Визнання анексованих територій України створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки, - Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що визнання анексованих територій України російськими створить прецедент, який матиме широкомасштабні наслідки.
Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, країни Європи хочуть уникнути цього прецеденту за будь-яку ціну.
"Якщо ми почнемо дозволяти міжнародне визнання анексії територій грубою силою, то ми побачимо конфлікти, що виникають по всьому світу на цій основі. Адже цей принцип, який закріплений у Статуті ООН і який запобіг багатьом конфліктам у світі, буде вважатися застарілим. Ми не хочемо, щоб він застарів", - сказав очільник французького МЗС.
Барро також нагадав, що міжнародне право може запобігати конфліктам, якщо визнати принцип "ви не втручаєтеся в мої кордони, я не втручаюся у ваші".
Нагадаємо, питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це раніше заявили в уряді Франції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки Балтійські народи відрізняються повністю від окупантів!! А з "нашого" мпц-лохторату легко роблять манкуртів
Питання Криму стало центральним за Зеленського. За його попередника, питання Криму було вирішено на користь кацапів.
На користь цапів вирішено саме кава в ялті при Потужному Чонгарському Стратегу