РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6383 посетителя онлайн
Новости Санкции США против России
2 316 23

Лидер республиканцев в Сенате Тун поддерживает усиление санкций против РФ

Джон Тун

Глава республиканского большинства в Сенате США Джон Тун выразил готовность поддержать усиление санкций против России, если она не сделает "серьезное предложение о немедленном прекращении огня" в Украине.

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Во время общения с журналистами Тун заявил, что Сенат готов принять двухпартийный законопроект, который позволит ввести новые санкции против России.

"Если Россия не готова к серьезной дипломатии, Сенат будет работать с администрацией Трампа над рассмотрением дополнительных санкций, чтобы заставить Путина начать переговоры", - пояснил он.

Читайте: США применит санкции против РФ в случае отсутствия реальных шагов со стороны Москвы для прекращения войны, - сенаторы Грэм и Блюменталь

В свою очередь сенатор от Демократической партии Джин Шахин спрогнозировала, что рассмотрение санкционного законопроекта может состояться "на следующей неделе".

"Мы должны четко дать понять Владимиру Путину, что мы будем усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и решить вопрос войны в Украине", - сказала она.

Также читайте: Уже 81 сенатор стал соавтором законопроекта США по жестким санкциям против РФ, - Маркарова

Автор: 

россия (96001) санкции (11421) Сенат США (505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Да вы там обосравшиеся все из-за ******** тампона.
Раньше была Америка, теперь палата 6
показать весь комментарий
22.05.2025 22:18
+2
Респи в Сенаті, бачуть катастрофічні наслідки для США, зроблені «мудрим спецом по ДІЛАХ на посаді»!!!
Такої кількості, московського лайна, в Білому домі, у США не було!
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ глузд Американців! Їм, з Катару, нічого не «дарують», для СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ!!
показать весь комментарий
22.05.2025 22:22
+1
Запхайте санкції у свою рижу сраку. Дайте зброї і ЗСУ накладе залізні санкції на рашу.
показать весь комментарий
22.05.2025 22:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да вы там обосравшиеся все из-за ******** тампона.
Раньше была Америка, теперь палата 6
показать весь комментарий
22.05.2025 22:18 Ответить
Діп стейт на то й діп, щоб його ніяка руда курва не змогла дістати та викорінити

.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:37 Ответить
Виготив відстойнсть?
показать весь комментарий
22.05.2025 22:22 Ответить
Запхайте санкції у свою рижу сраку. Дайте зброї і ЗСУ накладе залізні санкції на рашу.
показать весь комментарий
22.05.2025 22:22 Ответить
Ви вже там були, що знаєте, що рижа?
показать весь комментарий
22.05.2025 22:26 Ответить
"Ви вже там були, що знаєте, що рижа?"

там не надо быть. трамп ее не скрывает, она сверху из костюма торчит
показать весь комментарий
22.05.2025 22:29 Ответить
Ми в цивіліований Европеський світ. Чи жопу? Через терні куйла?
показать весь комментарий
22.05.2025 22:46 Ответить
Респи в Сенаті, бачуть катастрофічні наслідки для США, зроблені «мудрим спецом по ДІЛАХ на посаді»!!!
Такої кількості, московського лайна, в Білому домі, у США не було!
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ глузд Американців! Їм, з Катару, нічого не «дарують», для СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ!!
показать весь комментарий
22.05.2025 22:22 Ответить
ці хлопці й дівчата з Капітолійського пагорба НЕ ЗЄліни собачі парихмахери, вони прожжоні політикани, які вже сидять по кілька термінів і ще сидіти хотять в зручних кріслах.
Засмерділо паленою рудою курвою, вони за своє місце у владі цю курву закопають !

.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:42 Ответить
Потужно. Нас и тут не пагано "кормлят".
показать весь комментарий
22.05.2025 22:24 Ответить
Всі МАГА чорти у сенаті лише роблять вигляд , що вони за санкції , а як трамп сказав - так і буде
А трамп - проти
Тому коли чуєте , що якесь чмо і досі топить за трупа
Сміливо плюйте у пику , бо цей виродок - кремлівсько-трампіський пасіпака
показать весь комментарий
22.05.2025 22:26 Ответить
Бунт на кораблі? Трампон, фас!
показать весь комментарий
22.05.2025 22:31 Ответить
трампон без реднеків нуль !

а реднеки хотять роботи й пива...

.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:44 Ответить
не зрозумів!
як це, лідер республіканців?
а, хто ж тоді, трамп?
показать весь комментарий
22.05.2025 22:32 Ответить
трамп - підер республіканців
показать весь комментарий
22.05.2025 22:38 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2025 03:15 Ответить
Браво, колега ! чудова...

Компаративна політологія кокістократії

.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:46 Ответить
примітка:
вище був пост про зраду, агрохімію та якогось кабана-професора у зраді, але модер оперативно його витер.

.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:48 Ответить
і, справді, витерто "Цей Тун - як Агрохімія в нашому парламенті. Може п.здіти, скільки схоче, і що схоче; але питання на обговорення та голосування в залі ставить кабан і тільки за відмашкою дермакаЗе."
показать весь комментарий
23.05.2025 12:17 Ответить
Толку цієї підтримки 80 відсотками сенаторів, навіть більшістю республіканців... Якщо без відмашки Трампа його диванойоб (той самий венс) не поставить навіть на обговорення, не те що на голосування...
показать весь комментарий
22.05.2025 22:52 Ответить
Вибори, виборах ! Вже влітку

Всі трампісти будуть кідора !
А сенаторам кушать хочеться

Демократія !

.
показать весь комментарий
22.05.2025 23:50 Ответить
До сраки що він там підтримує. Трамполіно захопило владу в США, так що не звертайте уваги на ті ініціативи і заяви які сенатори і конгресмени в США роблять, це все ******* на блєдно розовій воді.
показать весь комментарий
23.05.2025 02:58 Ответить
 
 