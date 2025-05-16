Сенаторы США хотят на законодательном уровне запретить признавать Крым и оккупированные территории российскими

Два сенатора от Демократической партии США - Майкл Беннет и Ричард Дурбин - вынесли на рассмотрение Сената законопроект, который запрещает Соединенным Штатам каким-либо образом признавать российские претензии на Крым, или любые другие оккупированные территории Украины, их воздушное пространство и территориальные воды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на страницы в соцсетях сенаторов.

Законопроект запрещает всем федеральным ведомствам и агентствам совершать любые действия, оказывать любую помощь и тратить любые средства, которые предусматривают признание временно оккупированных территорий Украины российскими, если такая претензия не будет признана Украиной.

"Более трех лет украинский народ мужественно борется против неоправданной и ничем не спровоцированной агрессии Владимира Путина... Недальновидная политика администрации Трампа продолжает подбадривать Путина и диктаторов во всем мире, ослаблять Украину и обострять отношения США с союзниками по всему миру. Ради национальной безопасности США и демократии во всем мире наша поддержка Украины должна оставаться непоколебимой. Этот законопроект подтверждает, что Соединенные Штаты никогда не капитулируют, признавая претензии России на суверенитет над Крымом и другими насильно захваченными украинскими территориями", - сообщил Беннет.

Дурбин напомнил, что президент США Трамп обещал прекратить войну в Украине за один день, если он станет президентом. В итоге прошло уже более 100 дней - а война продолжается, Трамп вместо решительных действий против России пытается давить на Украину и других союзников Соединенных Штатов.

"Вместо того, чтобы положить конец войне, Трамп дистанцируется и запугивает наших союзников по всему миру. Поскольку Трамп продолжает вести переговоры о свободе Украины и доверия к Америке, Конгресс имеет обязательства и конституционную ответственность действовать. Этот законопроект подтверждает нашу преданность украинскому народу и четко дает понять, что Соединенные Штаты никогда не признают суверенные украинские территории частью России - точка", - сообщил он.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф на днях заявил, что среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с Украиной и Россией, есть детали относительно оккупированных территорий Украины, Запорожской АЭС, которая пока не работает, и доступа Украины к водным путям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Признание аннексированных территорий Украины создаст прецедент, который будет иметь широкомасштабные последствия, - Барро