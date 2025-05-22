Лідер республіканців у Сенаті Тун підтримує посилення санкцій проти РФ

Очільник республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун висловив готовність підтримати посилення санкцій проти Росії, якщо вона не зробить "серйозну пропозицію про негайне припинення вогню" в Україні.

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

Під час спілкування з журналістами Тун заявив, що Сенат готовий ухвалити двопартійний законопроєкт, який дозволить ввести нові санкції проти Росії.

"Якщо Росія не готова до серйозної дипломатії, Сенат буде працювати з адміністрацією Трампа над розглядом додаткових санкцій, щоб змусити Путіна почати переговори", – пояснив він.

Читайте: США застосує санкції проти РФ у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни, - сенатори Грем та Блюменталь

Своєю чергою сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін спрогнозувала, що розгляд санкційного законопроєкту може відбутись "наступного тижня".

"Ми маємо чітко дати зрозуміти Владіміру Путіну, що ми будемо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вирішити питання війни в Україні", – сказала вона.

Також читайте: Вже 81 сенатор став співавтором законопроєкту США щодо жорстких санкцій проти РФ, - Маркарова