошлины США на алкоголь
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Министр финансов ФРГ Клингбаль призвал к диалогу между США и ЕС по тарифам: Нам нужны серьезные переговоры

Ларс Клингбайль

Министр финансов Германии Ларс Клингбаль призвал к "серьезным переговорам" с США после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил ввести 50 % пошлины на товары Европейского Союза с 1 июня.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По словам германского министра, "сейчас нам нужны не дальнейшие провокации, а нужны серьезные переговоры".

"Именно об этом я говорил с министром финансов США (Скоттом Бессентом, - ред.). Американские пошлины представляют угрозу для американской экономики настолько же, как и для германской и европейской экономик", - сказал Клингбаль.

Он добавил, что имеющийся торговый конфликт вредит всем и должен быть быстро прекращен.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

В ответ еврокомиссар Шефчович заявил, что торговля должна базироваться на уважении, а не угрозах.

Читайте также: Трамп о 50% пошлинах на товары из ЕС: "Я больше не ищу сделки"

Автор: 

Германия (7036) Европа (1911) пошлина (490) США (27055)


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Топ комментарии
+1
До якого діалогу і переговорів? Потрібно посилити тиск на США для досягнення справедливого торговельного балансу. І в майбутній торговельній угоді мають бути враховані інтереси України.
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25.05.2025 22:20
+1
Серйозні шо?) Ви що не бачите що там придурки? Просто ведіть себе як Китай - ігнорте імбіцилів і самі прибіжать. Це ж йолопи. А ще краще надавайте їм підсрачників
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25.05.2025 22:40
+1
Влупіть їм 100500% на все і скажіть що нема про що балакать - руде прискаче через тиждень цілуватись в десни.
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26.05.2025 00:41
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Правила форума Совет форумчан
До якого діалогу і переговорів? Потрібно посилити тиск на США для досягнення справедливого торговельного балансу. І в майбутній торговельній угоді мають бути враховані інтереси України.
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25.05.2025 22:20 Ответить
А як ти вже україну сюди притягнув ? ФШАст.
Звичайно ЄС .як і Китай спочатку намагаються домовитись
Потім , як Китай - заб'є
А потім почнеться найцікавіше
"США в односторонньому порядку і без жодних поступок з боку Китая знизили мита з 145% до 34%" (с) Chat GPT
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25.05.2025 22:29 Ответить
для серйозних перемовин придеться зачекати три з половиною роки.
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25.05.2025 22:22 Ответить
Венса, чи що?
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25.05.2025 22:24 Ответить
через три роки у венса будуть такі ж самі перспективи, як у гегсета зараз.
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26.05.2025 00:48 Ответить
вам потрібне неупереджене серйозне медичне обстеження трампона.
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25.05.2025 22:32 Ответить
Серйозні шо?) Ви що не бачите що там придурки? Просто ведіть себе як Китай - ігнорте імбіцилів і самі прибіжать. Це ж йолопи. А ще краще надавайте їм підсрачників
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25.05.2025 22:40 Ответить
Переговори вже закінчились...до роботи, геноссе
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25.05.2025 22:43 Ответить
Влупіть їм 100500% на все і скажіть що нема про що балакать - руде прискаче через тиждень цілуватись в десни.
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26.05.2025 00:41 Ответить
Слабаки
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26.05.2025 10:24 Ответить
 
 