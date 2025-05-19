Китайський бізнес планує розширення в Азії через мита Трампа

Щонайменше п'ять компаній із материкового Китаю або Гонконгу планують розмістити свої акції в Сінгапурі протягом наступних 12-18 місяців, оскільки китайські фірми прагнуть розширитися в Південно-Східній Азії на тлі глобальної торговельної напруженості.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Серед компаній є китайська енергетична компанія, китайська група охорони здоров'я та біотехнологічна група, що базується в Шанхаї.

Як зазначається, лістинг дасть поштовх Сінгапурській біржі SGX, яка намагається збільшити обсяги торгів. SGX провела лише чотири первинні публічні пропозиції у 2024 році.

Для порівняння, регіональна біржа Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd, що є її корнкурентом, зареєструвала 71 новий лістинг компанії.

Як заявив керівник інвестиційно-банківської групи CGS International Securities Джейсон Со, китайські компанії прагнуть скористатися послугами Сінгапурської біржі, оскільки вони прагнуть увійти або розширити бізнес там на тлі торговельної війни зі США.

За словами Со, кількість запитів щодо лістингу на SGX "злетіла до небес" після того, як Трамп посилив свої торговельні дії проти Китаю.

Деякі компанії з материкового Китаю та Гонконгу можуть залучити близько $100 млн через первинне лістингування в Сінгапурі.

SGX зазвичай не є першим вибором для китайських компаній, які прагнуть дебюту на офшорному ринку, однак, за словами консультантів із питань ринку капіталу, зусилля Китаю щодо зміцнення зв'язків з Південно-Східною Азією на тлі ескалації напруженості зі США спонукали деякі китайські компанії збільшити свою присутність у регіоні.

Плани лістингу в Сінгапурі з'явилися після того, як країна в лютому оголосила про заходи щодо зміцнення свого фондового ринку, які включали 20% податкову знижку для первинних лістингів, і пообіцяла представити наступний набір заходів у другій половині 2025 року.

Мита США для Китаю

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт становила 145%.

12 травня США та Китай домовилися призупинити дію рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.