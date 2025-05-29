Тиск на Трампа через санкції проти РФ зростає, - Reuters
Деякі республіканці в Конгресі та радники Білого дому закликають Дональда Трампа нарешті запровадити санкції проти Росії, чому сприяє "зростаюче розчарування" вторгненням РФ до України.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Представники Білого дому кажуть, що Трамп все ще сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією. Він розглядає санкції як ескалацію напруженості з Москвою, яка може зірвати надії на припинення вогню, йдеться в матеріалі.
Проте, як кажуть помічники Трампа, його розчарування Путіним дедалі сильніше. Він серйозно розглядає можливість санкцій після того, як Росія посилила свої атаки протягом останніх днів.
"Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує всі варіанти", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.
Чиновники США підготували нові санкції проти Росії, які торкнуться банківського та енергетичного секторів. Вони кажуть, що пакет санкцій готовий до реалізації на основі указу Трампа.
Якими можуть бути санкції
Один із варантів, який підтримують радники Трампа, є ухвалення президентом або, принаймні, неперешкоджання законопроєкту, внесеному сенаторомами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, який встановив би 500% тариф на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
"Деякі радники вважають, що законопроєкт може бути корисним, оскільки він дасть змогу ввести в дію непрямі санкції, тоді як Трамп, по суті, може сказати Путіну, що рішення про санкції перебуває поза його контролем. Це, зі свого боку, може допомогти Трампу підтримувати життєздатну лінію зв'язку з Путіним", - заявив один із чиновників США.
Цей американський чиновник та ще одна людина, знайома з внутрішніми обговореннями, заявили, що Білий дім Трампа вважає, що вторинні санкції, тобто санкції проти країн, які ведуть бізнес з Росією, а не лише проти самої Росії, необхідні для їхньої ефективності.
Грем та його колега-сенатор-республіканець Чак Грасслі, обидва близькі союзники Трампа, заявили цього тижня, що зараз саме час посилити тиск на Путіна.
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27 квітня: «Два тижні»;
19 травня: «Два тижні»;
Учора: знову «два тижні».
так саме про трампівські два тижні від Портнікова
А от тепер чи будуть у нього голоси респів тепер у тій палаті ? Чи сам не в медичній палаті він почує собі вирок від однопартійців? Бо як каже Портніков старечі мізки не можуть стільки стресувати без наслідків для психічного стану а КОЛИ ЦЕ ЩЕ Й НАРЦИС...
Як же це ржачно) Та чого соромитись, кажіть прямо: "дуже мудрий", "він геній", "тільки він знає як вірно", "трамп - намісник Бога на Землі"