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Новости Тарифы Трампа
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Суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал большинство из них

Тарифы Трампа признали неконституционными. Что известно

Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Суд постановил, что лидер США превысил свои полномочия, признав неконституционными исполнительные указы Трампа о введении масштабных пошлин на импорт товаров из ряда стран.

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Так, Трамп ссылался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), когда обосновывал необходимость введения тарифов. Согласно Конституции США, только Конгресс имеет право устанавливать тарифы.

"Указы о всемирных и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту, ... для регулирования импорта с помощью тарифов", - говорится в решении.

Таким образом, указы Трампа "объявляются недействительными как противоречащие закону".

Речь идет о введенных 25% пошлинах на товары из Канады и Мексики, 20% - на импорт из Китая, а также о 10% тарифе на импорт всех торговых партнеров США.

Также судом отменены тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран.

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Представитель Белого дома критиковал решение суда и сказал, что "Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия".

Представитель Белого дома раскритиковал это решение и заявил, что "президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия".

Администрация Трампа подала апелляцию через несколько минут после оглашения решения.

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Автор: 

США (27061) тарифы (1887) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+9
Притомним американським суддям-респект...
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29.05.2025 09:49
+8
Суд в США визнав щось неконституційним, навіть укази президента...., а в нас міг визнати тільки портнов і його підлеглі смірнов і татаров, які в ОПі, а Конституція - то для лохів.
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29.05.2025 09:55
+4
Ну нарешті проснулися, США це демократія а не диктарура купки долбойобів
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29.05.2025 09:51
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Правила форума Совет форумчан
Притомним американським суддям-респект...
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29.05.2025 09:49 Ответить
Дали по потилиці рудому дегенерату!
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29.05.2025 09:58 Ответить
Подолання цієї кризи… А "ця криза" - це що?
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29.05.2025 09:51 Ответить
Ну нарешті проснулися, США це демократія а не диктарура купки долбойобів
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29.05.2025 09:51 Ответить
**** шестиразовий бізнесмен банкрут.
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29.05.2025 09:51 Ответить
Схоже готують відмазку для рудого підра. Був би і гріт аген і прекрасна сдєлка на трильйони, якби не проклятий суд...
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29.05.2025 09:52 Ответить
сдуется величие Трампа - как и Илон сдулся быть в политике
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29.05.2025 09:52 Ответить
Суд в США визнав щось неконституційним, навіть укази президента...., а в нас міг визнати тільки портнов і його підлеглі смірнов і татаров, які в ОПі, а Конституція - то для лохів.
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29.05.2025 09:55 Ответить
А стаття у Politico щодо Єрмака - це що було? А про усім тепер відомий передсмертний візит Портнова до МАРОДЕРНІ - це цікаво стане для суду в Іспанії? Й як це все може запрацювати разом , хтось розуміє?
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29.05.2025 09:59 Ответить
Там верховний суд в кишені рудого і дуже ймовірно, що це рішення федерального суду він відмінить.
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29.05.2025 10:01 Ответить
Насправді це щось неймовірне - суди такі довгограюче -затяжні ... Й "нє прашало і пол-года "
Це що таке невже бунт?
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29.05.2025 09:55 Ответить
ні не бунт а система проти ваг бо що блм що мага усіх вже задовбали але трумповські побігли подавати на апеляцію а яйця як коштували під 10баксів за дюжину так і вартують не дивлячись на стрибки трампа на птахофабриці
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29.05.2025 10:00 Ответить
В: Вы сказали, что Путин играет с огнем. Каковы будут последствия для России? Трамп: Я не скажу вам точно, но слова говорят довольно громко... У нас все хорошо с Ираном. У нас все хорошо с Газой.
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29.05.2025 09:57 Ответить
Суд постановив: "Діду, прийми таблетки і заспокойся!"
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29.05.2025 10:02 Ответить
Зараз польється в соцмережі лайно від рудого дебіла. Сьогодні весь день зайнятий. А ввечері на гольф.
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29.05.2025 10:04 Ответить
федеральний суд плюнув трампу прямо на черевики.
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29.05.2025 10:05 Ответить
Дед думал, что он ***** или ким. Но не, погнали сцаными тряпками.
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29.05.2025 10:29 Ответить
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29.05.2025 10:41 Ответить
 
 