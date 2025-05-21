УКР
Новини Викрадення дітей Росією
Сенатори США представили резолюцію, яка закликає повернути викрадених Росією українських дітей до укладення мирної угоди

Сенатори вимагають повернути викрадених РФ українських дітей до угоди

Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію, яка закликає повернути всіх викрадених Росією українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди про припинення війни РФ проти України.

Про це йдеться на сайті сенатора-республіканця Чака Грасслі, який є одним із ініціаторів резолюції, інформує Цензор.НЕТ.

Резолюцію очолили сенатор-республіканець Чак Грасслі і сенаторка-демократка Емі Клобучар. До неї також приєднались сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман.

Документ засуджує викрадення та насильницьке переміщення Росією українських дітей.

"Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та зрусифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні", - заявив Грасслі.

"Масове викрадення українських дітей Росією – це жах. Ми не можемо прийняти світ, де дітей викрадають під час війни та використовують як форму захоплення заручників для переговорів. Цих дітей необхідно  повернути до укладення будь-якої мирної угоди", - заявила Клобучар.

Читайте також: Сенатори США хочуть на законодавчому рівні заборонити визнавати Крим та окуповані території російськими

З чого вони взяли що РФ поверне? З чого вони взяли що мирна угода коли небудь буде?

Думаю буде історія як з Японією лише гірше де ми вічно вимагатимемо вернути землі, на що рузкіе вічно казатимуть "що це їх"
21.05.2025 00:10 Відповісти
Дякуємо Сенаторам США, за чітку позицію, проти воєнного злочинця прутіна!!!
21.05.2025 00:10 Відповісти
Толку з такої резолюції... Навіть для трумпа вна необовязкова, не кажучи вже про *****.
21.05.2025 00:21 Відповісти
Дуже добре для нашої краіни , що сенатори США вимагають
від кремлівських злодюг і вбивць ,
повернути наших дітей на рідну землю і до своєі родини !!
Дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
21.05.2025 00:29 Відповісти
Після того як демократи просрали вибори і до священого "Овального кабінету для міньету" (Моніка тому свідок) з помпой та пафосом вперся визнаний судом шахрай, колишня опора демократії та колишній вартовий демократвї сша, здатні тільки закликами за допомогою резолюцій та пустого 3,14...жа аля Додік Трумп який з оточенням вже заробив мільярди на шахрайстві з ценими паперами еа біржі. США фсьоооо.
21.05.2025 05:51 Відповісти
А вбитих дітей хто поверне !? Не буде з кацапською наволочю ніякої мирної угоди !!!
21.05.2025 07:24 Відповісти
Так це ж суперечить принципам миру!
Якщо ми хочемо укласти мир треба припинити роССію в усьому звинувачувати та постійно від неї щось вимагати...
21.05.2025 08:49 Відповісти
на що вплинуть ці резолюції і заклики?
21.05.2025 09:00 Відповісти
 
 