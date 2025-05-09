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Новини Окуповані території Територіальні поступки
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Визнання анексованих територій України створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки, - Барро

Жан-Ноель Барро попередив про небезпеку визнання анексованих РФ територій України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що визнання анексованих територій України російськими створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, країни Європи хочуть уникнути цього прецеденту за будь-яку ціну.

"Якщо ми почнемо дозволяти міжнародне визнання анексії територій грубою силою, то ми побачимо конфлікти, що виникають по всьому світу на цій основі. Адже цей принцип, який закріплений у Статуті ООН і який запобіг багатьом конфліктам у світі, буде вважатися застарілим. Ми не хочемо, щоб він застарів", - сказав очільник французького МЗС.

Барро також нагадав, що міжнародне право може запобігати конфліктам, якщо визнати принцип "ви не втручаєтеся в мої кордони, я не втручаюся у ваші".

Нагадаємо, питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це раніше заявили в уряді Франції.

Читайте також: Сейм Литви одноголосно вирішив не визнавати окуповані території України російськими

Автор: 

Європа (1835) територіальна цілісність (167) анексія (125) Барро Жан-Ноель (26)


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Топ коментарі
+2
ЗЕхуцпа!! Брешеш троляко!
На користь цапів вирішено саме кава в ялті при Потужному Чонгарському Стратегу
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09.05.2025 23:56
+1
Барро - ніхто досі не визнав і не визнає. Будуть у такій ситуації як окуповані СССР Естонія, Латвія та Литва (що ніким не було визнано), аж доки раші снова поплохєєт і вона здохне та розсипеться.
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09.05.2025 23:47
+1
Чоловіче - не тупи. Порох не бився за Крим, щоб не втратити цілої України. Така політика дала нам аж 8 років, щоб підготуватися і достойно зустріти кацапів у 2022 році. Слава Пороху, слава ЗСУ. Ну і Україні - слава!
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09.05.2025 23:55
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Барро - ніхто досі не визнав і не визнає. Будуть у такій ситуації як окуповані СССР Естонія, Латвія та Литва (що ніким не було визнано), аж доки раші снова поплохєєт і вона здохне та розсипеться.
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09.05.2025 23:47 Відповісти
50 років ! З 1940 по 1990й ! США не визнавали окупацію, а дефакто там був совок, і репресії і висилки/депортації.
Тільки Балтійські народи відрізняються повністю від окупантів!! А з "нашого" мпц-лохторату легко роблять манкуртів
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10.05.2025 00:02 Відповісти
Нагадаємо, питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3551455

Питання Криму стало центральним за Зеленського. За його попередника, питання Криму було вирішено на користь кацапів.
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09.05.2025 23:50 Відповісти
Чоловіче - не тупи. Порох не бився за Крим, щоб не втратити цілої України. Така політика дала нам аж 8 років, щоб підготуватися і достойно зустріти кацапів у 2022 році. Слава Пороху, слава ЗСУ. Ну і Україні - слава!
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09.05.2025 23:55 Відповісти
Ну ти й лизнув... А чому спочатку не слава Україні, слава ЗСУ, а потім уже всякому лайну?
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09.05.2025 23:59 Відповісти
Кажуть, коли треба пояснювати - то пояснювати не треба. Але оскільки твоя тупість є безмежною, то я тобі поясню: ми не казали Слава Україні Януковіча чи слава Україні Кучми, бо тоді не було слави. Порох прийшов - і Україна стала славною.
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10.05.2025 00:07 Відповісти
Щось мені це нагадує, Байден приїде, порядок наведе. Секта святих назбиралася.
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10.05.2025 00:21 Відповісти
ЗЕхуцпа!! Брешеш троляко!
На користь цапів вирішено саме кава в ялті при Потужному Чонгарському Стратегу
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09.05.2025 23:56 Відповісти
Менше читай Арахамію. Він має орден "За Заслуги" від соєвого.
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10.05.2025 00:13 Відповісти
Арахамія і жрмак працюють ... ©
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09.05.2025 23:54 Відповісти
 
 