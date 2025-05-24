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Новости Реформы Трампа
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Трамп сокращает штат Совета по национальной безопасности США, - Reuters

Дональд Трамп сокращает Совет нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 мая, сократил штат и сферу деятельности Совета национальной безопасности при Белом доме (NSC).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на ряд неназванных источников.

"Сотрудники, которые занимаются большинством основных геополитических вопросов, от Украины до Кашмира, были уволены в пятницу вечером", - сообщили источники.

Отмечается, что уволенные сотрудники будут переведены на другие должности в правительстве.

Собеседники Reuters ожидают, что окончательная численность Совета нацбезопасности после сокращений составит около 50 человек. До сих пор штат ведомства насчитывал примерно 150 сотрудников. А во времена президентства Джо Байдена в Совете работали более 300 сотрудников.

Сокращение, как утверждали демократы и некоторые республиканцы, будет означать, что политика Трампа будет меньше опираться на советы экспертов, отмечает Reuters.

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Автор: 

США (27055) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+11
Трампон почувається у безпеці, а на решту американців йому насрати
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24.05.2025 12:26
+9
А можна ту Раду повністю закрити, а повноваження одразу передати расєйі або Ким Чен Ину?
Економія буде зашібісь...
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24.05.2025 12:28
+8
П-здец США пришел также неожиданно, как в свое время СССР. Ахренеть!
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24.05.2025 12:45
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Трампон почувається у безпеці, а на решту американців йому насрати
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24.05.2025 12:26 Ответить
Я шота нипонял. В ПИНДОСляндии теперь как НА ПАРАШЕ??? Все решает сцарь и его приближонная свита??? А где же ихние там всякие палаты, конгрессы, сенаты и прочая хня??? Не вернулись с каникул???
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24.05.2025 12:27 Ответить
А можна ту Раду повністю закрити, а повноваження одразу передати расєйі або Ким Чен Ину?
Економія буде зашібісь...
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24.05.2025 12:28 Ответить
Ну нє, повноваження Трумп Вєлікій і Ужасний не передасть нікому і ніколи. А от ввести до американської РНБ "хароших парнєй" Ина і Владіміра, яких Дональд дуже поважає - це слушна думка...
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24.05.2025 12:34 Ответить
Пішов по шляху Боневтіка Позорного? Потрібно будувати щось "велике", замість "великого крадівництва" - "велика стіна на кордоні з Мексикою" і "велике готельобудівництсво". Але що нам сміятися з Трампа, в них немає війни, а є Сенат і Конгрес, а в нас війна і всього 6 "найдосвідченіших" менеджера.
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24.05.2025 12:39 Ответить
П-здец США пришел также неожиданно, как в свое время СССР. Ахренеть!
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24.05.2025 12:45 Ответить
кому здалась та нац безпека???
Важлива лише безпека трампона
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24.05.2025 12:52 Ответить
к нас Янукодло також перед війною оборонний сектор скорочував. Дуже схожий почерк
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24.05.2025 12:59 Ответить
Не вилизали очелло великому трампуну ?? Гоу нах. "Нам потрібні зміни" -- самі обрали.
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24.05.2025 13:10 Ответить
Ему советы не нужны )))
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24.05.2025 13:22 Ответить
При здачі національних інтересів США Рада нацбезпеки ворожий орган
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24.05.2025 13:49 Ответить
Воно дійсно хворе на голову .... ... или "Как управлять Вселенной не привлекая внимания санитаров " ..... ....
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24.05.2025 13:54 Ответить
Он хочет,чтобы х.ло его любило.
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24.05.2025 14:14 Ответить
Ну якщо в цій раді половина таких як ти то це добре, менше довбойобів трампістських ліпше для всіх!!! Ну і не забудь забити великий хєр на оборону, скоро будеш розмовляти по китайськи!!!
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24.05.2025 15:26 Ответить
,,тампону,, люди не нужны , оно надеется на Золотой Купол
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24.05.2025 18:50 Ответить
 
 