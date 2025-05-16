РУС
3 927 30

Сенаторы США хотят на законодательном уровне запретить признавать Крым и оккупированные территории российскими

сша,сенат

Два сенатора от Демократической партии США - Майкл Беннет и Ричард Дурбин - вынесли на рассмотрение Сената законопроект, который запрещает Соединенным Штатам каким-либо образом признавать российские претензии на Крым, или любые другие оккупированные территории Украины, их воздушное пространство и территориальные воды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на страницы в соцсетях сенаторов.

Законопроект запрещает всем федеральным ведомствам и агентствам совершать любые действия, оказывать любую помощь и тратить любые средства, которые предусматривают признание временно оккупированных территорий Украины российскими, если такая претензия не будет признана Украиной.

"Более трех лет украинский народ мужественно борется против неоправданной и ничем не спровоцированной агрессии Владимира Путина... Недальновидная политика администрации Трампа продолжает подбадривать Путина и диктаторов во всем мире, ослаблять Украину и обострять отношения США с союзниками по всему миру. Ради национальной безопасности США и демократии во всем мире наша поддержка Украины должна оставаться непоколебимой. Этот законопроект подтверждает, что Соединенные Штаты никогда не капитулируют, признавая претензии России на суверенитет над Крымом и другими насильно захваченными украинскими территориями", - сообщил Беннет.

Дурбин напомнил, что президент США Трамп обещал прекратить войну в Украине за один день, если он станет президентом. В итоге прошло уже более 100 дней - а война продолжается, Трамп вместо решительных действий против России пытается давить на Украину и других союзников Соединенных Штатов.

"Вместо того, чтобы положить конец войне, Трамп дистанцируется и запугивает наших союзников по всему миру. Поскольку Трамп продолжает вести переговоры о свободе Украины и доверия к Америке, Конгресс имеет обязательства и конституционную ответственность действовать. Этот законопроект подтверждает нашу преданность украинскому народу и четко дает понять, что Соединенные Штаты никогда не признают суверенные украинские территории частью России - точка", - сообщил он.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на днях заявил, что среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, есть детали относительно оккупированных территорий Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.

Топ комментарии
+10
"Эталонная" американская демократия, на проверку, оказалась пустым звуком, а "Билль о правах" туалетной бумагой
показать весь комментарий
16.05.2025 07:08 Ответить
+6
Ну може ще й Маркарова занадто потужна...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:15 Ответить
+6
шо там Ванья, запад загнивает?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Эталонная" американская демократия, на проверку, оказалась пустым звуком, а "Билль о правах" туалетной бумагой
показать весь комментарий
16.05.2025 07:08 Ответить
шо там Ванья, запад загнивает?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:31 Ответить
кацапам відніше. спитай у свого вечірнього мудазвона
показать весь комментарий
16.05.2025 07:41 Ответить
ти ближче до нього ти й спитай
показать весь комментарий
16.05.2025 09:47 Ответить
краще розкажи що за ***** знаєш
показать весь комментарий
16.05.2025 10:38 Ответить
ти як довірена особа в нього, краще розкажеш.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:00 Ответить
Туалетна бумага то нормативні документи піде.рашки як конституція пі.дерації, нелегітимне і не маюче законодавчого підтвердження рішення про приєднання тимчасово окупованого Криму і т.д. А Сенатори США що зробили невірно? Заборонити це логічне рішення в умовах з таким президентом! Хоча щоб там хто не говорив а Крим це внутрішня справа України , бо це територія України хоч і тимчасово окупована, щоправда ненадовго!
показать весь комментарий
16.05.2025 08:57 Ответить
Як вони це заборонять? Я також забароняю, і що?
показать весь комментарий
16.05.2025 12:11 Ответить
Не дивіться через паркан зелений Фроле, американці також мають право на помилку і вибрали точно такого, як українці "посмотреть пуйлу в очко" і "перестать стрелять". Тільки в США є Сенат та Конгрес і вони все виправлять, там немає війни, а в Україні не просто війна, а війна на знищення нації. І так сильно не переживайте, невже не вірите в слова свого Лідора - Боневтіка Потужного, що "помре, але Крим не віддасть"?
показать весь комментарий
16.05.2025 10:49 Ответить
звідкіля ти таке перелякане? Та ще й дальтоник ?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:01 Ответить
Як завжди демократи спізнились. Чи спізднились? ЧИ опіздали?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:12 Ответить
Ну може ще й Маркарова занадто потужна...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:15 Ответить
вітя, в тебе ностальжі за овочем?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:42 Ответить
Порошенко овоч??...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:49 Ответить
ти що "адесіт"?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:52 Ответить
А до чсого тут демократи чи республіканці? Війна в нас і Крим наш, тут має не спізнитися Боневтік Потужно-Брехливий і його антимайданна команда.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:55 Ответить
маячня. Без зброї штатів будь який президент України не впорається. Чи тупим це треба пояснювати
показать весь комментарий
16.05.2025 11:03 Ответить
Переговори у стамбулі-це помилка.І вона може стати роковою..Потрибно було інше месце.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:32 Ответить
як казав твій презедент, яка різниця, як називається та країна де буде підписана капітуляція по оманським договорнякам?

