Трамп объявил о военном параде в Вашингтоне в свой день рождения

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 14 июня, в его день рождения, состоится военный парад в Вашингтоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"С гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов. Он состоится в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. В течение двух с половиной веков наши храбрые солдаты сражались, проливали кровь и отдавали жизни за нашу свободу. Теперь мы почтим их замечательным парадом - достойным их службы и жертвы", - говорится в сообщении Трампа в Truth Social...

Ранее агентство Associated Press писало, что в параде Трампа примут участие более 6600 военных. Предполагается также привлечь не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, девять оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских.

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