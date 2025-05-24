Трамп о 50% пошлинах на товары из ЕС: "Я больше не ищу соглашения"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что больше "не ищет торговой сделки" после того, как накануне пригрозил ввести новую 50-процентную пошлину на товары из Европейского Союза с 1 июня.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

23 мая Трамп заявил, что переговоры с ЕС "не продвигаются", поэтому предложил в ответ ввести 50-процентную пошлину на все товары из ЕС, начиная с 1 июня 2025 года.

"Пришло время играть в эту игру так, как я умею. Я больше не ищу соглашения. Мы установили соглашение - оно на уровне 50 процентов", - подчеркнул глава Белого дома.

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По словам Трампа, Белый дом также введет новые 25-процентные пошлины для производителей телефонов, чтобы наказать технологического гиганта Apple за отказ производить свои iPhone исключительно в США.

"Трамп разочарован тем, что европейцы не спешат садиться за стол переговоров. Сегодняшние действия президента имеют целью заставить их действовать", - сказал внешний экономический советник Трампа Стивен Мур.

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Торговая война Трампа

Как сообщалось, 16 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух-трех недель определит ставки пошлин для торговых партнеров.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

В частности, пошлины для Китая изначально составляли 34%. В ответ Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа, установив тарифы для всего американского импорта на уровне 34%. Китай был одной из немногих стран, которая немедленно зеркально отреагировала на введение пошлин от Трампа.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

В мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.

23 мая президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

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