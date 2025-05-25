Министр финансов ФРГ Клингбаль призвал к диалогу между США и ЕС по тарифам: Нам нужны серьезные переговоры
Министр финансов Германии Ларс Клингбаль призвал к "серьезным переговорам" с США после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил ввести 50 % пошлины на товары Европейского Союза с 1 июня.
Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild, информирует Цензор.НЕТ.
По словам германского министра, "сейчас нам нужны не дальнейшие провокации, а нужны серьезные переговоры".
"Именно об этом я говорил с министром финансов США (Скоттом Бессентом, - ред.). Американские пошлины представляют угрозу для американской экономики настолько же, как и для германской и европейской экономик", - сказал Клингбаль.
Он добавил, что имеющийся торговый конфликт вредит всем и должен быть быстро прекращен.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.
В ответ еврокомиссар Шефчович заявил, что торговля должна базироваться на уважении, а не угрозах.
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