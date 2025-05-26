Фон дер Ляйен после разговора с Трампом: ЕС готов начать торговые переговоры с США с 9 июля

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об итогах разговора она рассказала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Разговор с главой США глава ЕК назвала "хорошим".

"ЕС и США имеют наиболее значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры. Чтобы достичь хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля", - заявила она.

Напомним, что в начале апреля президент США Дональд Трамп временно остановил - на 90 дней - реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более чем 75 стран, в том числе членов ЕС. В свою очередь Евросоюз приостановил на такой же срок применение контрмер, одновременно заявив, что "если переговоры не будут удовлетворительными, вступят в силу наши контрмеры".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года.

В ответ еврокомиссар Шефчович заявил, что торговля должна базироваться на уважении, а не угрозах.

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