Сенатори США хочуть на законодавчому рівні заборонити визнавати Крим та окуповані території російськими

Два сенатори від Демократичної партії США - Майкл Беннет та Річард Дурбін - винесли на розгляд Сенату законопроєкт, який забороняє Сполученим Штатам будь-яким чином визнавати російські претензії на Крим, або будь-які інші окуповані території України, їхній повітряний простір та територіальні води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua з посиланням на сторінки у соцмережах сенаторів.

Законопроєкт забороняє усім федеральним відомствам та агентствам вчиняти будь-які дії, надавати будь-яку допомогу та витрачати будь-які кошти, які передбачають визнання тимчасово окупованих територій України російськими, якщо така претензія не буде визнана Україною.

"Понад три роки український народ мужньо бореться проти невиправданої та нічим не спровокованої агресії Володимира Путіна… Недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу. Заради національної безпеки США та демократії в усьому світі наша підтримка України має залишатися непохитною. Цей законопроєкт підтверджує, що Сполучені Штати ніколи не капітулюють, визнаючи претензії Росії на суверенітет над Кримом та іншими насильно захопленими українськими територіями", – повідомив Беннет.

Дурбін нагадав, що президент США Трамп обіцяв припинити війну в Україні за один день, якщо він стане президентом. У підсумку пройшло вже понад 100 днів – а війна продовжується, Трамп замість рішучих дій проти Росії намагається тиснути на Україну та інших союзників Сполучених Штатів.

"Замість того, щоб покласти край війні, Трамп дистанціюється і залякує наших союзників по всьому світу. Оскільки Трамп продовжує вести переговори щодо свободи України та довіри до Америки, Конгрес має зобов’язання та конституційну відповідальність діяти. Цей законопроєкт підтверджує нашу відданість українському народу та чітко дає зрозуміти, що Сполучені Штати ніколи не визнають суверенні українські території частиною Росії – крапка", – повідомив він.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф днями заявив, що серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, є деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.

