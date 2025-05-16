УКР
Сенатори США хочуть на законодавчому рівні заборонити визнавати Крим та окуповані території російськими

Два сенатори від Демократичної партії США - Майкл Беннет та Річард Дурбін - винесли на розгляд Сенату законопроєкт, який забороняє Сполученим Штатам будь-яким чином визнавати російські претензії на Крим, або будь-які інші окуповані території України, їхній повітряний простір та територіальні води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua з посиланням на сторінки у соцмережах сенаторів.

Законопроєкт забороняє усім федеральним відомствам та агентствам вчиняти будь-які дії, надавати будь-яку допомогу та витрачати будь-які кошти, які передбачають визнання тимчасово окупованих територій України російськими, якщо така претензія не буде визнана Україною.

"Понад три роки український народ мужньо бореться проти невиправданої та нічим не спровокованої агресії Володимира Путіна… Недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу. Заради національної безпеки США та демократії в усьому світі наша підтримка України має залишатися непохитною. Цей законопроєкт підтверджує, що Сполучені Штати ніколи не капітулюють, визнаючи претензії Росії на суверенітет над Кримом та іншими насильно захопленими українськими територіями", – повідомив Беннет.

Дурбін нагадав, що президент США Трамп обіцяв припинити війну в Україні за один день, якщо він стане президентом. У підсумку пройшло вже понад 100 днів – а війна продовжується, Трамп замість рішучих дій проти Росії намагається тиснути на Україну та інших союзників Сполучених Штатів.

"Замість того, щоб покласти край війні, Трамп дистанціюється і залякує наших союзників по всьому світу. Оскільки Трамп продовжує вести переговори щодо свободи України та довіри до Америки, Конгрес має зобов’язання та конституційну відповідальність діяти. Цей законопроєкт підтверджує нашу відданість українському народу та чітко дає зрозуміти, що Сполучені Штати ніколи не визнають суверенні українські території частиною Росії – крапка", – повідомив він.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф днями заявив, що серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, є деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визнання анексованих територій України створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки, - Барро

+10
"Эталонная" американская демократия, на проверку, оказалась пустым звуком, а "Билль о правах" туалетной бумагой
16.05.2025 07:08 Відповісти
+6
Ну може ще й Маркарова занадто потужна...
16.05.2025 07:15 Відповісти
+6
шо там Ванья, запад загнивает?
16.05.2025 07:31 Відповісти
кацапам відніше. спитай у свого вечірнього мудазвона
16.05.2025 07:41 Відповісти
ти ближче до нього ти й спитай
16.05.2025 09:47 Відповісти
краще розкажи що за ***** знаєш
16.05.2025 10:38 Відповісти
ти як довірена особа в нього, краще розкажеш.
16.05.2025 11:00 Відповісти
Туалетна бумага то нормативні документи піде.рашки як конституція пі.дерації, нелегітимне і не маюче законодавчого підтвердження рішення про приєднання тимчасово окупованого Криму і т.д. А Сенатори США що зробили невірно? Заборонити це логічне рішення в умовах з таким президентом! Хоча щоб там хто не говорив а Крим це внутрішня справа України , бо це територія України хоч і тимчасово окупована, щоправда ненадовго!
16.05.2025 08:57 Відповісти
Як вони це заборонять? Я також забароняю, і що?
16.05.2025 12:11 Відповісти
Не дивіться через паркан зелений Фроле, американці також мають право на помилку і вибрали точно такого, як українці "посмотреть пуйлу в очко" і "перестать стрелять". Тільки в США є Сенат та Конгрес і вони все виправлять, там немає війни, а в Україні не просто війна, а війна на знищення нації. І так сильно не переживайте, невже не вірите в слова свого Лідора - Боневтіка Потужного, що "помре, але Крим не віддасть"?
16.05.2025 10:49 Відповісти
звідкіля ти таке перелякане? Та ще й дальтоник ?
16.05.2025 11:01 Відповісти
Як завжди демократи спізнились. Чи спізднились? ЧИ опіздали?
16.05.2025 07:12 Відповісти
вітя, в тебе ностальжі за овочем?
16.05.2025 07:42 Відповісти
Порошенко овоч??...
16.05.2025 07:49 Відповісти
ти що "адесіт"?
16.05.2025 07:52 Відповісти
А до чсого тут демократи чи республіканці? Війна в нас і Крим наш, тут має не спізнитися Боневтік Потужно-Брехливий і його антимайданна команда.
16.05.2025 10:55 Відповісти
маячня. Без зброї штатів будь який президент України не впорається. Чи тупим це треба пояснювати
16.05.2025 11:03 Відповісти
Переговори у стамбулі-це помилка.І вона може стати роковою..Потрибно було інше месце.
16.05.2025 07:32 Відповісти
як казав твій презедент, яка різниця, як називається та країна де буде підписана капітуляція по оманським договорнякам?

будь яке місце переговорів не змінить того що наша влада не будує лінію оборони щоб зупинити кацапів, а поки їх не зупинимо вони не будуть ні про що домовлятися.
16.05.2025 07:56 Відповісти
Україну використовують у міжпартійних чварах...

Вчитаймося "Два сенатори від Демократичної партії США - Майкл Беннет та Річард Дурбін - винесли на розгляд Сенату законопроект, який забороняє...

В тексті закладка "Недалекоглядна політика адміністрації Трампа продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу... ніби для "демократичного" торгу...
16.05.2025 07:33 Відповісти
Що значить "використовують в міжпартійних чварах"? Це об'єктивна реальність. Їм що, винести законопроект,що Крим кацапський та сказати що Трамп -маладєц?
показати весь коментар
16.05.2025 07:42 Відповісти
Як хто розуміє. Справді, то така реальність в США: "Трамп продовжує підбадьорювати Путіна та диктаторів у всьому світі, послаблювати Україну та загострювати відносини США з союзниками по всьому світу" і за тим Трампом його партія.

І при такому розкладі подібний законопроект не має жодних шансів бути реалізованим. Тому така ініціатива залишиться в історії як факт міжпартійного і навіть внутріпартійного - для Демократичної партії США, - поборювання. Не більше.

А Трамп -нарцис, фанфарон - Хлестаков з "Ревизора" М.В.Гоголя, який у 21-му столітті став президентом США. Така світова прем'єра ремейка "Ревизора"
16.05.2025 08:05 Відповісти
Згодна з вами. Дивує те, що одразу ж вилазять проросійські тролі, які в усьому звинувачують західний світ, типу і те не так роблять і це неправильно і наміри у них не ті і Україну використовують. Ціль таких коментаторів - налаштувати українців проти Західу.
16.05.2025 08:35 Відповісти
а на трьох сообразить слабо
16.05.2025 07:34 Відповісти
Трамписты сразу же заблокируют этот законопроект, а Трампистов в Сенате большинство!
16.05.2025 07:50 Відповісти
маленька кучка їх там ,30% із всіх респів
16.05.2025 07:52 Відповісти
Сенатори США 🤠 ... шо ?! оце тільки зарас ?!!! ...
16.05.2025 08:14 Відповісти
Наконец то начинают сша показывать лидерство и включили мозги свои
16.05.2025 09:13 Відповісти
Дякуємо сенаторам США за підтримку України!!! 💟🧡💙А то наше гнусяве вже лапті стерло біжучи аби заглянути пуйлу в одне місце і підписати здачу територій України.
16.05.2025 09:21 Відповісти
Благодарите когда сделают! А то в Польше (граждане Украины) очень верят СМИ! Не верьте на слово, проверяйте информацию, если умеете, то критично анализируйте!
16.05.2025 09:38 Відповісти
 
 