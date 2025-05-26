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Новини Тарифи Трампа
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США хочуть виробляти не футболки та кросівки, а танки та кораблі, - Трамп

Трамп хоче виготовляти зброю, а не футболки

Президент США Дональд Трамп заявив, що його тарифи спрямовано на сприяння внутрішньому виробництву зброї та технологічної продукції, а не текситлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, у розмові з журналістами перед посадкою на борт Air Force One у Нью-Джерсі він сказав, що згоден із головою Мінфіну США Скотом Бессентом, який сказав 29 квітня, що Штатам не обов'язково потрібна "процвітаюча текстильна промисловість".

"Ми не хочемо робити кросівки і футболки. Ми хочемо робити військову техніку. Ми хочемо робити великі речі. Ми хочемо робити штучний інтелект. Я не хочу робити футболки, якщо чесно. Я не хочу робити шкарпетки. Ми можемо робити це дуже добре в інших місцях. Ми хочемо робити чипи, комп'ютери і багато інших речей, а також танки і кораблі", - сказав Трамп.

Американська асоціація одягу та взуття у відповідь на зауваження Трампа заявила, що тарифи не є вигідними для галузі.

"Оскільки 97% одягу та взуття, які ми носимо, імпортуються і оскільки одяг та взуття вже є галуззю з найвищими тарифами в США, ми маємо зосередитися на рішеннях, що ґрунтуються на здоровому глузді, які можуть зрушити ситуацію з мертвої точки. Збільшення тарифів означатиме лише зростання виробничих витрат для американських виробників і підвищення цін, що завдасть шкоди споживачам з низьким рівнем доходу", - заявив президент AAPA Стів Ламар.

Читайте: Сенат США наполягає на запровадженні санкцій проти союзників РФ, - The Telegraph

Автор: 

США (23303) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+11
А трампон як виробляв тухлий пи₴діж так і продовжує виробляти.
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26.05.2025 11:44
+10
І на чолі така держава має ідіота та шизофреників з деменцією
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26.05.2025 11:57
+7
ну так, танки можно і голяка виробляти. Головне - гарне опалення.
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26.05.2025 11:37
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ну так, танки можно і голяка виробляти. Головне - гарне опалення.
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26.05.2025 11:37 Відповісти
😁

Ґуантанамському тракторному заводу -- буть!
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26.05.2025 11:43 Відповісти
уявив робітників "джона діра" у домотканих полотняних сорочках і лаптях.
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26.05.2025 11:47 Відповісти
Экономика США является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE постиндустриальной, отличается преобладанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 сферы услуг и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 экономики знаний, однако производственный потенциал страны остаётся вторым по величине в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-20 [17]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ➤.

Экономика страны составляет около четверти мирового https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВПhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-21 [18]; она производит треть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC глобальных военных расходовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-22 [19] и 30,7 % мировых трат на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0 НИОКР (720,9 млрд $ по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 ППС в 2020 г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-23 [20]), что делает США главной экономической и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 военной державой на планете. США занимают одно из первых мест в мире по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 экономической конкурентоспособности, производительности, инновациямhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-24 [21]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-25 [22], защите https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 прав человека и качеству высшего образования. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Жёсткая сила и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F культурное влияние США имеют глобальный охват, с 1991 года страна рассматривается как единственная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 сверхдержава планетыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-26 [23]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-time1-27 [24]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-28 [25].
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26.05.2025 11:48 Відповісти
І на чолі така держава має ідіота та шизофреників з деменцією
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26.05.2025 11:57 Відповісти
Ну, нам як би теж особо нічим фастацца...
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26.05.2025 12:10 Відповісти
М'язи від Альцгеймера не рятують.
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26.05.2025 12:26 Відповісти
А запостити шматок Вікіпедії українською мовою не дозволяють якісь особисті переконання?
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26.05.2025 12:17 Відповісти
Українська версія частіше буває більш совково заангажованою ніж россійська.
Нажаль.
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26.05.2025 12:20 Відповісти
С большой вероятностью, даже кепки Трампа - "МAGA", делают в Китае...
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26.05.2025 11:41 Відповісти
А трампон як виробляв тухлий пи₴діж так і продовжує виробляти.
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26.05.2025 11:44 Відповісти
То виробляйте! - торгівля з Європою в США мінус 250 лярдів - хто ж винен шо купляють Мерседес а не Шевролєт
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26.05.2025 11:44 Відповісти
путін таки приводить до тями читачів Френсіса Фукуями
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26.05.2025 11:45 Відповісти
А до цього без тарифів як виробляли? Щось не бачу зв'язку.
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26.05.2025 11:46 Відповісти
А про ключки для гольфу забув, старенький?
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26.05.2025 11:50 Відповісти
Кидай ядерку на масквабад органгутанг ФСБшний очкун
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26.05.2025 11:51 Відповісти
И зачем ему танки и корабли? Что бы потом сдать на металлолом?
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26.05.2025 12:21 Відповісти
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26.05.2025 12:24 Відповісти
Кончене, а нахера ж ти ввів санкції проти тих хто постачав в сша тряпки і скомпроментував американську зброю і виставив сша як ненадійного постачальника? Невже там немає хоч одного адекватного хто б цю рижу потвору приструнив. Чи в сша вже як і на Сосії театр одного актора а всі інші це просто раби які бояться відкрити рота
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26.05.2025 12:27 Відповісти
Треба трохи більше часу, аби його виборці відчули результати свого вибору на органі, який в них відповідає за прийняття рішень - на дупі.
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26.05.2025 12:47 Відповісти
Ви думаєте допоможе? Огляніться навкруги!
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26.05.2025 13:22 Відповісти
Чомусь за Совка у США виходило і жити нормально, і гори зброї виробляти.

І тільки при цьому утирку будуть танки замість одежі.
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26.05.2025 12:39 Відповісти
для цього цей ***к хоче розвязати повномасштабну Третю Світову яка поки що має локальний характер. і поки є можливість загасити кремлінів на їх территорії зброєю яка є на сладах в США силами ВСУ
щоб заробити бабла. і він у***к оголошує вже це відкрито.
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26.05.2025 12:55 Відповісти
США взяли лідерство в світі більш джинсами ніж танками.
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26.05.2025 13:23 Відповісти
 
 