Трамп скорочує штат Ради з нацбезпеки США, - Reuters

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 травня, скоротив штат і сферу діяльності Ради національної безпеки при Білому домі (NSC)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на низку неназваних джерел.

"Співробітники, які займаються більшістю основних геополітичних питань, від України до Кашміру, були звільнені в п'ятницю ввечері", - повідомили джерела.

Зазначається, що звільнені співробітники будуть переведені на інші посади в уряді.

Співрозмовники Reuters очікують, що остаточна чисельність Ради нацбезпеки після скорочень становитиме близько 50 осіб. Досі штат відомства налічував приблизно 150 співробітників. А за часів президентства Джо Байдена у Раді працювали понад 300 співробітників.

Скорочення, як стверджували демократи та деякі республіканці, означатиме, що політика Трампа буде менше спиратися на поради експертів, зауважує Reuters.

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