Трамп оголосив про військовий парад у Вашингтоні на свій день народження
Президент США Дональд Трамп повідомив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться військовий парад у Вашингтоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"З гордістю оголошую, що ми проведемо грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів. Він відбудеться в суботу, 14 червня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви", – йдеться у повідомленні Трампа у Truth Social..
Раніше агенція Associated Press писала, що у параді Трампа візьмуть участь понад 6600 військових. Передбачається також залучити щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, дев'ять оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних.
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бо очевидно ж що це більше схоже на авторитаризм аніж на демократію.