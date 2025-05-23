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Новости Заявления Трампа
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Трамп объявил о военном параде в Вашингтоне в свой день рождения

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 14 июня, в его день рождения, состоится военный парад в Вашингтоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"С гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов. Он состоится в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. В течение двух с половиной веков наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и отдавали жизни за нашу свободу. Теперь мы почтим их замечательным парадом - достойным их службы и жертвы", - говорится в сообщении Трампа в Truth Social...

Ранее агентство Associated Press писало, что в параде Трампа примут участие более 6600 военных. Предполагается также привлечь не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, девять оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских.

Также читайте: Трамп стремится сделать войну проблемой Европы, однако эта война будет его преследовать, - Bloomberg

Автор: 

парад (653) США (27055) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+58
Довбо@б
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23.05.2025 23:38
+49
Ну нарешті!!! Є СВІЙ хйло у американців!!!
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23.05.2025 23:57
+40
Боже, яке кончене... (c)
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23.05.2025 23:39
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Страница 2 из 2
Треба ще Мавзолей побудувати!!
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24.05.2025 09:24 Ответить
Парад буде проходити на полі для гольфу,де Трумп поховав свою першу дружину.ЇЇ могила поки що замінить Мавзолей,та й Маланка заодно подивиться як вшановують перших леді.
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24.05.2025 09:45 Ответить
Прямо там Маланка - баба Милашка, та й годi.
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24.05.2025 10:15 Ответить
Ооо, хвороба помітно прогресує...
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24.05.2025 09:53 Ответить
На чолі парадної колони буде їхати рижий мудак на гольфкарі і розмахуватиме клюшкою а позаду будуть їхати поливальні машини і змиватимуть той словесний понос який буде литися із його рота.
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24.05.2025 09:56 Ответить
Цікаво, а пуйла, таваріщєй сі та кімченина запросить?
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24.05.2025 09:56 Ответить
стопудово
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24.05.2025 10:17 Ответить
За гроші платників податків???
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24.05.2025 09:58 Ответить
"Довбо@б" - шо да, то да. Ни убавить, ни прибавить... нацисты-рашисты, а теперь и СэШэисты будут браво марширен, заведи тока патефон, мол, "дойче золдатен унд дойче официре..."
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24.05.2025 10:03 Ответить
И так, США медленно, но превращается ... в хунвейбинских чучхе.
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24.05.2025 10:10 Ответить
Трамп любитель русской рулетки, как Кеннеди, ездить в кабриолете?
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24.05.2025 10:20 Ответить
куда смотрит американский народ? они не видять что рыжий совсем с катушек съехал. по нему дурка плачет
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24.05.2025 10:23 Ответить
перший явний дзвіночок що трамп спробує через 4 роки узурпувати владу і не віддавати посаду президента.
бо очевидно ж що це більше схоже на авторитаризм аніж на демократію.
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24.05.2025 11:18 Ответить
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