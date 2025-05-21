РУС
Сенаторы США представили резолюцию, призывающую вернуть похищенных Россией украинских детей до заключения мирного соглашения

Сенаторы требуют вернуть похищенных РФ украинских детей до соглашения

Двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию, которая призывает вернуть всех похищенных Россией украинских детей до заключения любого мирного соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом говорится на сайте сенатора-республиканца Чака Грассли, который является одним из инициаторов резолюции, информирует Цензор.НЕТ.

Резолюцию возглавили сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар. К ней также присоединились сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Джонни Эрнст и Рик Скотт, и демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман.

Документ осуждает похищение и насильственное перемещение Россией украинских детей.

"Бесчеловечное и ничем не спровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их в попытке уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем подписывать соглашение о прекращении войны в Украине", - заявил Грассли.

"Массовое похищение украинских детей Россией - это ужас. Мы не можем принять мир, где детей похищают во время войны и используют как форму захвата заложников для переговоров. Этих детей необходимо вернуть до заключения любого мирного соглашения", - заявила Клобучар.

Читайте также: Сенаторы США хотят на законодательном уровне запретить признавать Крым и оккупированные территории российскими

З чого вони взяли що РФ поверне? З чого вони взяли що мирна угода коли небудь буде?

Думаю буде історія як з Японією лише гірше де ми вічно вимагатимемо вернути землі, на що рузкіе вічно казатимуть "що це їх"
21.05.2025 00:10 Ответить
Дякуємо Сенаторам США, за чітку позицію, проти воєнного злочинця прутіна!!!
21.05.2025 00:10 Ответить
Толку з такої резолюції... Навіть для трумпа вна необовязкова, не кажучи вже про *****.
21.05.2025 00:21 Ответить
Дуже добре для нашої краіни , що сенатори США вимагають
від кремлівських злодюг і вбивць ,
повернути наших дітей на рідну землю і до своєі родини !!
Дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
21.05.2025 00:29 Ответить
Після того як демократи просрали вибори і до священого "Овального кабінету для міньету" (Моніка тому свідок) з помпой та пафосом вперся визнаний судом шахрай, колишня опора демократії та колишній вартовий демократвї сша, здатні тільки закликами за допомогою резолюцій та пустого 3,14...жа аля Додік Трумп який з оточенням вже заробив мільярди на шахрайстві з ценими паперами еа біржі. США фсьоооо.
21.05.2025 05:51 Ответить
А вбитих дітей хто поверне !? Не буде з кацапською наволочю ніякої мирної угоди !!!
21.05.2025 07:24 Ответить
Так це ж суперечить принципам миру!
Якщо ми хочемо укласти мир треба припинити роССію в усьому звинувачувати та постійно від неї щось вимагати...
21.05.2025 08:49 Ответить
на що вплинуть ці резолюції і заклики?
21.05.2025 09:00 Ответить
 
 