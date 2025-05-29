Суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував більшість із них
Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Суд постановив, що лідер США перевищив свої повноваження, визнавши неконституційними виконавчі укази Трампа щодо запровадження масштабних мит на імпорт товарів із низки країн.
Так, Трамп посилався на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), коли обґрунтовував необхідність запровадження тарифів. Згідно із Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.
"Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, ... для регулювання імпорту за допомогою тарифів", - йдеться в рішенні.
Таким чином, укази Трампа "оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону".
Йдеться про запроваджені 25% мита на товари з Канади та Мексики, 20% - на імпорт з Китаю, а також про 10% тариф на імпорт усіх торговельних партнерів США.
Також судом скасовано тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн.
Речник Білого дому критикував рішення суду та сказав, що "Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".
Речник Білого дому розкритикував це рішення та заявив, що "президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".
Адміністрація Трампа подала апеляцію за кілька хвилин після оголошення рішення.
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