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Новини Мита США на товари із ЄС Вплив мит Трампа на світову торгівлю
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Трамп про 50% мита на товари з ЄС: "Я більше не шукаю угоди"

Трамп пояснив заяву щодо 50% мит для Євросоюзу

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що більше "не шукає торговельної угоди" після того, як напередодні пригрозив ввести нове 50-відсоткове мито на товари з Європейського Союзу з 1 червня.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

23 травня Трамп заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

"Настав час грати в цю гру так, як я вмію". Я більше не шукаю угоди. Ми встановили угоду – вона на рівні 50 відсотків", - наголосив очільник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп скорочує штат Ради з нацбезпеки США, - Reuters

За словами Трампа, Білий дім також запровадить нові 25-відсоткові мита для виробників телефонів, щоб покарати технологічного гіганта Apple за відмову виробляти свої iPhone виключно в США.

"Трамп розчарований тим, що європейці не поспішають сідати за стіл переговорів. Сьогоднішні дії президента мають на меті змусити їх діяти", - сказав ", - сказав зовнішній економічний радник Трампа Стівен Мур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайський бізнес планує розширення в Азії через мита Трампа

Торговельна війна Трампа

Як повідомлялося, 16 травня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

У травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

23 травня президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита на імпорт товарів з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року.

Також читайте: Єврокомісар Шефчович про наміри Трампа запровадити 50% мита для ЄС: Торгівля має базуватися на повазі, а не погрозах

Автор: 

мито (1100) Євросоюз (13625) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+41
Зате кацапи-друзі. Чокнутий ідіот.
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24.05.2025 13:17
+29
цікаво хтось міг уявити подібне ще рік тому? агент Краснов діе по плану
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24.05.2025 13:14
+22
Трамп хотів ввійти в історію як визначний Президент але запам'ятається тільки як підтирка зада путіна .
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24.05.2025 13:18
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цікаво хтось міг уявити подібне ще рік тому? агент Краснов діе по плану
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24.05.2025 13:14 Відповісти
Це не має вже значення, чи агєнт, чи не агєнт. Краснов, чи На Уя Та Хата. Значення має то, що значна частина істеблішменту США бажає, щоб США перестали бути глобальною силою. Про що відкрито заявив Венс.
А Трумп, це публічний висловлювач і втілювач цих установок, із власними прибамбасами типу зациклення на тарифах.
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24.05.2025 13:20 Відповісти
Не зовсім так. Назвати мага-чортів естаблішментом. Це як ладу назвати автікою.
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24.05.2025 14:32 Відповісти
В Штатах президент це такий собі рупор політичної сили яка при владі, чи ви вважаєте що в республіканській партії що ініціювала лендліз, всі агенти кремля. А часто там більшість рішень прийняті давно обидвома партія, а для виду роблять шоу що типу щось дискотують.

Просто часи закривання всіх дирок друком долара завершились, плюс іде повна роботизація, відповідно відпадає потреба в дешевій робочій силі, в самих штатах буде її надлишок. Тому така і політика.
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24.05.2025 13:31 Відповісти
Це було до того , як трамп перетворив респ.партію у культ особистості
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24.05.2025 14:33 Відповісти
Не тільки уявляли, а прямо так і казали, що ***** його матиме по повній...
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24.05.2025 16:23 Відповісти
Я! Я! Я!.. Пустили шизоїдного козла в город. Тікай, хто може! ))) Наїсться гівна, сам всіх гівном обдристає... Потім санітари будуть його з Орального кабінету витягувати у мішку.
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24.05.2025 13:16 Відповісти
...онального кабінету...
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24.05.2025 13:42 Відповісти
Зате кацапи-друзі. Чокнутий ідіот.
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24.05.2025 13:17 Відповісти
в засос
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24.05.2025 13:52 Відповісти
Президент США на своїй сторінці у соцмережі Truth розмістив заяву російського правителя Володимира Путіна про те, як американський глава наведе лад у Європі. Мовляв, Трамп прийде - і країни Європи "стануть біля ніг господаря й ніжно помахуватимуть хвостиком".

