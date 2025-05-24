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Новости Пошлины США на алкоголь Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
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Трамп о 50% пошлинах на товары из ЕС: "Я больше не ищу соглашения"

Трамп объяснил заявление о 50% пошлинах для Евросоюза

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что больше "не ищет торговой сделки" после того, как накануне пригрозил ввести новую 50-процентную пошлину на товары из Европейского Союза с 1 июня.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

23 мая Трамп заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

"Пришло время играть в эту игру так, как я умею. Я больше не ищу соглашения. Мы установили соглашение - оно на уровне 50 процентов", - подчеркнул глава Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сокращает штат Совета по нацбезопасности США, - Reuters

По словам Трампа, Белый дом также введет новые 25-процентные пошлины для производителей телефонов, чтобы наказать технологического гиганта Apple за отказ производить свои iPhone исключительно в США.

"Трамп разочарован тем, что европейцы не спешат садиться за стол переговоров. Сегодняшние действия президента имеют целью заставить их действовать", - сказал внешний экономический советник Трампа Стивен Мур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайский бизнес планирует расширение в Азии из-за пошлин Трампа

Торговая война Трампа

Как сообщалось, 16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух-трех недель определит ставки пошлин для торговых партнеров.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

В частности, пошлины для Китая изначально составляли 34%. В ответ Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, установив тарифы для всего американского импорта на уровне 34%. Китай был одной из немногих стран, которая немедленно зеркально отреагировала на введение пошлин от Трампа.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

В мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.

23 мая президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

Также читайте: Еврокомиссар Шефчович о намерениях Трампа ввести 50% пошлины для ЕС: Торговля должна базироваться на уважении, а не угрозах

Автор: 

пошлина (490) Евросоюз (17258) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+41
Зате кацапи-друзі. Чокнутий ідіот.
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24.05.2025 13:17
+29
цікаво хтось міг уявити подібне ще рік тому? агент Краснов діе по плану
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24.05.2025 13:14
+22
Трамп хотів ввійти в історію як визначний Президент але запам'ятається тільки як підтирка зада путіна .
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24.05.2025 13:18
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Правила форума Совет форумчан
цікаво хтось міг уявити подібне ще рік тому? агент Краснов діе по плану
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24.05.2025 13:14 Ответить
Це не має вже значення, чи агєнт, чи не агєнт. Краснов, чи На Уя Та Хата. Значення має то, що значна частина істеблішменту США бажає, щоб США перестали бути глобальною силою. Про що відкрито заявив Венс.
А Трумп, це публічний висловлювач і втілювач цих установок, із власними прибамбасами типу зациклення на тарифах.
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24.05.2025 13:20 Ответить
Не зовсім так. Назвати мага-чортів естаблішментом. Це як ладу назвати автікою.
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24.05.2025 14:32 Ответить
В Штатах президент це такий собі рупор політичної сили яка при владі, чи ви вважаєте що в республіканській партії що ініціювала лендліз, всі агенти кремля. А часто там більшість рішень прийняті давно обидвома партія, а для виду роблять шоу що типу щось дискотують.

Просто часи закривання всіх дирок друком долара завершились, плюс іде повна роботизація, відповідно відпадає потреба в дешевій робочій силі, в самих штатах буде її надлишок. Тому така і політика.
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24.05.2025 13:31 Ответить
Це було до того , як трамп перетворив респ.партію у культ особистості
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24.05.2025 14:33 Ответить
Не тільки уявляли, а прямо так і казали, що ***** його матиме по повній...
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24.05.2025 16:23 Ответить
Я! Я! Я!.. Пустили шизоїдного козла в город. Тікай, хто може! ))) Наїсться гівна, сам всіх гівном обдристає... Потім санітари будуть його з Орального кабінету витягувати у мішку.
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24.05.2025 13:16 Ответить
...онального кабінету...
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24.05.2025 13:42 Ответить
Зате кацапи-друзі. Чокнутий ідіот.
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24.05.2025 13:17 Ответить
в засос
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24.05.2025 13:52 Ответить
Президент США на своїй сторінці у соцмережі Truth розмістив заяву російського правителя Володимира Путіна про те, як американський глава наведе лад у Європі. Мовляв, Трамп прийде - і країни Європи "стануть біля ніг господаря й ніжно помахуватимуть хвостиком".

