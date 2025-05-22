Лидер республиканцев в Сенате Тун поддерживает усиление санкций против РФ
Глава республиканского большинства в Сенате США Джон Тун выразил готовность поддержать усиление санкций против России, если она не сделает "серьезное предложение о немедленном прекращении огня" в Украине.
Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.
Во время общения с журналистами Тун заявил, что Сенат готов принять двухпартийный законопроект, который позволит ввести новые санкции против России.
"Если Россия не готова к серьезной дипломатии, Сенат будет работать с администрацией Трампа над рассмотрением дополнительных санкций, чтобы заставить Путина начать переговоры", - пояснил он.
В свою очередь сенатор от Демократической партии Джин Шахин спрогнозировала, что рассмотрение санкционного законопроекта может состояться "на следующей неделе".
"Мы должны четко дать понять Владимиру Путину, что мы будем усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и решить вопрос войны в Украине", - сказала она.
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Раньше была Америка, теперь палата 6
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там не надо быть. трамп ее не скрывает, она сверху из костюма торчит
Такої кількості, московського лайна, в Білому домі, у США не було!
Сподіваємося, на ЗДОРОВИЙ глузд Американців! Їм, з Катару, нічого не «дарують», для СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ!!
Засмерділо паленою рудою курвою, вони за своє місце у владі цю курву закопають !
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А трамп - проти
Тому коли чуєте , що якесь чмо і досі топить за трупа
Сміливо плюйте у пику , бо цей виродок - кремлівсько-трампіський пасіпака
а реднеки хотять роботи й пива...
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як це, лідер республіканців?
а, хто ж тоді, трамп?
Компаративна політологія кокістократії
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вище був пост про зраду, агрохімію та якогось кабана-професора у зраді, але модер оперативно його витер.
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Всі трампісти будуть кідора !
А сенаторам кушать хочеться
Демократія !
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