будь яке місце переговорів не змінить того що наша влада не будує лінію оборони щоб зупинити кацапів, а поки їх не зупинимо вони не будуть ні про що домовлятися.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:56 Ответить
Україну використовують у міжпартійних чварах...

Вчитаймося "Два сенатори від Демократичної партії США - Майкл Беннет та Річард Дурбін - винесли на розгляд Сенату законопроект, який забороняє...

В тексті закладка "Недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу... ніби для "демократичного" торгу...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:33 Ответить
Що значить "використовують в міжпартійних чварах"? Це об'єктивна реальність. Їм що, винести законопроект,що Крим кацапський та сказати що Трамп -маладєц?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:42 Ответить
Як хто розуміє. Справді, то така реальність в США: "Трамп продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу" і за тим Трампом його партія.

І при такому розкладі подібний законопроект не має жодних шансів бути реалізованим. Тому така ініціатива залишиться в історії як факт міжпартійного і навіть внутріпартійного - для Демократичної партії США, - поборювання. Не більше.

А Трамп -нарцис, фанфарон - Хлестаков з "Ревизора" М.В.Гоголя, який у 21-му столітті став президентом США. Така світова прем'єра ремейка "Ревизора"
показать весь комментарий
16.05.2025 08:05 Ответить
Згодна з вами. Дивує те, що одразу ж вилазять проросійські тролі, які в усьому звинувачують західний світ, типу і те не так роблять і це неправильно і наміри у них не ті і Україну використовують. Ціль таких коментаторів - налаштувати українців проти Західу.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:35 Ответить
а на трьох сообразить слабо
показать весь комментарий
16.05.2025 07:34 Ответить
Трамписты сразу же заблокируют этот законопроект, а Трампистов в Сенате большинство!
показать весь комментарий
16.05.2025 07:50 Ответить
маленька кучка їх там ,30% із всіх респів
показать весь комментарий
16.05.2025 07:52 Ответить
Сенатори США 🤠 ... шо ?! оце тільки зарас ?!!! ...
показать весь комментарий
16.05.2025 08:14 Ответить
Наконец то начинают сша показывать лидерство и включили мозги свои
показать весь комментарий
16.05.2025 09:13 Ответить
Дякуємо сенаторам США за підтримку України!!! 💟🧡💙А то наше гнусяве вже лапті стерло біжучи аби заглянути пуйлу в одне місце і підписати здачу територій України.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:21 Ответить
Благодарите когда сделают! А то в Польше (граждане Украины) очень верят СМИ! Не верьте на слово, проверяйте информацию, если умеете, то критично анализируйте!
показать весь комментарий
16.05.2025 09:38 Ответить
 
 