Суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал большинство из них

Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал введенные Дональдом Трампом тарифы незаконными.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Суд постановил, что лидер США превысил свои полномочия, признав неконституционными исполнительные указы Трампа о введении масштабных пошлин на импорт товаров из ряда стран.

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Так, Трамп ссылался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), когда обосновывал необходимость введения тарифов. Согласно Конституции США, только Конгресс имеет право устанавливать тарифы.

"Указы о всемирных и зеркальных пошлинах превышают любые полномочия, предоставленные президенту, ... для регулирования импорта с помощью тарифов", - говорится в решении.

Таким образом, указы Трампа "объявляются недействительными как противоречащие закону".

Речь идет о введенных 25% пошлинах на товары из Канады и Мексики, 20% - на импорт из Китая, а также о 10% тарифе на импорт всех торговых партнеров США.

Также судом отменены тарифы в размере от 20% до 50% на продукцию из 60 стран.

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Представитель Белого дома критиковал решение суда и сказал, что "Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия".

Представитель Белого дома раскритиковал это решение и заявил, что "президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для преодоления этого кризиса и восстановления американского величия".

Администрация Трампа подала апелляцию через несколько минут после оглашения решения.

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