ПОМСТА ВЕЛИЧНОГО МАГАНАРЦИСТА за те що санкції пакет 18-й на старті?
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24.05.2025 14:22 Ответить
...пздць АмєрікЄ..
на десятиліття вистачить вумному омериканському нАріду розгрібати "прекрасне-чудове" трумпівське лайно..
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24.05.2025 13:18 Ответить
Якщо Байден "полоумний", то Трамп цілковито "безумний...
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24.05.2025 13:42 Ответить
Обоє - рябоє ... наявність Трампа це не причина , а наслідок
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24.05.2025 15:32 Ответить
Україні своє зелайно розгрісти теж незавадило би.
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24.05.2025 13:40 Ответить
Трамп хотів ввійти в історію як визначний Президент але запам'ятається тільки як підтирка зада путіна .
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24.05.2025 13:18 Ответить
Як там, в пересічного американця холодильник на надутих кульках ще не здіймається?
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24.05.2025 13:18 Ответить
Поки не дуже. 90 днів зупинки війни із Китаєм, далі буде видно.
А от на їжу потихеньку росте. Це імпорт із Мексики і Канади. Основний удар буле восени,
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24.05.2025 13:22 Ответить
Загнивающая Америка?
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24.05.2025 13:29 Ответить
Ні. Це радяньський штамп.
Питання не про " загівающу", а про рівень цін на товари. Поки що ріст невеликий. Але Трумп вже атакував AMAZON і Волмарт, які у ціннику окремо виділяли суми тарифів.
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24.05.2025 13:40 Ответить
Так як я вмію, каже Трамп. Він при будівництві одного з вже зруйнованого будинку-казино не зміг викупити маленький приватний будиночок у старої леді. Трамповської будівлі вже немає, а той будиночок так і стоіть.
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24.05.2025 13:21 Ответить
Мудило іржаве
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24.05.2025 13:23 Ответить
Затіяв війну проти техно-гіганта Аппле з півтрильйонною капіталізацією...
Видать что моська и сильна раз лает на слона.
Після відмови Маска спонсорувати республіканців, те ж саме зробить Тим Кук а там далі буде...
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24.05.2025 13:26 Ответить
Прикольно пишеш. Капіталізація це ВСЕ - це інвестиції. Без інвестицій НІЯКЕ виробництво не працює.
Навіть виробники тракторів у росії зупиняються без інвестицій.
Ти бачив логотип Аппле? Надкушене яблочко - ЗАБОРОНЕНИЙ ПЛІД. Зрозумів?
Заборона Аппле в США лише підігріє запит американців до лакшері Айфонів - і прибутки аппле зростуть. Я це вангую.
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24.05.2025 13:51 Ответить
*******, на ********** нема грошей щоб купувати трактори, трактори стоять зроблені, як і машини!!!😆😅😅🤪🤡
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24.05.2025 13:55 Ответить
Ну я так і пишу - нема інвестицій - нема нового виробництва.
Інвестицій (кредити) аграріям, що купують трактори, ящо ти не зрозумів... 😂
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24.05.2025 13:57 Ответить
Ну і? ВСЯ продукція НАРАЗІ - це продукт Маркетингу... Друже, ти того - не пиши дурню.
Але важливе інше - те що Айфон - це вимвол заможності. Тому, якщо навіть там буде порожній бокс - його будуть купувати.
Щось ти сьогодні не з тої ноги встав...
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24.05.2025 13:59 Ответить
Да каби да якщо, будемо бачити...
Слухай - так серйозний трильйонний бізнес не працює.
А хто взламає? Трамп?
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24.05.2025 14:11 Ответить
То і що? Що ти намагаєшся довести? Ти Баба Ванга - бачиш майбутнє, що в 2026 році хтось взламає ІОС і Аппле стане банкротом?
Ну взламували - і ЩО? Прибутки Аппле від того впали - коли на скільки? Буде хоть якась конкретика - чи далі будеш малювати свої вологі фантазії?
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24.05.2025 14:17 Ответить
Добре - скинь мені посилання на цю інформацію. Якщо не скинеш - то це твоя видумка.
Я ж тобі раджу подивись ефіри економіста Мілова - він все пояснює дотошно і з АРГУМЕНТАМИ.
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24.05.2025 14:08 Ответить
Все шо є гарного у тампона то це Меланія
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24.05.2025 13:30 Ответить
і та не першої свіжості
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24.05.2025 13:57 Ответить
Враховуючи її вік то ще Агонь
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24.05.2025 14:10 Ответить
Пальцем у скроні ше не крутить?
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24.05.2025 13:30 Ответить
після трампа америка ще довго проситиме про довіру до слів американського президента.
але *уй їм.
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24.05.2025 13:39 Ответить
**********! 😊 😅 🤡 🥳 Трампон Трампакс экономический импотент!!!🤡🥳😆😅🤣🤪
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24.05.2025 13:53 Ответить
Виродок рижий. Зате з китайцями і рашистами воно угоду шукає і вилизує їм сраки. Воно думає що авторитет заробить якщо понапідписує з ними угод. Але Тампаксу видно не показують як рашисти і китайці з цього недоумка ржуть як з останнього дебіла і рано чи пізно витруть ним пол в туалеті після того як повністю використають в своїх цілях
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24.05.2025 13:55 Ответить
Трампу байдуже на українців, бо у 2019 українці самі одягнули собі зашморг щоб повіситись і до цього часу дотримуються цього суїцидного сценарію - із Зеленським і Ко Україні ж нічого доброго не світить.. тому хто такий Трамп, щоб заважати українцям втілювати суїцидний сценарій??
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24.05.2025 13:57 Ответить
до чого тут українці?
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24.05.2025 14:18 Ответить
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24.05.2025 14:01 Ответить
Ох і дебіл. ЄС введе зеркальні тарифи, доходи (а разом з ними і акції) всяких гуглов обваляться. Буде потім вихляти обосраною сракою, розказуючи як він всіх переграв.
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24.05.2025 14:08 Ответить
Этот 🐓 уничтожает Европу,как может в сговоре с гандоном путиным.
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24.05.2025 14:11 Ответить
Трампізм це - ідіотизм, дибілізм, маразматизм. А якщо коротко то тРАМП ідіот і банкрот
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24.05.2025 14:13 Ответить
Деменція прогресує...
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24.05.2025 14:15 Ответить
Мене японці здивували. Все ж таки башковиті чуваки. Прорахували Трампа на п'ять кроків вперед. Як тільки він почав всю цю срань, вони миттєво злили боргові облігації США. Ще пару місяців такої бовтанки і якшо цей дебіл реально введе всі ті мита, шо відтермінував, то боргові облігації США будуть використовувати як колись використовували купони - будуть обклеювати ними сільські туалети замість обоїв.
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24.05.2025 14:17 Ответить
>>Так як я вмію (с)

