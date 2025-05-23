Трамп оголосив про військовий парад у Вашингтоні на свій день народження

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться військовий парад у Вашингтоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"З гордістю оголошую, що ми проведемо грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів. Він відбудеться в суботу, 14 червня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви", – йдеться у повідомленні Трампа у Truth Social..

Раніше агенція Associated Press писала, що у параді Трампа візьмуть участь понад 6600 військових. Передбачається також залучити щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, дев'ять оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних.

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