ПОМСТА ВЕЛИЧНОГО МАГАНАРЦИСТА за те що санкції пакет 18-й на старті?
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24.05.2025 14:22 Відповісти
...пздць АмєрікЄ..
на десятиліття вистачить вумному омериканському нАріду розгрібати "прекрасне-чудове" трумпівське лайно..
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24.05.2025 13:18 Відповісти
Якщо Байден "полоумний", то Трамп цілковито "безумний...
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24.05.2025 13:42 Відповісти
Обоє - рябоє ... наявність Трампа це не причина , а наслідок
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24.05.2025 15:32 Відповісти
Україні своє зелайно розгрісти теж незавадило би.
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24.05.2025 13:40 Відповісти
Трамп хотів ввійти в історію як визначний Президент але запам'ятається тільки як підтирка зада путіна .
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24.05.2025 13:18 Відповісти
Як там, в пересічного американця холодильник на надутих кульках ще не здіймається?
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24.05.2025 13:18 Відповісти
Поки не дуже. 90 днів зупинки війни із Китаєм, далі буде видно.
А от на їжу потихеньку росте. Це імпорт із Мексики і Канади. Основний удар буле восени,
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24.05.2025 13:22 Відповісти
Загнивающая Америка?
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24.05.2025 13:29 Відповісти
Ні. Це радяньський штамп.
Питання не про " загівающу", а про рівень цін на товари. Поки що ріст невеликий. Але Трумп вже атакував AMAZON і Волмарт, які у ціннику окремо виділяли суми тарифів.
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24.05.2025 13:40 Відповісти
Так як я вмію, каже Трамп. Він при будівництві одного з вже зруйнованого будинку-казино не зміг викупити маленький приватний будиночок у старої леді. Трамповської будівлі вже немає, а той будиночок так і стоіть.
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24.05.2025 13:21 Відповісти
Мудило іржаве
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24.05.2025 13:23 Відповісти
Затіяв війну проти техно-гіганта Аппле з півтрильйонною капіталізацією...
Видать что моська и сильна раз лает на слона.
Після відмови Маска спонсорувати республіканців, те ж саме зробить Тим Кук а там далі буде...
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24.05.2025 13:26 Відповісти
Прикольно пишеш. Капіталізація це ВСЕ - це інвестиції. Без інвестицій НІЯКЕ виробництво не працює.
Навіть виробники тракторів у росії зупиняються без інвестицій.
Ти бачив логотип Аппле? Надкушене яблочко - ЗАБОРОНЕНИЙ ПЛІД. Зрозумів?
Заборона Аппле в США лише підігріє запит американців до лакшері Айфонів - і прибутки аппле зростуть. Я це вангую.
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24.05.2025 13:51 Відповісти
*******, на ********** нема грошей щоб купувати трактори, трактори стоять зроблені, як і машини!!!😆😅😅🤪🤡
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24.05.2025 13:55 Відповісти
Ну я так і пишу - нема інвестицій - нема нового виробництва.
Інвестицій (кредити) аграріям, що купують трактори, ящо ти не зрозумів... 😂
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24.05.2025 13:57 Відповісти
Ну і? ВСЯ продукція НАРАЗІ - це продукт Маркетингу... Друже, ти того - не пиши дурню.
Але важливе інше - те що Айфон - це вимвол заможності. Тому, якщо навіть там буде порожній бокс - його будуть купувати.
Щось ти сьогодні не з тої ноги встав...
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24.05.2025 13:59 Відповісти
Да каби да якщо, будемо бачити...
Слухай - так серйозний трильйонний бізнес не працює.
А хто взламає? Трамп?
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24.05.2025 14:11 Відповісти
То і що? Що ти намагаєшся довести? Ти Баба Ванга - бачиш майбутнє, що в 2026 році хтось взламає ІОС і Аппле стане банкротом?
Ну взламували - і ЩО? Прибутки Аппле від того впали - коли на скільки? Буде хоть якась конкретика - чи далі будеш малювати свої вологі фантазії?
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24.05.2025 14:17 Відповісти
Добре - скинь мені посилання на цю інформацію. Якщо не скинеш - то це твоя видумка.
Я ж тобі раджу подивись ефіри економіста Мілова - він все пояснює дотошно і з АРГУМЕНТАМИ.
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24.05.2025 14:08 Відповісти
Все шо є гарного у тампона то це Меланія
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24.05.2025 13:30 Відповісти
і та не першої свіжості
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24.05.2025 13:57 Відповісти
Враховуючи її вік то ще Агонь
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24.05.2025 14:10 Відповісти
Пальцем у скроні ше не крутить?
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24.05.2025 13:30 Відповісти
після трампа америка ще довго проситиме про довіру до слів американського президента.
але *уй їм.
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24.05.2025 13:39 Відповісти
**********! 😊 😅 🤡 🥳 Трампон Трампакс экономический импотент!!!🤡🥳😆😅🤣🤪
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24.05.2025 13:53 Відповісти
Виродок рижий. Зате з китайцями і рашистами воно угоду шукає і вилизує їм сраки. Воно думає що авторитет заробить якщо понапідписує з ними угод. Але Тампаксу видно не показують як рашисти і китайці з цього недоумка ржуть як з останнього дебіла і рано чи пізно витруть ним пол в туалеті після того як повністю використають в своїх цілях
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24.05.2025 13:55 Відповісти
Трампу байдуже на українців, бо у 2019 українці самі одягнули собі зашморг щоб повіситись і до цього часу дотримуються цього суїцидного сценарію - із Зеленським і Ко Україні ж нічого доброго не світить.. тому хто такий Трамп, щоб заважати українцям втілювати суїцидний сценарій??
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24.05.2025 13:57 Відповісти
до чого тут українці?
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24.05.2025 14:18 Відповісти
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24.05.2025 14:01 Відповісти
Ох і дебіл. ЄС введе зеркальні тарифи, доходи (а разом з ними і акції) всяких гуглов обваляться. Буде потім вихляти обосраною сракою, розказуючи як він всіх переграв.
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24.05.2025 14:08 Відповісти
Этот 🐓 уничтожает Европу,как может в сговоре с гандоном путиным.
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24.05.2025 14:11 Відповісти
Трампізм це - ідіотизм, дибілізм, маразматизм. А якщо коротко то тРАМП ідіот і банкрот
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24.05.2025 14:13 Відповісти
Деменція прогресує...
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24.05.2025 14:15 Відповісти
Мене японці здивували. Все ж таки башковиті чуваки. Прорахували Трампа на п'ять кроків вперед. Як тільки він почав всю цю срань, вони миттєво злили боргові облігації США. Ще пару місяців такої бовтанки і якшо цей дебіл реально введе всі ті мита, шо відтермінував, то боргові облігації США будуть використовувати як колись використовували купони - будуть обклеювати ними сільські туалети замість обоїв.
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24.05.2025 14:17 Відповісти
>>Так як я вмію (с)

