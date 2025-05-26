Сенат США настаивает на введении санкций против союзников РФ, - The Telegraph

Конгресс США может вводить санкции без согласования с президентом США Дональдом Трампом, однако если ему удастся преодолеть вето.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Как известно, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении санкций в отношении российских союзников. Его основным положением является введение 500% пошлины на любую страну, покупающую российскую нефть, газ, уран и другие продукты, чтобы остановить Китай и других, которые поддерживают Россию.

Некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от американского президента Трампа. Законопроект поддержал 81 сенатор от обеих партий, хотя любая попытка навязать Трампу свой взгляд, скорее всего, будет плохо воспринята в Белом доме.

Трамп предупредил, что санкции против России могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров, однако некоторые сенаторы-республиканцы дали понять, что скептически относятся к переговорам Трампа с российским лидером, и заявили, что будут действовать, не дожидаясь его одобрения.

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"Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести это на обсуждение и наказать Путина. Я ждал достаточно долго. И мне вполне понятно, что Путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть", - говорит старший сенатор-республиканец от Индианы Тодд Янг.

Между тем сенатор-республиканец Майк Раундс подсчитал, что законопроект поддержат около 70 сенаторов даже без одобрения Трампа. В то же время законопроект можно будет вынести на голосование самое раннее в начале июня, поскольку на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы.

Сенат может преодолеть попытку президента наложить вето на законопроект, однако его необходимо будет принять и через Палату представителей, которая менее благосклонно относится к Украине и где Трамп имеет больше влияния.

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