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Трамп оголосив про військовий парад у Вашингтоні на свій день народження

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться військовий парад у Вашингтоні. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"З гордістю оголошую, що ми проведемо грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів. Він відбудеться в суботу, 14 червня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви", – йдеться у повідомленні Трампа у Truth Social..

Раніше агенція Associated Press писала, що у параді Трампа візьмуть участь понад 6600 військових. Передбачається також залучити щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, дев'ять оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних.

Також читайте: Трамп прагне зробити війну проблемою Європи, проте ця війна буде його переслідувати, - Bloomberg

Автор: 

парад (396) США (23303) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+58
Довбо@б
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23.05.2025 23:38
+49
Ну нарешті!!! Є СВІЙ хйло у американців!!!
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23.05.2025 23:57
+40
Боже, яке кончене... (c)
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23.05.2025 23:39
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Треба ще Мавзолей побудувати!!
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24.05.2025 09:24 Відповісти
Парад буде проходити на полі для гольфу,де Трумп поховав свою першу дружину.ЇЇ могила поки що замінить Мавзолей,та й Маланка заодно подивиться як вшановують перших леді.
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24.05.2025 09:45 Відповісти
Прямо там Маланка - баба Милашка, та й годi.
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24.05.2025 10:15 Відповісти
Ооо, хвороба помітно прогресує...
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24.05.2025 09:53 Відповісти
На чолі парадної колони буде їхати рижий мудак на гольфкарі і розмахуватиме клюшкою а позаду будуть їхати поливальні машини і змиватимуть той словесний понос який буде литися із його рота.
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24.05.2025 09:56 Відповісти
Цікаво, а пуйла, таваріщєй сі та кімченина запросить?
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24.05.2025 09:56 Відповісти
стопудово
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24.05.2025 10:17 Відповісти
За гроші платників податків???
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24.05.2025 09:58 Відповісти
"Довбо@б" - шо да, то да. Ни убавить, ни прибавить... нацисты-рашисты, а теперь и СэШэисты будут браво марширен, заведи тока патефон, мол, "дойче золдатен унд дойче официре..."
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24.05.2025 10:03 Відповісти
И так, США медленно, но превращается ... в хунвейбинских чучхе.
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24.05.2025 10:10 Відповісти
Трамп любитель русской рулетки, как Кеннеди, ездить в кабриолете?
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24.05.2025 10:20 Відповісти
куда смотрит американский народ? они не видять что рыжий совсем с катушек съехал. по нему дурка плачет
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24.05.2025 10:23 Відповісти
перший явний дзвіночок що трамп спробує через 4 роки узурпувати владу і не віддавати посаду президента.
бо очевидно ж що це більше схоже на авторитаризм аніж на демократію.
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24.05.2025 11:18 Відповісти
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