Давление на Трампа из-за санкций против РФ растет, - Reuters

Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают Дональда Трампа наконец ввести санкции против России, чему способствует "растущее разочарование" вторжением РФ в Украину.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Представители Белого дома говорят, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может сорвать надежды на прекращение огня, говорится в материале.

Однако, как говорят помощники Трампа, его разочарование Путиным все сильнее. Он серьезно рассматривает возможность санкций после того, как Россия усилила свои атаки в последние дни.

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"Он всегда ищет различные способы оказать давление. Это не исключение. Он всегда взвешивает все варианты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Чиновники США подготовили новые санкции против России, которые коснутся банковского и энергетического секторов. Они говорят, что пакет санкций готов к реализации на основе указа Трампа.

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Какими могут быть санкции

Один из варантов, который поддерживают советники Трампа, является принятие президентом или, по крайней мере, непрепятствование законопроекту, внесенному сенаторомами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, который установил бы 500% тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

"Некоторые советники считают, что законопроект может быть полезным, поскольку он позволит ввести в действие косвенные санкции, тогда как Трамп, по сути, может сказать Путину, что решение о санкциях находится вне его контроля. Это, в свою очередь, может помочь Трампу поддерживать жизнеспособную линию связи с Путиным", - заявил один из чиновников США.

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Этот американский чиновник и еще один человек, знакомый с внутренними обсуждениями, заявили, что Белый дом Трампа считает, что вторичные санкции, то есть санкции против стран, которые ведут бизнес с Россией, а не только против самой России, необходимы для их эффективности.

Грэм и его коллега-сенатор-республиканец Чак Грассли, оба близкие союзники Трампа, заявили на этой неделе, что сейчас самое время усилить давление на Путина.

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