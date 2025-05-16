Сенаторы США хотят на законодательном уровне запретить признавать Крым и оккупированные территории российскими
Два сенатора от Демократической партии США - Майкл Беннет и Ричард Дурбин - вынесли на рассмотрение Сената законопроект, который запрещает Соединенным Штатам каким-либо образом признавать российские претензии на Крым, или любые другие оккупированные территории Украины, их воздушное пространство и территориальные воды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на страницы в соцсетях сенаторов.
Законопроект запрещает всем федеральным ведомствам и агентствам совершать любые действия, оказывать любую помощь и тратить любые средства, которые предусматривают признание временно оккупированных территорий Украины российскими, если такая претензия не будет признана Украиной.
"Более трех лет украинский народ мужественно борется против неоправданной и ничем не спровоцированной агрессии Владимира Путина... Недальновидная политика администрации Трампа продолжает подбадривать Путина и диктаторов во всем мире, ослаблять Украину и обострять отношения США с союзниками по всему миру. Ради национальной безопасности США и демократии во всем мире наша поддержка Украины должна оставаться непоколебимой. Этот законопроект подтверждает, что Соединенные Штаты никогда не капитулируют, признавая претензии России на суверенитет над Крымом и другими насильно захваченными украинскими территориями", - сообщил Беннет.
Дурбин напомнил, что президент США Трамп обещал прекратить войну в Украине за один день, если он станет президентом. В итоге прошло уже более 100 дней - а война продолжается, Трамп вместо решительных действий против России пытается давить на Украину и других союзников Соединенных Штатов.
"Вместо того, чтобы положить конец войне, Трамп дистанцируется и запугивает наших союзников по всему миру. Поскольку Трамп продолжает вести переговоры о свободе Украины и доверия к Америке, Конгресс имеет обязательства и конституционную ответственность действовать. Этот законопроект подтверждает нашу преданность украинскому народу и четко дает понять, что Соединенные Штаты никогда не признают суверенные украинские территории частью России - точка", - сообщил он.
Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на днях заявил, что среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, есть детали относительно оккупированных территорий Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.
будь яке місце переговорів не змінить того що наша влада не будує лінію оборони щоб зупинити кацапів, а поки їх не зупинимо вони не будуть ні про що домовлятися.
Вчитаймося "Два сенатори від Демократичної партії США - Майкл Беннет та Річард Дурбін - винесли на розгляд Сенату законопроект, який забороняє...
В тексті закладка "Недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу... ніби для "демократичного" торгу...
І при такому розкладі подібний законопроект не має жодних шансів бути реалізованим. Тому така ініціатива залишиться в історії як факт міжпартійного і навіть внутріпартійного - для Демократичної партії США, - поборювання. Не більше.
А Трамп -нарцис, фанфарон - Хлестаков з "Ревизора" М.В.Гоголя, який у 21-му столітті став президентом США. Така світова прем'єра ремейка "Ревизора"