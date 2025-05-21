Сенаторы США представили резолюцию, призывающую вернуть похищенных Россией украинских детей до заключения мирного соглашения

Двухпартийная группа сенаторов США представила резолюцию, которая призывает вернуть всех похищенных Россией украинских детей до заключения любого мирного соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом говорится на сайте сенатора-республиканца Чака Грассли, который является одним из инициаторов резолюции, информирует Цензор.НЕТ.

Резолюцию возглавили сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар. К ней также присоединились сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Джонни Эрнст и Рик Скотт, и демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман.

Документ осуждает похищение и насильственное перемещение Россией украинских детей.

"Бесчеловечное и ничем не спровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их в попытке уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем подписывать соглашение о прекращении войны в Украине", - заявил Грассли.

"Массовое похищение украинских детей Россией - это ужас. Мы не можем принять мир, где детей похищают во время войны и используют как форму захвата заложников для переговоров. Этих детей необходимо вернуть до заключения любого мирного соглашения", - заявила Клобучар.

