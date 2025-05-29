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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Давление на Трампа из-за санкций против РФ растет, - Reuters

Санкции против РФ. Давление на Трампа в США усиливается

Некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают Дональда Трампа наконец ввести санкции против России, чему способствует "растущее разочарование" вторжением РФ в Украину.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Представители Белого дома говорят, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может сорвать надежды на прекращение огня, говорится в материале.

Однако, как говорят помощники Трампа, его разочарование Путиным все сильнее. Он серьезно рассматривает возможность санкций после того, как Россия усилила свои атаки в последние дни.

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"Он всегда ищет различные способы оказать давление. Это не исключение. Он всегда взвешивает все варианты", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Чиновники США подготовили новые санкции против России, которые коснутся банковского и энергетического секторов. Они говорят, что пакет санкций готов к реализации на основе указа Трампа.

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Какими могут быть санкции

Один из варантов, который поддерживают советники Трампа, является принятие президентом или, по крайней мере, непрепятствование законопроекту, внесенному сенаторомами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, который установил бы 500% тариф на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

"Некоторые советники считают, что законопроект может быть полезным, поскольку он позволит ввести в действие косвенные санкции, тогда как Трамп, по сути, может сказать Путину, что решение о санкциях находится вне его контроля. Это, в свою очередь, может помочь Трампу поддерживать жизнеспособную линию связи с Путиным", - заявил один из чиновников США.

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Этот американский чиновник и еще один человек, знакомый с внутренними обсуждениями, заявили, что Белый дом Трампа считает, что вторичные санкции, то есть санкции против стран, которые ведут бизнес с Россией, а не только против самой России, необходимы для их эффективности.

Грэм и его коллега-сенатор-республиканец Чак Грассли, оба близкие союзники Трампа, заявили на этой неделе, что сейчас самое время усилить давление на Путина.

Читайте: Мирные усилия Трампа лишь усугубили ситуацию в Украине, - The Telegraph

Автор: 

россия (96057) санкции (11433) США (27061) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+3
Трамп уже два місяці обіцяє, що дає путіну «два тижні» на завершення війни, - CNN
27 квітня: «Два тижні»;
19 травня: «Два тижні»;
Учора: знову «два тижні».
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29.05.2025 15:30
+2
Колись ржали з "останнього китайського попередження". І от, нові клоуни...
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29.05.2025 15:33
+1
Ну понятное дело, в таком возрасте повышенное давление это обычное дело глядишь, БАБАХ и инсульт.
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29.05.2025 15:26
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Правила форума Совет форумчан
А що буде якщо тиснути на гівно?
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29.05.2025 15:25 Ответить
БУДЕ СТРАШНИЙ СМОРІД І ВІД ТОГО ХТО ТИСНЕ І ВІД ЛАЙНА.ЯКЕ ВІН ТИСНЕ(ЦЕ ЇХ І ВИДАЄ)
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29.05.2025 15:29 Ответить
Згідно законів фізики - якщо тиснути достатньо сильно - будь що перетворюється на діамант !
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29.05.2025 15:30 Ответить
На Трампа закони фізики вряд чи подіють...
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29.05.2025 15:34 Ответить
Б*яааа! Ну на*уй! 😲😲😲😲😲
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29.05.2025 15:38 Ответить
Ну понятное дело, в таком возрасте повышенное давление это обычное дело глядишь, БАБАХ и инсульт.
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29.05.2025 15:26 Ответить
Тільки учора Трамп вказав Ху ще на два тижні терміну до дедлайну для вступної дати обіцянок для свободи бомбардувань рашки.
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29.05.2025 15:30 Ответить
Трамп уже два місяці обіцяє, що дає путіну «два тижні» на завершення війни, - CNN
27 квітня: «Два тижні»;
19 травня: «Два тижні»;
Учора: знову «два тижні».
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29.05.2025 15:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mzUP4xQvGfY

так саме про трампівські два тижні від Портнікова
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29.05.2025 15:32 Ответить
Колись ржали з "останнього китайського попередження". І от, нові клоуни...
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29.05.2025 15:33 Ответить
Але ж!!! Є й добрі новини ...Довиіоообувався нарцис з грою в харошава парня Ху й надавання йому часу для наступних хижацьких дій ... Довга судова система США дуже швидко народила вирок - Трамп порушував конституцію запроваджуючи санкції, котрі МАЄ ПРАВО ВВОДИТИ лиш його ж ПАЛАТА НА СЬОГОДНІ ...
А от тепер чи будуть у нього голоси респів тепер у тій палаті ? Чи сам не в медичній палаті він почує собі вирок від однопартійців? Бо як каже Портніков старечі мізки не можуть стільки стресувати без наслідків для психічного стану а КОЛИ ЦЕ ЩЕ Й НАРЦИС...
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29.05.2025 15:53 Ответить
26 разів по "два тижні" і рік пройде.
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29.05.2025 16:25 Ответить
>>> "Він [трамп] завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує всі варіанти", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Як же це ржачно) Та чого соромитись, кажіть прямо: "дуже мудрий", "він геній", "тільки він знає як вірно", "трамп - намісник Бога на Землі"
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29.05.2025 15:31 Ответить
Вони вже і самі не знають, як прикрасити звичайного імбецила.
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29.05.2025 15:33 Ответить
З гівна не зробити варення. З Трампа не зробити притомну людину.
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29.05.2025 15:32 Ответить
Тропинка продолжает сужаться..
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29.05.2025 15:32 Ответить
Трумп все ще сподівається, що терорист, пєдофіл-людожер ***** нарешті зверне на нього свою увагу, відповість йому взаємністю і виділить їм обом час і простір для піс діла..
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29.05.2025 16:27 Ответить
 
 