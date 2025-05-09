Визнання анексованих територій України створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки, - Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що визнання анексованих територій України російськими створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, країни Європи хочуть уникнути цього прецеденту за будь-яку ціну.

"Якщо ми почнемо дозволяти міжнародне визнання анексії територій грубою силою, то ми побачимо конфлікти, що виникають по всьому світу на цій основі. Адже цей принцип, який закріплений у Статуті ООН і який запобіг багатьом конфліктам у світі, буде вважатися застарілим. Ми не хочемо, щоб він застарів", - сказав очільник французького МЗС.

Барро також нагадав, що міжнародне право може запобігати конфліктам, якщо визнати принцип "ви не втручаєтеся в мої кордони, я не втручаюся у ваші".

Нагадаємо, питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це раніше заявили в уряді Франції.

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