Лідер республіканців у Сенаті Тун підтримує посилення санкцій проти РФ
Очільник республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун висловив готовність підтримати посилення санкцій проти Росії, якщо вона не зробить "серйозну пропозицію про негайне припинення вогню" в Україні.
Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.
Під час спілкування з журналістами Тун заявив, що Сенат готовий ухвалити двопартійний законопроєкт, який дозволить ввести нові санкції проти Росії.
"Якщо Росія не готова до серйозної дипломатії, Сенат буде працювати з адміністрацією Трампа над розглядом додаткових санкцій, щоб змусити Путіна почати переговори", – пояснив він.
Своєю чергою сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін спрогнозувала, що розгляд санкційного законопроєкту може відбутись "наступного тижня".
"Ми маємо чітко дати зрозуміти Владіміру Путіну, що ми будемо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і вирішити питання війни в Україні", – сказала вона.
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Раньше была Америка, теперь палата 6
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там не надо быть. трамп ее не скрывает, она сверху из костюма торчит
Такої кількості, московського лайна, в Білому домі, у США не було!
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ глузд Американців! Їм, з Катару, нічого не «дарують», для СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ!!
Засмерділо паленою рудою курвою, вони за своє місце у владі цю курву закопають !
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А трамп - проти
Тому коли чуєте , що якесь чмо і досі топить за трупа
Сміливо плюйте у пику , бо цей виродок - кремлівсько-трампіський пасіпака
а реднеки хотять роботи й пива...
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як це, лідер республіканців?
а, хто ж тоді, трамп?
Компаративна політологія кокістократії
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вище був пост про зраду, агрохімію та якогось кабана-професора у зраді, але модер оперативно його витер.
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Всі трампісти будуть кідора !
А сенаторам кушать хочеться
Демократія !
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