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Новини Реформи Трампа
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Трамп скорочує штат Ради з нацбезпеки США, - Reuters

Дональд Трамп скорочує Раду нацбезпеки США

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 23 травня, скоротив штат і сферу діяльності Ради національної безпеки при Білому домі (NSC)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Reuters із посиланням на низку неназваних джерел.

"Співробітники, які займаються більшістю основних геополітичних питань, від України до Кашміру, були звільнені в п'ятницю ввечері", - повідомили джерела.

Зазначається, що звільнені співробітники будуть переведені на інші посади в уряді.

Співрозмовники Reuters очікують, що остаточна чисельність Ради нацбезпеки після скорочень становитиме близько 50 осіб. Досі штат відомства налічував приблизно 150 співробітників. А за часів президентства Джо Байдена у Раді працювали понад 300 співробітників.

Скорочення, як стверджували демократи та деякі республіканці, означатиме, що політика Трампа буде менше спиратися на поради експертів, зауважує Reuters.

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Автор: 

США (23303) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+11
Трампон почувається у безпеці, а на решту американців йому насрати
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24.05.2025 12:26
+9
А можна ту Раду повністю закрити, а повноваження одразу передати расєйі або Ким Чен Ину?
Економія буде зашібісь...
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24.05.2025 12:28
+8
П-здец США пришел также неожиданно, как в свое время СССР. Ахренеть!
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24.05.2025 12:45
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Трампон почувається у безпеці, а на решту американців йому насрати
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24.05.2025 12:26 Відповісти
Я шота нипонял. В ПИНДОСляндии теперь как НА ПАРАШЕ??? Все решает сцарь и его приближонная свита??? А где же ихние там всякие палаты, конгрессы, сенаты и прочая хня??? Не вернулись с каникул???
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24.05.2025 12:27 Відповісти
А можна ту Раду повністю закрити, а повноваження одразу передати расєйі або Ким Чен Ину?
Економія буде зашібісь...
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24.05.2025 12:28 Відповісти
Ну нє, повноваження Трумп Вєлікій і Ужасний не передасть нікому і ніколи. А от ввести до американської РНБ "хароших парнєй" Ина і Владіміра, яких Дональд дуже поважає - це слушна думка...
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24.05.2025 12:34 Відповісти
Пішов по шляху Боневтіка Позорного? Потрібно будувати щось "велике", замість "великого крадівництва" - "велика стіна на кордоні з Мексикою" і "велике готельобудівництсво". Але що нам сміятися з Трампа, в них немає війни, а є Сенат і Конгрес, а в нас війна і всього 6 "найдосвідченіших" менеджера.
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24.05.2025 12:39 Відповісти
П-здец США пришел также неожиданно, как в свое время СССР. Ахренеть!
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24.05.2025 12:45 Відповісти
кому здалась та нац безпека???
Важлива лише безпека трампона
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24.05.2025 12:52 Відповісти
к нас Янукодло також перед війною оборонний сектор скорочував. Дуже схожий почерк
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24.05.2025 12:59 Відповісти
Не вилизали очелло великому трампуну ?? Гоу нах. "Нам потрібні зміни" -- самі обрали.
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24.05.2025 13:10 Відповісти
Ему советы не нужны )))
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24.05.2025 13:22 Відповісти
При здачі національних інтересів США Рада нацбезпеки ворожий орган
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24.05.2025 13:49 Відповісти
Воно дійсно хворе на голову .... ... или "Как управлять Вселенной не привлекая внимания санитаров " ..... ....
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24.05.2025 13:54 Відповісти
Он хочет,чтобы х.ло его любило.
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24.05.2025 14:14 Відповісти
Ну якщо в цій раді половина таких як ти то це добре, менше довбойобів трампістських ліпше для всіх!!! Ну і не забудь забити великий хєр на оборону, скоро будеш розмовляти по китайськи!!!
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24.05.2025 15:26 Відповісти
,,тампону,, люди не нужны , оно надеется на Золотой Купол
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24.05.2025 18:50 Відповісти
 
 