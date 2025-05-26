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Новости Санкции США против России
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Сенат США настаивает на введении санкций против союзников РФ, - The Telegraph

сша,сенат

Конгресс США может вводить санкции без согласования с президентом США Дональдом Трампом, однако если ему удастся преодолеть вето.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Как известно, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении санкций в отношении российских союзников. Его основным положением является введение 500% пошлины на любую страну, покупающую российскую нефть, газ, уран и другие продукты, чтобы остановить Китай и других, которые поддерживают Россию.

Некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от американского президента Трампа. Законопроект поддержал 81 сенатор от обеих партий, хотя любая попытка навязать Трампу свой взгляд, скорее всего, будет плохо воспринята в Белом доме.

Трамп предупредил, что санкции против России могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров, однако некоторые сенаторы-республиканцы дали понять, что скептически относятся к переговорам Трампа с российским лидером, и заявили, что будут действовать, не дожидаясь его одобрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер республиканцев в Сенате Тун поддерживает ужесточение санкций против РФ

"Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести это на обсуждение и наказать Путина. Я ждал достаточно долго. И мне вполне понятно, что Путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть", - говорит старший сенатор-республиканец от Индианы Тодд Янг.

Между тем сенатор-республиканец Майк Раундс подсчитал, что законопроект поддержат около 70 сенаторов даже без одобрения Трампа. В то же время законопроект можно будет вынести на голосование самое раннее в начале июня, поскольку на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы.

Сенат может преодолеть попытку президента наложить вето на законопроект, однако его необходимо будет принять и через Палату представителей, которая менее благосклонно относится к Украине и где Трамп имеет больше влияния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже 81 сенатор стал соавтором законопроекта США о жестких санкциях против РФ, - Маркарова

Автор: 

россия (96038) санкции (11430) Трамп Дональд (5589) Сенат США (505)


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Топ комментарии
+3
Трампон-тухла кацапська маріонетка.
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26.05.2025 09:23
+2
Так, там складніше з союзниками Россіі.
Не те що у нас: асфальт з Бєлоруссіі - та пажалуйста! Елєктрічєство-ноу проблєм !»
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26.05.2025 09:20
+2
Це буде рятівне рішення для Донні - не він забезпечить 2/3 в голосуванні за санкції, а конгресмени , а він таку підтримку заветувати вже не зможе ...хйло схое пергаралося з приниженням непоганого хлопця Дональда
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26.05.2025 09:38
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Сенату США-респект...
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26.05.2025 09:18 Ответить
Так, там складніше з союзниками Россіі.
Не те що у нас: асфальт з Бєлоруссіі - та пажалуйста! Елєктрічєство-ноу проблєм !»
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26.05.2025 09:20 Ответить
Сенаторам потрібно вже думати про вибори 2026, на Трампа надії мало, от і заворушилися республіканці.
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26.05.2025 09:21 Ответить
Це буде рятівне рішення для Донні - не він забезпечить 2/3 в голосуванні за санкції, а конгресмени , а він таку підтримку заветувати вже не зможе ...хйло схое пергаралося з приниженням непоганого хлопця Дональда
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26.05.2025 09:38 Ответить
Трампон-тухла кацапська маріонетка.
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26.05.2025 09:23 Ответить
Зокрема під ударом був і завод із виробництва «Шахедів».

В ніч на понеділок, 26 травня, рони атакували кілька підприємств військово-промислового комплексу в Росії. Зокрема під ударом була Єлабуга в Татарстані, де росіяни виробляють БпЛА типу «Шахед», а також хімічне підприємство в Івановской області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами, https://t.me/akovalenko1989/9319 повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
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26.05.2025 09:35 Ответить
Ну якщо цілий "експерд ША" повідомляє, то свято віримо йому
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26.05.2025 09:37 Ответить
новина від 26 травня 9-30 Дзеркало тижня - цілодобові новини - не тупіть цікавтеся а не грайтеся в осторовумну - тупо виходить
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26.05.2025 09:41 Ответить
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26.05.2025 09:43 Ответить
Які в ср@ку канікули коли гинуть люди?
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26.05.2025 09:38 Ответить
А ти теж не ходив на канікули чи у відпустку, коли люди гинули в Сирії?
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26.05.2025 09:53 Ответить
Може хтось пояснить, чому зі 150% тарифів для Китаю США обісралися, а з 500% все вийде?
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26.05.2025 09:47 Ответить
Не Сенат наполягає, не Сенат!
А окремі сенатори, які ведуть свою власну гру за спиною трампа.
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26.05.2025 09:57 Ответить
Щоб зняти або накласти санкції на Росію (чи будь-яку іншу країну) всупереч волі президента, Конгрес США має подолати можливе президентське вето. Для цього потрібно:

Більшість у 2/3 в ОБОХ палатах Конгресу США:
2/3 Сенату (67 зі 100 сенаторів)
2/3 Палати представників (290 з 435 конгресменів)
це дуже високий бар"єр двопартійної єдності
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26.05.2025 10:08 Ответить
Сенат на по , лягає . Тріпачки
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26.05.2025 10:03 Ответить
Біда в тому, що вся ця "санкційна зброя" діє як слон в посудній лавці - багато довгих і пустих балачок, які дають путіну у його дружкам вибудувати захист ще задовго до прийняття цих санкцій. Якби це було швидко і без попереджень, як запуск російських ракет, може й був би якийсь руйнівний результат, а так - просто шум
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26.05.2025 10:11 Ответить
це казочка, не реалістичний сценарій. Буде як є зараз. Якби мало бути по іншому, то вже було б. Набридло слухати ті казки
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26.05.2025 10:57 Ответить
Трамп ніяких санкцій проти путіна не вводив і не буде вводити.
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26.05.2025 12:57 Ответить
 
 