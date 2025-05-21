Сенатори США представили резолюцію, яка закликає повернути викрадених Росією українських дітей до укладення мирної угоди
Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію, яка закликає повернути всіх викрадених Росією українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди про припинення війни РФ проти України.
Про це йдеться на сайті сенатора-республіканця Чака Грасслі, який є одним із ініціаторів резолюції, інформує Цензор.НЕТ.
Резолюцію очолили сенатор-республіканець Чак Грасслі і сенаторка-демократка Емі Клобучар. До неї також приєднались сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман.
Документ засуджує викрадення та насильницьке переміщення Росією українських дітей.
"Нелюдський та нічим не спровокований напад Путіна на Україну розпочав найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Він викрав тисячі дітей, щоб промити їм мізки та зрусифікувати їх у спробі знищити їхню культурну ідентичність та спадщину. Сполучені Штати повинні вимагати повернення цих дітей, перш ніж підписувати угоду про припинення війни в Україні", - заявив Грасслі.
"Масове викрадення українських дітей Росією – це жах. Ми не можемо прийняти світ, де дітей викрадають під час війни та використовують як форму захоплення заручників для переговорів. Цих дітей необхідно повернути до укладення будь-якої мирної угоди", - заявила Клобучар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю буде історія як з Японією лише гірше де ми вічно вимагатимемо вернути землі, на що рузкіе вічно казатимуть "що це їх"
від кремлівських злодюг і вбивць ,
повернути наших дітей на рідну землю і до своєі родини !!
Дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Якщо ми хочемо укласти мир треба припинити роССію в усьому звинувачувати та постійно від неї щось вимагати...