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Новини Тарифи Трампа
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Суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував більшість із них

Тарифи Трампа визнали неконституційними. Що відомо

Федеральний суд США із питань міжнародної торгівлі визнав запроваджені Дональдом Трампом тарифи незаконними. 

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Суд постановив, що лідер США перевищив свої повноваження, визнавши неконституційними виконавчі укази Трампа щодо запровадження масштабних мит на імпорт товарів із низки країн.

Також читайте: Мерц - Трампу: Переговори про тарифи можливі лише з усім ЄС, а не окремими країнами

Так, Трамп посилався на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), коли обґрунтовував необхідність запровадження тарифів. Згідно із Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати тарифи.

"Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту, ... для регулювання імпорту за допомогою тарифів", - йдеться в рішенні.

Таким чином, укази Трампа "оголошуються недійсними як такі, що суперечать закону".

Йдеться про запроваджені 25% мита на товари з Канади та Мексики, 20% - на імпорт з Китаю, а також про 10% тариф на імпорт усіх торговельних партнерів США.

Також судом скасовано тарифи у розмірі від 20% до 50% на продукцію з 60 країн.

Читайте також: Трамп запропонував 50% мито на імпорт товарів з ЄС з 1 червня 2025 року

Речник Білого дому критикував рішення суду та сказав, що "Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".

Речник Білого дому розкритикував це рішення та заявив, що "президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі".

Адміністрація Трампа подала апеляцію за кілька хвилин після оголошення рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть виробляти не футболки та кросівки, а танки та кораблі, - Трамп

Автор: 

США (23335) тарифи (2057) Трамп Дональд (6063)


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Топ коментарі
+16
Притомним американським суддям-респект...
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29.05.2025 09:49
+13
Суд в США визнав щось неконституційним, навіть укази президента...., а в нас міг визнати тільки портнов і його підлеглі смірнов і татаров, які в ОПі, а Конституція - то для лохів.
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29.05.2025 09:55
+8
Ну нарешті проснулися, США це демократія а не диктарура купки долбойобів
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29.05.2025 09:51
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Притомним американським суддям-респект...
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29.05.2025 09:49 Відповісти
Дали по потилиці рудому дегенерату!
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29.05.2025 09:58 Відповісти
Подолання цієї кризи… А "ця криза" - це що?
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29.05.2025 09:51 Відповісти
Ну нарешті проснулися, США це демократія а не диктарура купки долбойобів
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29.05.2025 09:51 Відповісти
**** шестиразовий бізнесмен банкрут.
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29.05.2025 09:51 Відповісти
Схоже готують відмазку для рудого підра. Був би і гріт аген і прекрасна сдєлка на трильйони, якби не проклятий суд...
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29.05.2025 09:52 Відповісти
сдуется величие Трампа - как и Илон сдулся быть в политике
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29.05.2025 09:52 Відповісти
Суд в США визнав щось неконституційним, навіть укази президента...., а в нас міг визнати тільки портнов і його підлеглі смірнов і татаров, які в ОПі, а Конституція - то для лохів.
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29.05.2025 09:55 Відповісти
А стаття у Politico щодо Єрмака - це що було? А про усім тепер відомий передсмертний візит Портнова до МАРОДЕРНІ - це цікаво стане для суду в Іспанії? Й як це все може запрацювати разом , хтось розуміє?
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29.05.2025 09:59 Відповісти
Там верховний суд в кишені рудого і дуже ймовірно, що це рішення федерального суду він відмінить.
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29.05.2025 10:01 Відповісти
Там демократія і ніякі суди не в кишені когось. То в Україні в ширінці портнова, татарова і смірнова давнозвісні суди, то це правда, які узаконювали "іменем України" злочини антимайданної банди.
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29.05.2025 11:38 Відповісти
Тільки не треба про демократію в трампленді розповідати. Федеральні суди зупинили всі ініціативи рудого, щодо нелегальної депортації, верховний суд в свою чергу відмінив їхні рішення, посилаючись на виконавчий указ Трампа. Де тут демократія?
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29.05.2025 12:15 Відповісти
Насправді це щось неймовірне - суди такі довгограюче -затяжні ... Й "нє прашало і пол-года "
Це що таке невже бунт?
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29.05.2025 09:55 Відповісти
ні не бунт а система проти ваг бо що блм що мага усіх вже задовбали але трумповські побігли подавати на апеляцію а яйця як коштували під 10баксів за дюжину так і вартують не дивлячись на стрибки трампа на птахофабриці
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29.05.2025 10:00 Відповісти
В: Вы сказали, что Путин играет с огнем. Каковы будут последствия для России? Трамп: Я не скажу вам точно, но слова говорят довольно громко... У нас все хорошо с Ираном. У нас все хорошо с Газой.
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29.05.2025 09:57 Відповісти
Суд постановив: "Діду, прийми таблетки і заспокойся!"
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29.05.2025 10:02 Відповісти
Зараз польється в соцмережі лайно від рудого дебіла. Сьогодні весь день зайнятий. А ввечері на гольф.
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29.05.2025 10:04 Відповісти
федеральний суд плюнув трампу прямо на черевики.
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29.05.2025 10:05 Відповісти
Дед думал, что он ***** или ким. Но не, погнали сцаными тряпками.
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29.05.2025 10:29 Відповісти
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29.05.2025 10:41 Відповісти
Суді в штатах та унас різниця в сотні років в нас система дніща та мулу
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29.05.2025 11:45 Відповісти
Трампозалежні не розуміють, що всі тарифи будуть в кінцевій ціні, і платить будуть вони!
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29.05.2025 12:18 Відповісти
 
 