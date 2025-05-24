Трамп сокращает штат Совета по национальной безопасности США, - Reuters

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 мая, сократил штат и сферу деятельности Совета национальной безопасности при Белом доме (NSC).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на ряд неназванных источников.

"Сотрудники, которые занимаются большинством основных геополитических вопросов, от Украины до Кашмира, были уволены в пятницу вечером", - сообщили источники.

Отмечается, что уволенные сотрудники будут переведены на другие должности в правительстве.

Собеседники Reuters ожидают, что окончательная численность Совета нацбезопасности после сокращений составит около 50 человек. До сих пор штат ведомства насчитывал примерно 150 сотрудников. А во времена президентства Джо Байдена в Совете работали более 300 сотрудников.

Сокращение, как утверждали демократы и некоторые республиканцы, будет означать, что политика Трампа будет меньше опираться на советы экспертов, отмечает Reuters.

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