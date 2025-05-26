США хочуть виробляти не футболки та кросівки, а танки та кораблі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його тарифи спрямовано на сприяння внутрішньому виробництву зброї та технологічної продукції, а не текситлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, у розмові з журналістами перед посадкою на борт Air Force One у Нью-Джерсі він сказав, що згоден із головою Мінфіну США Скотом Бессентом, який сказав 29 квітня, що Штатам не обов'язково потрібна "процвітаюча текстильна промисловість".

"Ми не хочемо робити кросівки і футболки. Ми хочемо робити військову техніку. Ми хочемо робити великі речі. Ми хочемо робити штучний інтелект. Я не хочу робити футболки, якщо чесно. Я не хочу робити шкарпетки. Ми можемо робити це дуже добре в інших місцях. Ми хочемо робити чипи, комп'ютери і багато інших речей, а також танки і кораблі", - сказав Трамп.

Американська асоціація одягу та взуття у відповідь на зауваження Трампа заявила, що тарифи не є вигідними для галузі.

"Оскільки 97% одягу та взуття, які ми носимо, імпортуються і оскільки одяг та взуття вже є галуззю з найвищими тарифами в США, ми маємо зосередитися на рішеннях, що ґрунтуються на здоровому глузді, які можуть зрушити ситуацію з мертвої точки. Збільшення тарифів означатиме лише зростання виробничих витрат для американських виробників і підвищення цін, що завдасть шкоди споживачам з низьким рівнем доходу", - заявив президент AAPA Стів Ламар.

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