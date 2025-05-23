Трамп погрожує ввести 50% мита на товари з Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 50% мита на товари з Європейського Союзу з 1 червня, заявивши, що "наші переговори з ними ні до чого не призводять".

Про це пише Bloomberg.

"Із Європейським Союзом, який був створений з основною метою скористатися перевагами США в торгівлі, було дуже важко мати справу", – написав Трам у своїй соцмережі Truth Social, критикуючи те, що він назвав "потужними торговельними бар'єрами, податками, абсурдними корпоративними штрафами, немонетарними торговельними бар'єрами, монетарними маніпуляціями, несправедливими та необґрунтованими позовами проти американських компаній" торговельного блоку.

Трамп наголосив, що США запровадять 50% мита на товари з ЄС, якщо переговори не дадуть результатів.

Його заява спричинила негайну реакцію на фінансових ринках: ф'ючерси на Dow Jones впали на 1,3%, Nasdaq 100 – на 1,9%, S&P 500 – на 1,5%. Індекс Stoxx Europe 600 втратив 1,7%.

Раніше цього тижня Євросоюз запропонував нову торговельну угоду, яка мала пожвавити переговори. Пропозиція включала поступове зниження мит до нуля на несільськогосподарські товари та промислову продукцію, а також співпрацю у сферах енергетики, штучного інтелекту та цифрової інфраструктури. Угода враховувала інтереси США, зокрема щодо трудових прав і екологічних стандартів.

Проте міністр торгівлі США Говард Латнік висловив невдоволення пропозицією, назвавши переговори з ЄС "практично неможливими". За його словами, Німеччина готова до угоди, але її обмежують правила Євросоюзу.

ЄС, зі свого боку, готується до ескалації. Блок розробив план запровадження додаткових мит на американський експорт вартістю 95 млрд євро у відповідь на можливі "дзеркальні" мита Трампа та 25% мита на автомобілі та окремі запчастини.

Раніше в травні Євросоюз погодився відкласти на 90 днів запровадження власних контрмит на американські товари у відповідь на 25% мита США на сталь і алюміній. Натомість Трамп знизив "дзеркальні" мита на більшість товарів ЄС з 20% до 10% на той самий період.

Країни та торговельні блоки поспішають укласти угоди з Трампом, щоб уникнути вищих мит. Проте його агресивна риторика та політика "Америка перш за все" ускладнюють діалог, підвищуючи ризик глобальної торговельної кризи.

Торговельна війна Трампа

Як повідомлялося, 16 травня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

У травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.