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Тиск на Трампа через санкції проти РФ зростає, - Reuters

Санкції проти РФ. Тиск на Трампа у США посилюється

Деякі республіканці в Конгресі та радники Білого дому закликають Дональда Трампа нарешті запровадити санкції проти Росії, чому сприяє "зростаюче розчарування" вторгненням РФ до України.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Представники Білого дому кажуть, що Трамп все ще сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією. Він розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою, яка може зірвати надії на припинення вогню, йдеться в матеріалі.

Проте, як кажуть помічники Трампа, його розчарування Путіним дедалі сильніше. Він серйозно розглядає можливість санкцій після того, як Росія посилила свої атаки протягом останніх днів.

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"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує всі варіанти", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Чиновники США підготували нові санкції проти Росії, які торкнуться банківського та енергетичного секторів. Вони кажуть, що пакет санкцій готовий до реалізації на основі указу Трампа.

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Якими можуть бути санкції

Один із варантів, який підтримують радники Трампа, є ухвалення президентом або, принаймні, неперешкоджання законопроєкту, внесеному сенаторомами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, який встановив би 500% тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

"Деякі радники вважають, що законопроєкт може бути корисним, оскільки він дасть змогу ввести в дію непрямі санкції, тоді як Трамп, по суті, може сказати Путіну, що рішення про санкції перебуває поза його контролем. Це, зі свого боку, може допомогти Трампу підтримувати життєздатну лінію зв'язку з Путіним", - заявив один із чиновників США.

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Цей американський чиновник та ще одна людина, знайома з внутрішніми обговореннями, заявили, що Білий дім Трампа вважає, що вторинні санкції, тобто санкції проти країн, які ведуть бізнес з Росією, а не лише проти самої Росії, необхідні для їхньої ефективності.

Грем та його колега-сенатор-республіканець Чак Грасслі, обидва близькі союзники Трампа, заявили цього тижня, що зараз саме час посилити тиск на Путіна.

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Автор: 

росія (65883) санкції (12058) США (23310) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+1
Трамп уже два місяці обіцяє, що дає путіну «два тижні» на завершення війни, - CNN
27 квітня: «Два тижні»;
19 травня: «Два тижні»;
Учора: знову «два тижні».
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29.05.2025 15:30
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А що буде якщо тиснути на гівно?
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29.05.2025 15:25 Відповісти
БУДЕ СТРАШНИЙ СМОРІД І ВІД ТОГО ХТО ТИСНЕ І ВІД ЛАЙНА.ЯКЕ ВІН ТИСНЕ(ЦЕ ЇХ І ВИДАЄ)
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29.05.2025 15:29 Відповісти
Згідно законів фізики - якщо тиснути достатньо сильно - будь що перетворюється на діамант !
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29.05.2025 15:30 Відповісти
На Трампа закони фізики вряд чи подіють...
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29.05.2025 15:34 Відповісти
Б*яааа! Ну на*уй! 😲😲😲😲😲
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29.05.2025 15:38 Відповісти
Ну понятное дело, в таком возрасте повышенное давление это обычное дело глядишь, БАБАХ и инсульт.
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29.05.2025 15:26 Відповісти
Тільки учора Трамп вказав Ху ще на два тижні терміну до дедлайну для вступної дати обіцянок для свободи бомбардувань рашки.
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29.05.2025 15:30 Відповісти
Трамп уже два місяці обіцяє, що дає путіну «два тижні» на завершення війни, - CNN
27 квітня: «Два тижні»;
19 травня: «Два тижні»;
Учора: знову «два тижні».
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29.05.2025 15:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mzUP4xQvGfY

так саме про трампівські два тижні від Портнікова
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29.05.2025 15:32 Відповісти
Колись ржали з "останнього китайського попередження". І от, нові клоуни...
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29.05.2025 15:33 Відповісти
Але ж!!! Є й добрі новини ...Довиіоообувався нарцис з грою в харошава парня Ху й надавання йому часу для наступних хижацьких дій ... Довга судова система США дуже швидко народила вирок - Трамп порушував конституцію запроваджуючи санкції, котрі МАЄ ПРАВО ВВОДИТИ лиш його ж ПАЛАТА НА СЬОГОДНІ ...
А от тепер чи будуть у нього голоси респів тепер у тій палаті ? Чи сам не в медичній палаті він почує собі вирок від однопартійців? Бо як каже Портніков старечі мізки не можуть стільки стресувати без наслідків для психічного стану а КОЛИ ЦЕ ЩЕ Й НАРЦИС...
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29.05.2025 15:53 Відповісти
>>> "Він [трамп] завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує всі варіанти", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Як же це ржачно) Та чого соромитись, кажіть прямо: "дуже мудрий", "він геній", "тільки він знає як вірно", "трамп - намісник Бога на Землі"
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29.05.2025 15:31 Відповісти
Вони вже і самі не знають, як прикрасити звичайного імбецила.
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29.05.2025 15:33 Відповісти
З гівна не зробити варення. З Трампа не зробити притомну людину.
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29.05.2025 15:32 Відповісти
Тропинка продолжает сужаться..
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29.05.2025 15:32 Відповісти
 
 