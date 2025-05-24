Трамп про 50% мита на товари з ЄС: "Я більше не шукаю угоди"

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що більше "не шукає торговельної угоди" після того, як напередодні пригрозив ввести нове 50-відсоткове мито на товари з Європейського Союзу з 1 червня.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

"Настав час грати в цю гру так, як я вмію". Я більше не шукаю угоди. Ми встановили угоду – вона на рівні 50 відсотків", - наголосив очільник Білого дому.

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За словами Трампа, Білий дім також запровадить нові 25-відсоткові мита для виробників телефонів, щоб покарати технологічного гіганта Apple за відмову виробляти свої iPhone виключно в США.

"Трамп розчарований тим, що європейці не поспішають сідати за стіл переговорів. Сьогоднішні дії президента мають на меті змусити їх діяти", - сказав ", - сказав зовнішній економічний радник Трампа Стівен Мур.

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Торговельна війна Трампа

Як повідомлялося, 16 травня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

У травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

23 травня президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

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