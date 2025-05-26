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Новини Санкції США проти Росії
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Сенат США наполягає на запровадженні санкцій проти союзників РФ, - The Telegraph

сша,сенат

Конгрес США може запроваджувати санкції без погодження з президентом США Дональдом Трампом, однак якщо йому вдасться подолати вето.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Telegraph.

Як відомо, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь презентували законопроєкт про запровадження санкцій щодо російських союзників. Його основним положенням є запровадження 500% мита на будь-яку країну, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, щоб зупинити Китай та інших, які підтримують Росію.

Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи "зеленого світла" від американського президента Трампа. Законопроєкт підтримав 81 сенатор від обох партій, хоча будь-яка спроба нав'язати Трампу свій погляд, найімовірніше, буде погано сприйнята в Білому домі.

Трамп попередив, що санкції проти Росії можуть змусити Путіна відмовитися від мирних переговорів, проте деякі сенатори-республіканці дали зрозуміти, що скептично ставляться до переговорів Трампа з російським лідером, і заявили, що будуть діяти, не чекаючи його схвалення.

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"Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на обговорення і покарати Путіна. Я чекав досить довго. І мені цілком зрозуміло, що Путін водить нас за ніс уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти", – каже старший сенатор-республіканець від Індіани Тодд Янг.

Тим часом сенатор-республіканець Майк Раундс підрахував, що законопроєкт підтримають близько 70 сенаторів навіть без схвалення Трампа. Водночас законопроєкт можна буде винести на голосування найраніше на початку червня, оскільки наступного тижня Конгрес іде на канікули.

Сенат може подолати спробу президента накласти вето на законопроєкт, однак його необхідно буде ухвалити й через Палату представників, яка менш прихильно ставиться до України і де Трамп має більше впливу.

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Автор: 

росія (65856) санкції (12050) Трамп Дональд (6037) Сенат США (604)


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Топ коментарі
+3
Трампон-тухла кацапська маріонетка.
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26.05.2025 09:23
+2
Так, там складніше з союзниками Россіі.
Не те що у нас: асфальт з Бєлоруссіі - та пажалуйста! Елєктрічєство-ноу проблєм !»
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26.05.2025 09:20
+2
Це буде рятівне рішення для Донні - не він забезпечить 2/3 в голосуванні за санкції, а конгресмени , а він таку підтримку заветувати вже не зможе ...хйло схое пергаралося з приниженням непоганого хлопця Дональда
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26.05.2025 09:38
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Сенату США-респект...
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26.05.2025 09:18 Відповісти
Так, там складніше з союзниками Россіі.
Не те що у нас: асфальт з Бєлоруссіі - та пажалуйста! Елєктрічєство-ноу проблєм !»
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26.05.2025 09:20 Відповісти
Сенаторам потрібно вже думати про вибори 2026, на Трампа надії мало, от і заворушилися республіканці.
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26.05.2025 09:21 Відповісти
Це буде рятівне рішення для Донні - не він забезпечить 2/3 в голосуванні за санкції, а конгресмени , а він таку підтримку заветувати вже не зможе ...хйло схое пергаралося з приниженням непоганого хлопця Дональда
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26.05.2025 09:38 Відповісти
Трампон-тухла кацапська маріонетка.
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26.05.2025 09:23 Відповісти
Зокрема під ударом був і завод із виробництва «Шахедів».

В ніч на понеділок, 26 травня, рони атакували кілька підприємств військово-промислового комплексу в Росії. Зокрема під ударом була Єлабуга в Татарстані, де росіяни виробляють БпЛА типу «Шахед», а також хімічне підприємство в Івановской області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами, https://t.me/akovalenko1989/9319 повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
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26.05.2025 09:35 Відповісти
Ну якщо цілий "експерд ША" повідомляє, то свято віримо йому
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26.05.2025 09:37 Відповісти
новина від 26 травня 9-30 Дзеркало тижня - цілодобові новини - не тупіть цікавтеся а не грайтеся в осторовумну - тупо виходить
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26.05.2025 09:41 Відповісти
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26.05.2025 09:43 Відповісти
Які в ср@ку канікули коли гинуть люди?
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26.05.2025 09:38 Відповісти
А ти теж не ходив на канікули чи у відпустку, коли люди гинули в Сирії?
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26.05.2025 09:53 Відповісти
Може хтось пояснить, чому зі 150% тарифів для Китаю США обісралися, а з 500% все вийде?
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26.05.2025 09:47 Відповісти
Не Сенат наполягає, не Сенат!
А окремі сенатори, які ведуть свою власну гру за спиною трампа.
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26.05.2025 09:57 Відповісти
Щоб зняти або накласти санкції на Росію (чи будь-яку іншу країну) всупереч волі президента, Конгрес США має подолати можливе президентське вето. Для цього потрібно:

Більшість у 2/3 в ОБОХ палатах Конгресу США:
2/3 Сенату (67 зі 100 сенаторів)
2/3 Палати представників (290 з 435 конгресменів)
це дуже високий бар"єр двопартійної єдності
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26.05.2025 10:08 Відповісти
Сенат на по , лягає . Тріпачки
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26.05.2025 10:03 Відповісти
Біда в тому, що вся ця "санкційна зброя" діє як слон в посудній лавці - багато довгих і пустих балачок, які дають путіну у його дружкам вибудувати захист ще задовго до прийняття цих санкцій. Якби це було швидко і без попереджень, як запуск російських ракет, може й був би якийсь руйнівний результат, а так - просто шум
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26.05.2025 10:11 Відповісти
це казочка, не реалістичний сценарій. Буде як є зараз. Якби мало бути по іншому, то вже було б. Набридло слухати ті казки
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26.05.2025 10:57 Відповісти
Трамп ніяких санкцій проти путіна не вводив і не буде вводити.
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26.05.2025 12:57 Відповісти
 
 