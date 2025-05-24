Трамп о 50% пошлинах на товары из ЕС: "Я больше не ищу соглашения"
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что больше "не ищет торговой сделки" после того, как накануне пригрозил ввести новую 50-процентную пошлину на товары из Европейского Союза с 1 июня.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.
23 мая Трамп заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.
"Пришло время играть в эту игру так, как я умею. Я больше не ищу соглашения. Мы установили соглашение - оно на уровне 50 процентов", - подчеркнул глава Белого дома.
По словам Трампа, Белый дом также введет новые 25-процентные пошлины для производителей телефонов, чтобы наказать технологического гиганта Apple за отказ производить свои iPhone исключительно в США.
"Трамп разочарован тем, что европейцы не спешат садиться за стол переговоров. Сегодняшние действия президента имеют целью заставить их действовать", - сказал внешний экономический советник Трампа Стивен Мур.
Торговая война Трампа
Как сообщалось, 16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух-трех недель определит ставки пошлин для торговых партнеров.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.
В частности, пошлины для Китая изначально составляли 34%. В ответ Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, установив тарифы для всего американского импорта на уровне 34%. Китай был одной из немногих стран, которая немедленно зеркально отреагировала на введение пошлин от Трампа.
9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.
В мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.
23 мая президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.
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А Трумп, це публічний висловлювач і втілювач цих установок, із власними прибамбасами типу зациклення на тарифах.
Просто часи закривання всіх дирок друком долара завершились, плюс іде повна роботизація, відповідно відпадає потреба в дешевій робочій силі, в самих штатах буде її надлишок. Тому така і політика.
ПОМСТА ВЕЛИЧНОГО МАГАНАРЦИСТА за те що санкції пакет 18-й на старті?
на десятиліття вистачить вумному омериканському нАріду розгрібати "прекрасне-чудове" трумпівське лайно..
А от на їжу потихеньку росте. Це імпорт із Мексики і Канади. Основний удар буле восени,
Питання не про " загівающу", а про рівень цін на товари. Поки що ріст невеликий. Але Трумп вже атакував AMAZON і Волмарт, які у ціннику окремо виділяли суми тарифів.
Видать что моська и сильна раз лает на слона.
Після відмови Маска спонсорувати республіканців, те ж саме зробить Тим Кук а там далі буде...
Навіть виробники тракторів у росії зупиняються без інвестицій.
Ти бачив логотип Аппле? Надкушене яблочко - ЗАБОРОНЕНИЙ ПЛІД. Зрозумів?
Заборона Аппле в США лише підігріє запит американців до лакшері Айфонів - і прибутки аппле зростуть. Я це вангую.
Інвестицій (кредити) аграріям, що купують трактори, ящо ти не зрозумів... 😂
Але важливе інше - те що Айфон - це вимвол заможності. Тому, якщо навіть там буде порожній бокс - його будуть купувати.
Щось ти сьогодні не з тої ноги встав...
Слухай - так серйозний трильйонний бізнес не працює.
А хто взламає? Трамп?
Ну взламували - і ЩО? Прибутки Аппле від того впали - коли на скільки? Буде хоть якась конкретика - чи далі будеш малювати свої вологі фантазії?
Я ж тобі раджу подивись ефіри економіста Мілова - він все пояснює дотошно і з АРГУМЕНТАМИ.
але *уй їм.
А банкрутство США буде ?
This may sound like an apology for authoritarianism, which is considered a big no-no in this day and age - that is until you find yourself in front of a strong, determined, result-driven, expansion-focused, disciplined adversary with a high degree of control over its population and a high tolerance for pain. Then you realize that you do not really have a luxury to choose.