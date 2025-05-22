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Новини Санкції США проти Росії
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Лідер республіканців у Сенаті Тун підтримує посилення санкцій проти РФ

Джон Тун

Очільник республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун висловив готовність підтримати посилення санкцій проти Росії, якщо вона не зробить "серйозну пропозицію про негайне припинення вогню" в Україні.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

Під час спілкування з журналістами Тун заявив, що Сенат готовий ухвалити двопартійний законопроєкт, який дозволить ввести нові санкції проти Росії.

"Якщо Росія не готова до серйозної дипломатії, Сенат буде працювати з адміністрацією Трампа над розглядом додаткових санкцій, щоб змусити Путіна почати переговори", – пояснив він.

Читайте: США застосує санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни, - сенатори Грем та Блюменталь

Своєю чергою сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін спрогнозувала, що розгляд санкційного законопроєкту може відбутись "наступного тижня".

"Ми маємо чітко дати зрозуміти Владіміру Путіну, що ми будемо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вирішити питання війни в Україні", – сказала вона.

Також читайте: Вже 81 сенатор став співавтором законопроєкту США щодо жорстких санкцій проти РФ, - Маркарова

Автор: 

росія (65800) санкції (12032) Сенат США (604)


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Топ коментарі
+8
Да вы там обосравшиеся все из-за ******** тампона.
Раньше была Америка, теперь палата 6
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22.05.2025 22:18
+2
Респи в Сенаті, бачуть катастрофічні наслідки для США, зроблені «мудрим спецом по ДІЛАХ на посаді»!!!
Такої кількості, московського лайна, в Білому домі, у США не було!
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ глузд Американців! Їм, з Катару, нічого не «дарують», для СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ!!
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22.05.2025 22:22
+1
Запхайте санкції у свою рижу сраку. Дайте зброї і ЗСУ накладе залізні санкції на рашу.
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22.05.2025 22:22
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Да вы там обосравшиеся все из-за ******** тампона.
Раньше была Америка, теперь палата 6
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22.05.2025 22:18 Відповісти
Діп стейт на то й діп, щоб його ніяка руда курва не змогла дістати та викорінити

.
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22.05.2025 23:37 Відповісти
Виготив відстойнсть?
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22.05.2025 22:22 Відповісти
Запхайте санкції у свою рижу сраку. Дайте зброї і ЗСУ накладе залізні санкції на рашу.
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22.05.2025 22:22 Відповісти
Ви вже там були, що знаєте, що рижа?
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22.05.2025 22:26 Відповісти
"Ви вже там були, що знаєте, що рижа?"

там не надо быть. трамп ее не скрывает, она сверху из костюма торчит
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22.05.2025 22:29 Відповісти
Ми в цивіліований Европеський світ. Чи жопу? Через терні куйла?
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22.05.2025 22:46 Відповісти
Респи в Сенаті, бачуть катастрофічні наслідки для США, зроблені «мудрим спецом по ДІЛАХ на посаді»!!!
Такої кількості, московського лайна, в Білому домі, у США не було!
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ глузд Американців! Їм, з Катару, нічого не «дарують», для СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ!!
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22.05.2025 22:22 Відповісти
ці хлопці й дівчата з Капітолійського пагорба НЕ ЗЄліни собачі парихмахери, вони прожжоні політикани, які вже сидять по кілька термінів і ще сидіти хотять в зручних кріслах.
Засмерділо паленою рудою курвою, вони за своє місце у владі цю курву закопають !

.
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22.05.2025 23:42 Відповісти
Потужно. Нас и тут не пагано "кормлят".
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22.05.2025 22:24 Відповісти
Всі МАГА чорти у сенаті лише роблять вигляд , що вони за санкції , а як трамп сказав - так і буде
А трамп - проти
Тому коли чуєте , що якесь чмо і досі топить за трупа
Сміливо плюйте у пику , бо цей виродок - кремлівсько-трампіський пасіпака
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22.05.2025 22:26 Відповісти
Бунт на кораблі? Трампон, фас!
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22.05.2025 22:31 Відповісти
трампон без реднеків нуль !

а реднеки хотять роботи й пива...

.
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22.05.2025 23:44 Відповісти
не зрозумів!
як це, лідер республіканців?
а, хто ж тоді, трамп?
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22.05.2025 22:32 Відповісти
трамп - підер республіканців
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22.05.2025 22:38 Відповісти
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23.05.2025 03:15 Відповісти
Браво, колега ! чудова...

Компаративна політологія кокістократії

.
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22.05.2025 23:46 Відповісти
примітка:
вище був пост про зраду, агрохімію та якогось кабана-професора у зраді, але модер оперативно його витер.

.
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22.05.2025 23:48 Відповісти
і, справді, витерто "Цей Тун - як Агрохімія в нашому парламенті. Може п.здіти, скільки схоче, і що схоче; але питання на обговорення та голосування в залі ставить кабан і тільки за відмашкою дермакаЗе."
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23.05.2025 12:17 Відповісти
Толку цієї підтримки 80 відсотками сенаторів, навіть більшістю республіканців... Якщо без відмашки Трампа його диванойоб (той самий венс) не поставить навіть на обговорення, не те що на голосування...
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22.05.2025 22:52 Відповісти
Вибори, виборах ! Вже влітку

Всі трампісти будуть кідора !
А сенаторам кушать хочеться

Демократія !

.
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22.05.2025 23:50 Відповісти
До сраки що він там підтримує. Трамполіно захопило владу в США, так що не звертайте уваги на ті ініціативи і заяви які сенатори і конгресмени в США роблять, це все ******* на блєдно розовій воді.
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23.05.2025 02:58 Відповісти
 
 