А банкрутство США буде ?
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24.05.2025 14:28 Ответить
Мені одному здається, що з такими зайобами трампон свою другу каденцію не досидить? Привіт йому від Кеннеді...
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24.05.2025 14:34 Ответить
цікаво а чим відповість ЕС ? і нам це дуже буде шкодити
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24.05.2025 14:42 Ответить
Чув від Швеця,що Трамп хотів запустити Північний потік і через свою фірму-прокладку продавати Європі кацапській газ,але Європа остаточно зупиняє Пів.потік - через це Трамп і вводе тарифи.
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24.05.2025 14:50 Ответить
Саме так. Це саме та "сделка", яку трамп із путєном хотіли провернути, але Мерц обламав їм усю малину.
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24.05.2025 15:24 Ответить
Печатка третього імпічменту в скорім часі, може йо....нути американського додіка, позором по іпальнику....
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24.05.2025 15:03 Ответить
Яке воно жалюгідне..
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24.05.2025 15:16 Ответить
Потрібно цьому нарцису трампу подарувати дзеркальце аби він бачив в ньому дибіла світового масштабу
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24.05.2025 15:21 Ответить
"Я більше не шукаю угоди" ні з ким, крім путіна". Трішки журналісти недочули.
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24.05.2025 15:40 Ответить
США це другорядна держава на кшталт Індіі або Бразилії.
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24.05.2025 15:56 Ответить
Я больше не ищу соглашения... Я просто дурак....
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24.05.2025 16:08 Ответить
Trump is a reminder to the world of a few simple truths. Such as: Capitalism is about money, its main value is monetary value, all other values are optional. Charity starts at home, it is normal to put one's own interests first. Expansion is natural, both in business and politics. America became what it is now through expansion - at someone else's expense. If you choose a small country mentality instead, you relegate yourself to irrelevance. If you delegate your security to someone else, be prepared to pay for it manyfold down the road. Strong governance, discipline and an ability to force people to act a certain way are essential for accomplishing missions, there should be a leader who can say: you do it because I said so.

This may sound like an apology for authoritarianism, which is considered a big no-no in this day and age - that is until you find yourself in front of a strong, determined, result-driven, expansion-focused, disciplined adversary with a high degree of control over its population and a high tolerance for pain. Then you realize that you do not really have a luxury to choose.
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24.05.2025 16:13 Ответить
Щось ніякої черги цілувати Трампу зад не спостерігається. Лише панамці щось там йому обіцяли. Трамп підняв тарифи китайцям до 500%, а зараз вони становлять 30%. Трампу б жонглером у цирку працювати
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24.05.2025 16:45 Ответить
А шо, Європа не спраможна насувати, як Китай насував?
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24.05.2025 16:59 Ответить
ДЕБІЛ, ПРОГРАЄШ!!!!
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24.05.2025 16:59 Ответить
Це може бути своєрідним тиском на ЄС, щоб той не запроваджував нові пакети санкцій проти расєї. Щось ніяк не підберу слів до цього рудого бютіфула...
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24.05.2025 17:44 Ответить
Коли вже цього ****** пристрілять по справжньому.
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24.05.2025 19:14 Ответить
 
 