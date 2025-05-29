Давление на Трампа из-за санкций против РФ растет, - Reuters
Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают Дональда Трампа наконец ввести санкции против России, чему способствует "растущее разочарование" вторжением РФ в Украину.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Представители Белого дома говорят, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может сорвать надежды на прекращение огня, говорится в материале.
Однако, как говорят помощники Трампа, его разочарование Путиным все сильнее. Он серьезно рассматривает возможность санкций после того, как Россия усилила свои атаки в последние дни.
"Он всегда ищет различные способы оказать давление. Это не исключение. Он всегда взвешивает все варианты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Чиновники США подготовили новые санкции против России, которые коснутся банковского и энергетического секторов. Они говорят, что пакет санкций готов к реализации на основе указа Трампа.
Какими могут быть санкции
Один из варантов, который поддерживают советники Трампа, является принятие президентом или, по крайней мере, непрепятствование законопроекту, внесенному сенаторомами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, который установил бы 500% тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.
"Некоторые советники считают, что законопроект может быть полезным, поскольку он позволит ввести в действие косвенные санкции, тогда как Трамп, по сути, может сказать Путину, что решение о санкциях находится вне его контроля. Это, в свою очередь, может помочь Трампу поддерживать жизнеспособную линию связи с Путиным", - заявил один из чиновников США.
Этот американский чиновник и еще один человек, знакомый с внутренними обсуждениями, заявили, что Белый дом Трампа считает, что вторичные санкции, то есть санкции против стран, которые ведут бизнес с Россией, а не только против самой России, необходимы для их эффективности.
Грэм и его коллега-сенатор-республиканец Чак Грассли, оба близкие союзники Трампа, заявили на этой неделе, что сейчас самое время усилить давление на Путина.
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27 квітня: «Два тижні»;
19 травня: «Два тижні»;
Учора: знову «два тижні».
так саме про трампівські два тижні від Портнікова
А от тепер чи будуть у нього голоси респів тепер у тій палаті ? Чи сам не в медичній палаті він почує собі вирок від однопартійців? Бо як каже Портніков старечі мізки не можуть стільки стресувати без наслідків для психічного стану а КОЛИ ЦЕ ЩЕ Й НАРЦИС...
Як же це ржачно) Та чого соромитись, кажіть прямо: "дуже мудрий", "він геній", "тільки він знає як вірно", "трамп - намісник Бога на Землі"