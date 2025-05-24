Трамп про 50% мита на товари з ЄС: "Я більше не шукаю угоди"
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що більше "не шукає торговельної угоди" після того, як напередодні пригрозив ввести нове 50-відсоткове мито на товари з Європейського Союзу з 1 червня.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.
23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.
"Настав час грати в цю гру так, як я вмію". Я більше не шукаю угоди. Ми встановили угоду – вона на рівні 50 відсотків", - наголосив очільник Білого дому.
За словами Трампа, Білий дім також запровадить нові 25-відсоткові мита для виробників телефонів, щоб покарати технологічного гіганта Apple за відмову виробляти свої iPhone виключно в США.
"Трамп розчарований тим, що європейці не поспішають сідати за стіл переговорів. Сьогоднішні дії президента мають на меті змусити їх діяти", - сказав ", - сказав зовнішній економічний радник Трампа Стівен Мур.
Торговельна війна Трампа
Як повідомлялося, 16 травня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.
2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу.
Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.
9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.
У травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.
23 травня президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.
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А Трумп, це публічний висловлювач і втілювач цих установок, із власними прибамбасами типу зациклення на тарифах.
Просто часи закривання всіх дирок друком долара завершились, плюс іде повна роботизація, відповідно відпадає потреба в дешевій робочій силі, в самих штатах буде її надлишок. Тому така і політика.
ПОМСТА ВЕЛИЧНОГО МАГАНАРЦИСТА за те що санкції пакет 18-й на старті?
на десятиліття вистачить вумному омериканському нАріду розгрібати "прекрасне-чудове" трумпівське лайно..
А от на їжу потихеньку росте. Це імпорт із Мексики і Канади. Основний удар буле восени,
Питання не про " загівающу", а про рівень цін на товари. Поки що ріст невеликий. Але Трумп вже атакував AMAZON і Волмарт, які у ціннику окремо виділяли суми тарифів.
Видать что моська и сильна раз лает на слона.
Після відмови Маска спонсорувати республіканців, те ж саме зробить Тим Кук а там далі буде...
Навіть виробники тракторів у росії зупиняються без інвестицій.
Ти бачив логотип Аппле? Надкушене яблочко - ЗАБОРОНЕНИЙ ПЛІД. Зрозумів?
Заборона Аппле в США лише підігріє запит американців до лакшері Айфонів - і прибутки аппле зростуть. Я це вангую.
Інвестицій (кредити) аграріям, що купують трактори, ящо ти не зрозумів... 😂
Але важливе інше - те що Айфон - це вимвол заможності. Тому, якщо навіть там буде порожній бокс - його будуть купувати.
Щось ти сьогодні не з тої ноги встав...
Слухай - так серйозний трильйонний бізнес не працює.
А хто взламає? Трамп?
Ну взламували - і ЩО? Прибутки Аппле від того впали - коли на скільки? Буде хоть якась конкретика - чи далі будеш малювати свої вологі фантазії?
Я ж тобі раджу подивись ефіри економіста Мілова - він все пояснює дотошно і з АРГУМЕНТАМИ.
але *уй їм.
А банкрутство США буде ?
This may sound like an apology for authoritarianism, which is considered a big no-no in this day and age - that is until you find yourself in front of a strong, determined, result-driven, expansion-focused, disciplined adversary with a high degree of control over its population and a high tolerance for pain. Then you realize that you do not really have a luxury to choose.