А банкрутство США буде ?
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24.05.2025 14:28 Відповісти
Мені одному здається, що з такими зайобами трампон свою другу каденцію не досидить? Привіт йому від Кеннеді...
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24.05.2025 14:34 Відповісти
цікаво а чим відповість ЕС ? і нам це дуже буде шкодити
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24.05.2025 14:42 Відповісти
Чув від Швеця,що Трамп хотів запустити Північний потік і через свою фірму-прокладку продавати Європі кацапській газ,але Європа остаточно зупиняє Пів.потік - через це Трамп і вводе тарифи.
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24.05.2025 14:50 Відповісти
Саме так. Це саме та "сделка", яку трамп із путєном хотіли провернути, але Мерц обламав їм усю малину.
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24.05.2025 15:24 Відповісти
Печатка третього імпічменту в скорім часі, може йо....нути американського додіка, позором по іпальнику....
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24.05.2025 15:03 Відповісти
Яке воно жалюгідне..
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24.05.2025 15:16 Відповісти
Потрібно цьому нарцису трампу подарувати дзеркальце аби він бачив в ньому дибіла світового масштабу
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24.05.2025 15:21 Відповісти
"Я більше не шукаю угоди" ні з ким, крім путіна". Трішки журналісти недочули.
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24.05.2025 15:40 Відповісти
США це другорядна держава на кшталт Індіі або Бразилії.
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24.05.2025 15:56 Відповісти
Я больше не ищу соглашения... Я просто дурак....
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24.05.2025 16:08 Відповісти
Trump is a reminder to the world of a few simple truths. Such as: Capitalism is about money, its main value is monetary value, all other values are optional. Charity starts at home, it is normal to put one's own interests first. Expansion is natural, both in business and politics. America became what it is now through expansion - at someone else's expense. If you choose a small country mentality instead, you relegate yourself to irrelevance. If you delegate your security to someone else, be prepared to pay for it manyfold down the road. Strong governance, discipline and an ability to force people to act a certain way are essential for accomplishing missions, there should be a leader who can say: you do it because I said so.

This may sound like an apology for authoritarianism, which is considered a big no-no in this day and age - that is until you find yourself in front of a strong, determined, result-driven, expansion-focused, disciplined adversary with a high degree of control over its population and a high tolerance for pain. Then you realize that you do not really have a luxury to choose.
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24.05.2025 16:13 Відповісти
Щось ніякої черги цілувати Трампу зад не спостерігається. Лише панамці щось там йому обіцяли. Трамп підняв тарифи китайцям до 500%, а зараз вони становлять 30%. Трампу б жонглером у цирку працювати
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24.05.2025 16:45 Відповісти
А шо, Європа не спраможна насувати, як Китай насував?
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24.05.2025 16:59 Відповісти
ДЕБІЛ, ПРОГРАЄШ!!!!
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24.05.2025 16:59 Відповісти
Це може бути своєрідним тиском на ЄС, щоб той не запроваджував нові пакети санкцій проти расєї. Щось ніяк не підберу слів до цього рудого бютіфула...
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24.05.2025 17:44 Відповісти
Коли вже цього ****** пристрілять по справжньому.
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24.05.2025 19:14 Відповісти
 
 